Trump dijo dudar que la OTAN apoye a EEUU si lo necesita: “Siempre estaremos ahí, aunque ellos no estén para nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente Donald Trump expresó dudas de que sus socios del tratado de defensa del Atlántico Norte apoyen a Estados Unidos en caso de que los necesite, según una publicación este miércoles en su red Truth Social.

“Siempre estaremos ahí para la OTAN, aunque ellos no estén ahí para nosotros”, escribió, un día después de que la Casa Blanca asegurara que la vía militar está entre las posibles formas de conseguir la anexión de Groenlandia, territorio del aliado de la OTAN Dinamarca.

Trump repite en su mensaje que los gastos militares de muchos miembros de la OTAN eran insuficientes hasta que él intervino.

El mensaje de Donald Trump en su red social

“¡Estados Unidos pagaba tontamente por ellos! Con todo respeto, los he hecho llegar al 5% del PIB” destinado al presupuesto de defensa, afirmó.

El presidente estadounidense continuó con su costumbre de enviar mensajes ambivalentes: “Son todos mis amigos”, dijo en referencia a los países miembros de la OTAN.

Más a título personal, el republicano denunció: “Recuerden también que yo solo he puesto fin a ocho guerras y Noruega, miembro de la OTAN, ha decidido estúpidamente no concederme el Premio Nobel de la Paz”.

“El único país que China y Rusia temen y respetan es a los Estados Unidos reconstruidos por DJT”, concluyó con el uso de sus iniciales.

Estados Unidos incautó el petrolero Bella 1

EEUU incautó dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela

Los dichos de Trump llegaron luego de que Estados Unidos incautó dos petroleros que intentaron desafiar el bloqueo naval de Venezuela. El Bella 1, registrado bajo bandera rusa, fue interceptado tras dos semanas de persecución en el Atlántico, mientras el M/T Sophia fue capturado en el Caribe sin incidentes.

El primero iba con destino a Rusia y las autoridades no encontraron resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación. El Comando Europeo del ejército estadounidense publicó una declaración en la red social X confirmando que el Departamento de Justicia, el de Seguridad Nacional y el de Defensa habían incautado el petrolero en el Atlántico Norte por violaciones a las sanciones estadounidenses.

La incautación se produjo después de que el petrolero eludiera el bloqueo marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazara los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

La operación fue llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

EEUU incautó otro buque petrolero sancionado ahora en el Mar Caribe

Diversas fuentes añadieron a medios estadounidenses que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino. Sin embargo, no ofrecieron resistencia, según confirmó una persona que prefirió mantener el anonimato a New York Times.

El petrolero, ahora conocido como Marinera y registrado bajo bandera rusa, es el último en ser objeto de la Guardia Costera de EEUU desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela.

Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos también interceptó otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas.

El Comando Sur de Estados Unidos informó en un mensaje publicado en X que, en una operación llevada a cabo en la madrugada y coordinada con los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional, sus fuerzas interceptaron sin incidentes al buque M/T Sophia, considerado parte de la llamada “flota oscura”.