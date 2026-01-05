Estados Unidos

El negocio familiar que terminó en tragedia: un hombre está acusado de matar a su hermano, su cuñada y sus sobrinas

La batalla judicial se centra en años de tensiones económicas y familiares, con el tribunal examinando motivos, disputas por fideicomisos y pruebas tecnológicas controvertidas

Primer plano de la sirena
Primer plano de la sirena de una patrulla encendida, iluminando la calle con destellos rojos y azules durante un operativo nocturno.

El juicio contra Paul Caneiro, acusado de asesinar a su hermano Keith Caneiro y a la familia de este en un caso de homicidio familiar en Nueva Jersey, comenzó esta semana en el condado de Monmouth. La causa incluye cargos por homicidio, incendio provocado y robo. Caneiro, de 59 años, podría recibir prisión perpetua sin acceso a libertad condicional solo por el cargo de asesinato si fuera declarado culpable.

El caso y los cargos contra Paul Caneiro

La selección del jurado marcó el inicio de un proceso judicial que se prevé extenso, donde Paul Caneiro enfrenta más de una docena de cargos, incluyendo homicidio, incendio provocado agravado y robo. El acusado habría intentado crear una “ilusión” para que pareciera que toda la familia Caneiro era objetivo de amenazas, quemando la casa de su hermano Keith después de los homicidios, según explicó el exfiscal del condado de Monmouth, Christopher J. Gramiccioni.

Caneiro ha mantenido su inocencia. Su equipo legal subrayó que lleva más de siete años esperando “un juicio completo y justo en el que se escuche y evalúe la evidencia en los tribunales”. Destacan su gratitud por el apoyo constante de familiares y amigos.

Descripción de los hechos del 20 de noviembre de 2018

Los hechos comenzaron el 20 de noviembre de 2018 poco después de las cinco de la mañana, cuando se reportó un incendio en la casa de Paul Caneiro en Ocean Township. Los bomberos encontraron un bidón de gasolina y un guante calcinado. La familia de Paul salió ilesa y buscó refugio en un vehículo cercano.

Keith y Jennifer Caneiro
Keith y Jennifer Caneiro murieron por heridas de bala, mientras que sus hijas fueron atacadas con armas blancas antes del incendio. (Keith Caneiro vía Facebook)

Siete horas después, se declaró otro incendio en la vivienda de Keith Caneiro en Colts Neck. Allí, los agentes hallaron a Keith muerto en su jardín, con un disparo en la espalda y cuatro en la cabeza. Dentro de la casa, Jesse Caneiro, de once años, y Sophia Caneiro, de ocho, presentaban múltiples lesiones por arma blanca y signos de inhalación de humo, según las autopsias. Jennifer Caneiro, esposa de Keith, fue localizada en las escaleras con una herida de bala en la cabeza y heridas de arma blanca en el torso. Los forenses destacaron la extrema brutalidad del escenario.

Motivo financiero y conflicto familiar

Las investigaciones y demandas judiciales posteriores a la detención de Paul Caneiro revelaron años de conflicto financiero y familiar. Los hermanos compartían la gestión de dos empresas: una compañía de control de plagas adquirida en 2011 y una firma de consultoría tecnológica fundada por Keith.

Según una demanda de la familia de Jennifer presentada en 2021, Paul sufrió un accidente automovilístico en 2012, lo que, según la denuncia, alteró su personalidad y suscitó sospechas sobre una posible adicción a medicamentos para el dolor. Keith y Jennifer observaron en los meses previos al crimen varias extracciones de fondos de las empresas y cuentas personales, calculando que Paul desviaba cerca de $11.000 dólares mensuales bajo el concepto de reembolso de seguros.

La tensión aumentó días antes del crimen. Keith comenzó a apartar a Paul del fideicomiso familiar y, el 17 de noviembre de 2018, comunicó al abuelo paterno que Paul había sustraído $90.000 destinados a la educación universitaria de los hijos. Ese mismo día, Keith le informó también sobre su decisión de suspender el salario anual de $225.000 que recibía Paul. El acusado no respondió públicamente a las acusaciones por desvío de fondos, argumentando que están relacionadas con el proceso penal.

Implicación del hermano menor y litigio por el fideicomiso

Corey Caneiro, el hermano menor,
Corey Caneiro, el hermano menor, también enfrenta una demanda y un juicio civil relacionado con el asesinato de Keith y su familia. (Keith Caneiro vía Facebook)

Tras la detención de Paul Caneiro, surgieron disputas por el control del fideicomiso para los hijos de Keith y Jennifer. Una demanda familiar señala que Corey Caneiro, hermano menor, logró instalarse como fiduciario del fideicomiso presuntamente en contra de la voluntad de Keith. Según la misma demanda, Corey tomó control de los fondos del seguro de vida y, menos de un año después, destinó esos recursos para comprar una vivienda valorada en $1,8 millones en Fair Haven. El proceso civil se encuentra en curso y busca una compensación económica. Corey Caneiro ha rechazado las acusaciones ante el tribunal.

Retos legales y pruebas forenses en el proceso

El juicio ha estado marcado por debates sobre la validez de las pruebas forenses y la obtención legal de evidencia electrónica. Los abogados de Paul Caneiro intentaron excluir la identificación de ADN conseguida mediante un sistema conocido como STRmix, alegando falta de validación adecuada. También se opusieron al uso de imágenes del circuito cerrado en la vivienda de Paul, obtenidas sin orden judicial.

El juez Marc Lemieux falló inicialmente a favor de la defensa, excluyendo el sistema de seguridad por haber sido requisado sin autorización judicial. Sin embargo, un tribunal superior revocó esta decisión y permitió que las pruebas electrónicas fueran admitidas. Las grabaciones muestran a Paul Caneiro entrando al garaje en la madrugada, minutos antes de que los vecinos de Keith Caneiro reportaran ruidos similares a disparos. Posteriormente, el sistema dejó de grabar.

La apertura del juicio marca la fase más intensa del proceso, el cual podría prolongarse varias semanas debido a la cantidad de pruebas y testimonios. Paul Caneiro fue arrestado tres días después del crimen y enfrenta una acusación formal como autor directo. En caso de condena, la sentencia sería de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Wall Street registra fuertes alzas impulsadas por las petroleras tras la captura de Maduro en Venezuela