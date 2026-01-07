Desde California hasta Nueva York: estos son los estados bajo alertas climáticas esta semana

Una nueva tormenta invernal ha desplegado alertas climáticas por varios estados. (REUTERS/Kena Betancur/File Photo)

Millones de residentes en el noreste de Estados Unidos permanecen bajo avisos de clima invernal debido a la persistencia de nevadas, lluvias heladas y la amenaza de una tormenta en Estados Unidos en los próximos días. Las autoridades meteorológicas mantienen la alerta meteorológica ante el riesgo elevado para la movilidad y la seguridad, sobre todo en las zonas urbanas y carreteras con alto tránsito.

Panorama actual de alertas y zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos de clima invernal en los estados de Nueva York, Pensilvania, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island y Maine. También hay advertencias en Michigan, Wisconsin, Montana, Idaho, Washington, Wyoming, Oregón y California, donde persisten condiciones invernales. Durante la tarde del martes, el fenómeno tuvo mayor impacto en el noreste, con efectos apreciables tanto en áreas rurales como urbanas.

Estados bajo mayor riesgo y detalles de la tormenta en curso

Nueva York y el norte de Nueva Inglaterra enfrentan actualmente nevadas y una mezcla de precipitaciones invernales. En los estados más al sur, se esperan lluvias y un descenso de temperaturas, lo que eleva el potencial de formación de hielo.

Las alertas del NWS se extienden de costa a costa en Estados Unidos. (REUTERS/Fred Greaves)

La alerta es especialmente relevante en Vermont y el norte de Nueva York. Los meteorólogos advierten que las condiciones más adversas pueden presentarse entre el martes y el miércoles. Además, se ha notificado que ya se perfila un segundo sistema invernal que podría afectar la zona antes de terminar la semana, aunque su intensidad y ruta siguen bajo análisis.

Riesgos específicos: nevadas, lluvias heladas y carreteras peligrosas

La inquietud principal es la lluvia helada que complica gravemente el tránsito, principalmente en el norte de Nueva York y el sur de Vermont. El meteorólogo del NWS en Burlington, Eric Myskowski, indicó a Newsweek: “La mayor preocupación es el riesgo de lluvia helada que puede dificultar el tránsito”.

En Maine, la oficina del NWS anticipó la caída de hasta cinco centímetros de nieve. La presencia de aguanieve y hielo aumenta el peligro y afecta las condiciones de las vías. Las autoridades subrayan el riesgo que representan las carreteras cubiertas de nieve y hielo, ya que incluso precipitaciones moderadas pueden causar accidentes y trabar el tráfico en momentos de gran demanda.

Las auitoridades han hecho especial hincapié en los accidentes que pueden provocar las superficies resbaladizas. (REUTERS/Kena Betancur)

Recomendaciones y advertencias de las autoridades

Las autoridades meteorológicas piden a la población extremar precauciones. El NWS en Albany señaló en su boletín: “Reduzca la velocidad y extreme precauciones durante los desplazamientos. Prepárese para superficies resbaladizas”. Hay también advertencias para quienes caminen por aceras y escaleras, ya que estas pueden estar resbaladizas y aumentar el peligro de caídas.

Desde la oficina del NWS en Gray, Maine, se remarcó la importancia de prever condiciones variables y manejar con lentitud ante nevadas intensas: “Se prevén condiciones peligrosas para el tránsito matutino del miércoles”. El NWS recomendó evitar viajes innecesarios hasta que las condiciones mejoren. Advirtió que cantidades pequeñas de nieve pueden convertirse en un peligro notable en las carreteras.

Pronóstico para los próximos días y nueva tormenta prevista

En la segunda mitad de la semana, un frente frío y un sistema de bajas presiones avanzarán de la costa occidental hacia el centro-norte y el noreste del país. Los especialistas prevén que la tormenta lleve lluvias a Texas el jueves, antes de avanzar hacia la región de los Grandes Lagos y finalmente ingresar al noreste.

Se espera que las alertas permanezcan en diferentes zonas del país el resto de la semana. (REUTERS/Kena Betancur)

De acuerdo con los modelos meteorológicos, tras el paso de tormentas eléctricas en el centro del país, el noreste experimentará un aumento moderado de las temperaturas. En consecuencia, la mayoría de las precipitaciones previstas se presentarán como lluvia, salvo en Maine, donde sigue habiendo riesgo de una nueva mezcla invernal.

El NWS Climate Prediction Center prevé que entre el 11 y el 15 de enero, la región de Nueva Inglaterra y otros sectores del país podrían registrar temperaturas superiores al promedio junto a precipitaciones que estén por debajo de lo habitual, marcando una etapa de moderación en el invierno estadounidense.