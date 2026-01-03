La visa de Estados Unidos que permite estudiar y trabajar de forma temporal: cómo obtenerla y sus requisitos

La visa J-1 permite a extranjeros participar en programas de intercambio académico, profesional y cultural en Estados Unidos bajo supervisión del Departamento de Estado.(ARCHIVO)

El gobierno de Estados Unidos sostiene el programa de visa J-1 para visitantes de intercambio, una alternativa que habilita la residencia y el desempeño de actividades laborales y académicas a extranjeros seleccionados. Esta política migratoria afecta a postulantes de distintas nacionalidades interesados en formación y trabajo temporal en territorio estadounidense. El esquema, gestionado por el Departamento de Estado, exige el respaldo de patrocinadores acreditados y la presentación de documentación específica, según las autoridades federales.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS), la visa J-1 se otorga a participantes aceptados en programas educativos, profesionales o culturales aprobados. El organismo federal señala que el trámite requiere la emisión del Formulario DS-2019, documento gestionado exclusivamente por entidades patrocinadoras autorizadas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informa que los solicitantes deben cumplir con requisitos definidos en la normativa migratoria vigente y que la administración del proceso corresponde a instancias oficiales.

El programa de intercambio J-1 ha operado bajo supervisión del DOS durante varias décadas, con el objetivo de facilitar la movilidad académica y profesional. Según información oficial publicada por el DOS, cada año se procesan miles de solicitudes bajo esta categoría, permitiendo la incorporación temporal de estudiantes, docentes, médicos y profesionales en sectores estratégicos.

¿Qué es la visa J-1 y a quiénes está dirigida?

La visa J-1 corresponde a una clasificación de no inmigrante que permite la participación de extranjeros en programas de intercambio aprobados por el Departamento de Estado. Las categorías admitidas por la normativa incluyen:

Au pair y EduCare

Consejero de campamento

Visitador del Gobierno

Interno

Visitante internacional

Médico

Profesor e investigador académico

Becario de corto plazo

Especialista

Estudiante universitario o de secundaria

Trabajo de verano

Maestro

Aprendiz

El USCIS indica que las personas admitidas en calidad de visitantes de intercambio mantienen el beneficio mientras participan activamente en las actividades del programa. Las autoridades federales destacan que la visa J-1 no constituye una vía hacia la residencia permanente, sino un instrumento de estadía temporal con fines académicos, profesionales o culturales.

El programa J-1 exige aceptación previa en instituciones acreditadas y la gestión mediante patrocinadores autorizados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (Freepik)

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la visa J-1?

El proceso de obtención de la visa J-1 exige cumplir con condiciones establecidas por el Departamento de Estado. Los requisitos principales incluyen:

Aceptación previa en un programa de intercambio aprobado.

Contacto y gestión con un patrocinador autorizado por el DOS.

Emisión del Formulario DS-2019 , certificado de elegibilidad para la condición de visitante de intercambio.

Presentación del Formulario DS-160 , solicitud electrónica de visa de no inmigrante.

Pasaporte válido.

Pago de la tarifa de solicitud de visa, establecida en 185 dólares .

Pago de la tarifa SEVIS, cuando corresponda.

Demostración de dominio suficiente del idioma inglés, evaluada por el patrocinador.

El DOS advierte que la solicitud debe gestionarse con antelación debido a la variabilidad en los tiempos de espera para entrevistas consulares, según las circunstancias de cada país. La institución recalca que no está permitido ingresar a Estados Unidos con estatus J-1 más de 30 días antes del inicio del programa.

¿Cuál es el rol de los patrocinadores en el programa J-1?

El Departamento de Estado designa y supervisa a los patrocinadores que gestionan el ingreso de los participantes al programa de intercambio. Solo las organizaciones incluidas en el listado oficial pueden emitir el Formulario DS-2019 y registrar a los beneficiarios en el sistema SEVIS.

El DOS publica una lista actualizada de patrocinadores autorizados, disponible para consulta pública en su sitio web. El proceso comienza con la solicitud de admisión al programa a través de una de estas entidades, que actúan como vínculo entre el solicitante y las autoridades estadounidenses.

El patrocinador es responsable de verificar la elegibilidad, certificar los datos y acompañar al participante durante la estadía en Estados Unidos. Según el DOS, el patrocinador también coordina la eventual extensión del programa y notifica cualquier modificación relevante al estatus del visitante.

Los postulantes a la visa J-1 deben presentar el Formulario DS-2019, el Formulario DS-160, pasaporte válido y pagar las tarifas requeridas ante autoridades consulares estadounidenses. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

¿Cómo es el procedimiento para postular a la visa J-1?

El trámite para la visa J-1 inicia con la aceptación por parte de un patrocinador acreditado. Una vez admitido, el participante recibe el Formulario DS-2019 y puede programar una entrevista en la embajada o consulado de Estados Unidos en su país de residencia.

El proceso incluye:

Completar el Formulario DS-160 en línea y generar el recibo de pago de la tarifa de solicitud. Programar una cita para entrevista consular. Presentar el pasaporte vigente, el Formulario DS-2019, el DS-160 impreso y el comprobante de pago. Pagar la tarifa SEVIS (cuando corresponda). Demostrar el dominio del idioma inglés, según lo exija el programa o el patrocinador.

De acuerdo con el Departamento de Estado, el orden y los pasos pueden variar dependiendo de la embajada o el consulado correspondiente. La autoridad precisa que, tras la entrevista, la aprobación de la visa depende del cumplimiento de los criterios legales y administrativos.

¿Qué sucede en el ingreso al país y durante la estadía?

La existencia de una visa J-1 habilita el viaje a Estados Unidos, pero no garantiza el ingreso automático. El Departamento de Estado explica que la decisión final corresponde a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada.

El titular debe presentar el pasaporte, la visa y el Formulario DS-2019 ante los funcionarios de CBP. Si la entrada es autorizada, el oficial coloca un sello de admisión o entrega el Formulario I-94, registro oficial de entrada y salida. El DOS aclara que el visitante permanece legalmente en el país solo mientras participa en el programa y cumple con los términos establecidos.

El USCIS informa que la duración de la estadía corresponde al período aprobado por el patrocinador, con posibilidad de extensión bajo condiciones específicas. El patrocinador puede solicitar la ampliación del plazo ante el Departamento de Estado si el participante necesita más tiempo para completar su programa.

Los patrocinadores acreditados verifican la elegibilidad, emiten el Formulario DS-2019 y acompañan a los titulares de la visa J-1 durante su estancia en Estados Unidos. (Freepik)

¿Qué áreas y actividades abarca la visa J-1?

El programa J-1 contempla diversas áreas y funciones, según el Departamento de Estado. Las categorías incluyen prácticas profesionales, capacitación médica, investigación académica, enseñanza, trabajos de verano y cuidado infantil. Cada categoría cuenta con requisitos particulares y condiciones específicas de admisión.

El DOS señala que la visa J-1 se utiliza para cubrir necesidades temporales en sectores como la educación, la ciencia, la medicina y los servicios. El organismo destaca que el objetivo central es facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre ciudadanos estadounidenses y extranjeros.

¿Qué derechos y obligaciones tienen los beneficiarios de la visa J-1?

El Departamento de Estado establece que los beneficiarios de la visa J-1 gozan del derecho a residir en Estados Unidos durante el plazo autorizado, a participar en el programa y a recibir la capacitación o formación prevista. Los participantes deben respetar las condiciones de su estatus migratorio y notificar cualquier cambio relevante a su patrocinador.

El DOS advierte que la violación de los términos del programa puede derivar en la revocación de la visa y la obligación de abandonar el país. El USCIS aclara que la visa J-1 no otorga derecho automático a la residencia permanente, ni permite el cambio de estatus migratorio sin autorización expresa.

La aprobación final del ingreso a Estados Unidos bajo visa J-1 corresponde a los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el puerto de entrada. (ARCHIVO)

¿Se puede extender la estadía bajo la visa J-1?

El Departamento de Estado autoriza la extensión de la estadía si el patrocinador considera que el participante requiere más tiempo para completar el programa. La solicitud debe presentarse antes del vencimiento del período autorizado y está sujeta a la aprobación del DOS.

El procedimiento de extensión implica la actualización de la información en el sistema SEVIS, la reemisión del Formulario DS-2019 y, en algunos casos, la realización de trámites adicionales ante la embajada o consulado correspondiente. El DOS recalca que la extensión depende de la naturaleza del programa y de la categoría específica del visitante.

¿Cuáles son las restricciones y limitaciones del programa J-1?

El Departamento de Estado y el USCIS subrayan que el programa J-1 tiene un carácter temporal y que la mayoría de los participantes debe regresar a su país de origen al finalizar el programa. En ciertos casos, la legislación exige que el visitante permanezca fuera de Estados Unidos durante al menos dos años antes de poder solicitar una nueva visa o el cambio de estatus.

El DOS especifica que la visa J-1 no permite el empleo fuera de las actividades autorizadas en el programa y que cualquier incumplimiento puede generar sanciones migratorias. El organismo recomienda consultar la información oficial y mantener comunicación directa con el patrocinador para evitar errores o violaciones involuntarias.

¿Dónde consultar información oficial y actualizada sobre la visa J-1?

Toda la información sobre la visa J-1, la lista de patrocinadores autorizados, los requisitos y los procedimientos se encuentra disponible en los portales oficiales del Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente estos sitios para obtener datos actualizados y evitar fraudes o intermediarios no autorizados.

El programa de visa J-1 continuará habilitando el ingreso temporal de extranjeros en 2026 bajo la supervisión de autoridades federales y patrocinadores acreditados. Los interesados deben cumplir con las condiciones establecidas en la normativa y consultar fuentes oficiales para iniciar o completar el trámite.