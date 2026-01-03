Estas son algunas de las nuevas leyes más destacadas que entraron en vigor en Estados Unidos

Las nuevas leyes estatales en EE.UU. imponen cambios ambientales, tecnológicos y sociales impactando a consumidores, empresas, turistas y trabajadores. (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

La entrada en vigor de nuevas leyes estatales en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2026 introduce prohibiciones, restricciones y requisitos inéditos en materia ambiental, tecnológica y social. Las regulaciones afectan a consumidores, empresas, trabajadores, turistas y menores de edad en entidades como California, Indiana, Virginia, Maryland, Tennessee, Texas y Washington, según información oficial publicada en los portales de cada dependencia. Estas normas surgen a partir de diagnósticos institucionales sobre residuos, protección de menores, transparencia en juegos benéficos, seguridad en el trabajo y regulación de la inteligencia artificial.

Las disposiciones, confirmadas mediante textos legales y comunicados estatales, suponen cambios para comercios, plataformas tecnológicas, organizaciones benéficas y profesionales de servicios. Entre las medidas más relevantes figuran la prohibición total de bolsas plásticas en California, límites estrictos al uso de redes sociales por menores en Virginia, la creación de un registro público de reincidentes en violencia doméstica en Tennessee, la capacitación obligatoria sobre violencia doméstica en Maryland, restricciones a los juegos benéficos en Indiana, la regulación de la inteligencia artificial en Texas y la obligación de botones de pánico para empleados aislados en Washington.

El nuevo paquete legislativo refleja un endurecimiento de controles sobre prácticas comerciales y tecnológicas, así como una mayor intervención estatal para proteger a grupos vulnerables y asegurar el cumplimiento de estándares ambientales, sociales y laborales.

¿Qué prohíbe la nueva ley de bolsas plásticas en California?

California oficializó la prohibición absoluta de bolsas plásticas en supermercados, grandes almacenes y farmacias a través de la ley SB 1053, que entró en vigencia el 1 de enero de 2026. La normativa obliga a los comercios a entregar solo bolsas de papel reciclado, cobrando un monto mínimo a los consumidores, de acuerdo con CalRecycle. El objetivo es reducir la acumulación de residuos plásticos en vertederos y disminuir el riesgo para la fauna local.

La restricción incluye todas las bolsas plásticas, sin excepción de grosor, y obliga al cobro obligatorio por bolsa de papel. CalRecycle especifica que la mayoría de los consumidores no reutilizaba las bolsas plásticas de mayor grosor, lo que llevó a reforzar la regulación previa de 2014. La ley SB 1053 establece sanciones para comercios que no cumplan con las disposiciones y prevé campañas informativas sobre el uso de materiales reciclables.

La ley SB 1053 prohíbe el uso de bolsas plásticas en California en supermercados, grandes almacenes y farmacias a partir de enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las nuevas restricciones para juegos benéficos en Indiana?

La Indiana Gaming Commission reguló la actividad de juegos benéficos con una nueva disposición que limita a tres el número de noches por semana en las que una instalación puede albergar bingo o juegos de casino con fines de caridad, sin importar cuántas organizaciones utilicen el espacio. La medida se implementó tras investigaciones que identificaron el uso de estos eventos para operar como casinos encubiertos.

La nueva reglamentación, vigente desde enero de 2026, abarca clubes privados y salones de eventos. La Indiana Gaming Commission remarca que la finalidad de la norma es preservar la integridad de las actividades benéficas y evitar el desvío de recursos provenientes de este tipo de juegos.

¿Qué límites impone Virginia al uso de redes sociales por menores?

La Asamblea General de Virginia aprobó una ley que restringe a una hora diaria el uso de redes sociales por menores de 16 años, salvo autorización expresa de padres o tutores, conforme al artículo 59.1-577.1 del código estatal. Las plataformas digitales deben implementar sistemas efectivos de verificación de edad y control parental.

El texto legal establece que las empresas tecnológicas deben garantizar el cumplimiento del límite horario y prevé sanciones en caso de incumplimiento. Virginia se convierte en el primer estado que impone un tope específico de tiempo para menores en plataformas digitales. La regulación se encuentra disponible en el sitio oficial de la asamblea estatal.

La Asamblea General de Virginia impone un límite de una hora diaria en el uso de redes sociales para menores de 16 años, con control parental obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué capacitación exige Maryland a los profesionales de la belleza?

El Maryland Board of Cosmetologists dispuso que, desde 2026, los profesionales del sector deben completar una hora de formación obligatoria sobre violencia doméstica para renovar o solicitar licencias. El requisito abarca a esteticistas, barberos y técnicos en uñas.

La finalidad de la capacitación es dotar a los trabajadores de herramientas para reconocer señales de abuso y derivar casos potenciales a las autoridades. La certificación es obligatoria para ejercer legalmente la profesión en Maryland, según la información publicada en el portal del organismo.

¿Qué establece el registro de reincidentes en violencia doméstica en Tennessee?

La Savanna’s Law, promulgada por la Asamblea General de Tennessee, crea un registro público de personas condenadas dos o más veces por delitos de violencia doméstica a partir de 2026. El listado, disponible en línea, incluye nombre, fecha de nacimiento, fotografía y detalles de las condenas.

El objetivo institucional es brindar acceso a información relevante para la ciudadanía y reforzar el control sobre los reincidentes. El registro busca facilitar la consulta pública sobre antecedentes de violencia doméstica, de acuerdo con la web legislativa estatal.

La Savanna’s Law en Tennessee crea un registro público en línea de reincidentes condenados por violencia doméstica, incluyendo información personal y de las condenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo regula Texas el uso de inteligencia artificial?

Texas implementó la House Bill 149, que regula el desarrollo y uso de inteligencia artificial. La ley prohíbe la creación y despliegue de sistemas de IA con fines de incitación a autolesiones o delitos, así como la recolección de datos biométricos por autoridades sin consentimiento expreso. El Departamento de Recursos de Información de Texas supervisa la aplicación, además de la creación de un consejo asesor especializado.

El texto legal establece parámetros de seguridad y ética para el diseño y uso de estos sistemas. La normativa fija obligaciones y límites para empresas y organismos públicos que desarrollen o utilicen inteligencia artificial, según el portal institucional.

¿Qué medidas refuerza Washington para la protección de empleados aislados?

El Departamento de Trabajo e Industrias de Washington exige, desde 2026, que empleadores proporcionen botones de pánico a empleados aislados en sectores como hotelería, limpieza y mantenimiento, conforme a la ley RCW 49.60.515. Los dispositivos deben estar disponibles durante toda la jornada laboral y el empleador debe instruir en su uso.

El propósito de la norma es facilitar la alerta inmediata en situaciones de riesgo o agresión. El empleador es responsable de proveer, mantener y garantizar la operatividad del botón de pánico, según la guía oficial del departamento.

Washington obliga a empleadores de hotelería, limpieza y mantenimiento a proporcionar botones de pánico a empleados aislados, reforzando la seguridad laboral con capacitación sobre su uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactan estas leyes a residentes, empresas y visitantes?

La entrada en vigor de estas regulaciones implica cambios inmediatos en la gestión operativa de comercios, organizaciones, plataformas tecnológicas, profesionales y empleadores. Las autoridades estatales han publicado guías actualizadas y canales de consulta para facilitar la adaptación y el cumplimiento normativo. Las nuevas exigencias elevan los estándares de seguridad, transparencia y control ambiental en los estados mencionados, de acuerdo con los materiales institucionales disponibles.