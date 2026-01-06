Las muertes por accidentes de tráfico caen a mínimo histórico en Nueva York

Ilustración de una intersección con carriles protegidos para bicicletas, cruces peatonales ampliados y prioridad para el transporte público, parte de las intervenciones impulsadas por el programa Vision Zero para reducir siniestros viales en la ciudad.

En los primeros seis meses de 2025, las autoridades informaron que Nueva York ha registrado sólo 87 muertes por accidentes de tráfico, una cifra sin precedentes desde que se iniciaron los registros en 1910 y que proyecta el año como uno de los más seguros en la historia vial de la ciudad. Según datos del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT), este descenso marca un hito y reafirma el impacto de las políticas públicas implementadas en los últimos años.

El informe oficial del DOT, difundido días atrás, detalla que la reducción representa una disminución del 32 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 128 víctimas fatales. Los registros señalan que la actual estadística iguala la conseguida en 2018, año que finalizó como el de menor mortalidad vial en más de un siglo en la ciudad.

Peatones cruzan una intersección en Midtown Manhattan, una de las zonas donde se reforzaron los controles de velocidad, el rediseño de cruces y la señalización para reducir accidentes fatales.

Las cifras publicadas también evidencian una tendencia descendente en las muertes vinculadas con peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos motorizados. Para las autoridades, estos resultados transparentan la efectividad reforzada de las estrategias integrales de seguridad vial.

Al respecto, el alcalde Eric Adams expresó mediante un comunicado de prensa: “La disminución del 32 % en las muertes de tráfico que hemos visto este año es histórica. Además, demuestra que los esfuerzos de nuestra administración en el programa Vision Zero están dando resultados”. Adams destacó el papel de la aplicación estricta de leyes contra la conducción imprudente, así como el compromiso municipal de utilizar todos los recursos disponibles para reducir la violencia en el tránsito y asegurar que “los neoyorquinos estén protegidos, tanto en las calles como fuera de ellas”, según citó el mandatario en declaraciones recogidas por WABC.

Una “zona lenta” en el barrio de Corona, Queens, con límite de velocidad de 20 millas por hora, parte de la estrategia municipal para proteger a peatones y ciclistas en áreas residenciales.

El programa Vision Zero, impulsado por la ciudad en los últimos años, ha focalizado la vigilancia, el rediseño urbano y campañas educativas para transformar la seguridad vial. Los resultados publicados por el DOT serán objeto de seguimiento en lo que resta del año, de cara a evaluar la sostenibilidad de este descenso histórico en la siniestralidad vial.