Donald Trump anunció que Venezuela sólo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero de la venta del petróleo

El presidente Donald Trump informó este miércoles que Venezuela utilizará los fondos obtenidos por el nuevo acuerdo petrolero para la compra de productos fabricados en Estados Unidos.

Según detalló en su cuenta de Truth Social, las adquisiciones incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos destinados a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país sudamericano.

Trump subrayó que Venezuela se compromete a hacer negocios únicamente con Estados Unidos como su principal socio comercial. “Venezuela se compromete a comprar solo productos hechos en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, señaló el mandatario.

Además, calificó esta decisión como positiva para ambas naciones. “Es una elección inteligente y una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela y para Estados Unidos”, dijo.

El anuncio se conoció luego de que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmara este miércoles que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa indicó: “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Las conversaciones se desarrollan en el contexto de la flexibilización de ciertas sanciones y buscan definir las condiciones para el envío de crudo venezolano al mercado estadounidense tras años de restricciones.

El anuncio de la petrolera estatal ocurre en medio de una fuerte presión de Estados Unidos sobre el sector energético del país caribeño, luego de que Trump exigiera a Caracas permitir el acceso de empresas y autoridades norteamericanas a las reservas de crudo, tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

Trump afirmó que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que los ingresos por la venta quedarán bajo control de Washington con el objetivo de beneficiar al pueblo venezolano y a Estados Unidos. Según el presidente, el esquema de control de los fondos busca asegurar el destino de los recursos derivados de la exportación de crudo.

En ese marco, el mandatario republicano planea recibir el viernes en la Casa Blanca a directivos de las mayores petroleras, con el propósito de abordar los detalles operativos de la iniciativa. El encuentro apunta a delinear aspectos vinculados con la comercialización, la logística y el marco de la operación petrolera.

Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, precisó que Washington gestionará directamente la salida del crudo venezolano al mercado internacional y que los ingresos obtenidos se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno estadounidense. “Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y entonces, indefinidamente, hacia adelante, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, declaró Wright durante una conferencia en Miami.

Wright agregó que el esquema de control resulta clave para el destino de los recursos. “A partir de ahí, esos fondos pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, afirmó.

El sector energético estadounidense recibió la noticia con cautela. Wright reconoció ante empresarios y analistas que la reactivación del sector petrolero venezolano demanda inversiones de gran magnitud. “Tomará decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo revitalizar esta industria venezolana”, admitió el funcionario.

A pesar del escepticismo inicial, el secretario de Energía insistió en el potencial de los recursos venezolanos y anticipó un aumento relevante de la producción en el corto y mediano plazo. “La oportunidad es enorme”, afirmó, y agregó que “en poco tiempo podrían obtener varios cientos de miles de barriles de petróleo adicionales al día”.

Wright sostuvo que la magnitud de las reservas queda en evidencia aun con los niveles actuales de extracción. “Piensen en qué tan enormes los recursos deben de ser, si aún está produciendo 800.000 o 900.000 barriles al día después de esa mala administración”, dijo.

