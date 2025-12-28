Estados Unidos

Una tormenta invernal impulsada por un ciclón amenaza con intensificarse la semana de fin de año en EEUU

El fenómeno meteorológico que confluye con el mayor tránsito festivo anual, podría provocar nevadas, lluvias heladas y vientos, mientras las autoridades advierten sobre impactos en la movilidad durante las celebraciones

La tormenta invernal causada por un ciclón intenso amenaza el este de Estados Unidos con condiciones meteorológicas extremas durante las fiestas. (REUTERS/Adam Gray)

Una severa tormenta invernal se ha intensificado sobre el territorio de Estados Unidos coincidiendo con una de las semanas de mayor volumen de desplazamientos por las fiestas de fin de año, lo que representa una amenaza directa para quienes se trasladan por carretera o por aire.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que ventiscas, lluvias heladas y vientos fuertes pueden restringir o impedir el tránsito en regiones extensas del país, precisamente durante el intenso flujo de traslados por encuentros familiares.

De acuerdo con The Associated Press, los primeros trastornos ya afectan rutas y aeropuertos.

El domingo, se reportó un aumento de nevadas y vientos intensos en el área del Alto Medio Oeste

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un brusco descenso de temperaturas y advierte sobre nevadas intensas y lluvias heladas en varias regiones del país. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El sistema tormentoso, que se desplaza hacia el este desde las llanuras, presenta características propias de un ciclón y afectará diversos territorios con una combinación de nieve, hielo, lluvias y ráfagas de viento significativas.

El meteorólogo principal del Servicio Meteorológico Nacional, Bob Oravec, recalcó que el fenómeno abarca múltiples eventos simultáneos: “Parte del sistema de tormentas está recibiendo fuertes nevadas, mientras que otras partes experimentan vientos más fuertes y temperaturas mucho más frías a medida que el frente pasa”. Oravec subrayó que las consecuencias variarán en función de la región.

El domingo, la zona del Alto Medio Oeste experimentó nevadas y vientos en aumento, por lo que el Servicio Meteorológico emitió avisos de ventisca que podrían impedir la circulación. En sectores de la parte alta de los Grandes Lagos, se prevé que la acumulación de nieve supere los 30 centímetros, y en la costa sur del Lago Superior las previsiones apuntan a hasta 60 centímetros (alrededor de dos pies).

En el sur de Estados Unidos, el calor terminará y dará paso a bajas temperaturas provocadas por un frente frío

El fenómeno ‘Norte Azul’ traerá una caída abrupta de temperaturas en el sur, poniendo fin al clima cálido que predominó en Navidad. (REUTERS/Shelby Tauber)

En la franja sur del país, los meteorólogos alertan sobre tormentas eléctricas severas asociadas al avance de un frente frío conocido como Norte Azul que provocará una caída brusca de temperaturas y vientos del norte, poniendo fin a varios días de calor récord en la región, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante los días previos al cambio, el sur y el centro registraron temperaturas inusualmente elevadas. Por ejemplo, Atlanta tuvo el domingo máximas cercanas a 22 ℃ (72 ℉), después de alcanzar 26 ℃ (78 ℉) en la víspera de Navidad, una marca histórica para esa fecha.

Las autoridades prevén que, tras la ola de calor, se registren máximas de solo -3,9 ℃ (25 ℉) en la ciudad la mañana del martes. Dallas pasaría de los 20 ℃ (80 ℉) del domingo a mínimos próximos a 4 ℃ (40 ℉), mientras que Little Rock experimentaría un descenso desde 21 ℃ (70 ℉) hasta 3 ℃ (30 ℉).

Una serie de fenómenos meteorológicos golpeará el Medio Oeste y el sur del país en los próximos días

Las ventiscas reducirán la visibilidad a cero en áreas del Medio Oeste, dificultando considerablemente la movilidad y el tráfico terrestre. (REUTERS/Matt Marton)

Estos registros calurosos son aún más notables por haberse producido justo antes de una irrupción invernal severa. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional como Oravec destacaron que el actual ciclón se fortalece debido al choque entre el aire frío que desciende desde Canadá y las masas cálidas en el sur.

En las próximas 48 horas se prevén nevadas intensas y ventiscas en el Medio Oeste y los Grandes Lagos, lluvias heladas en Nueva Inglaterra, tormentas eléctricas desde el este hasta el sur de Estados Unidos y vientos significativos a lo largo de un amplio territorio, según detalló The Associated Press.

El impacto sobre la movilidad se refleja ya en miles de vuelos cancelados o con retrasos previos, especialmente en el noreste y alrededor de los Grandes Lagos, de acuerdo a los informes recopilados por The Associated Press. Al mismo tiempo, las carreteras muestran una congestión elevada ante el éxodo de familias entre Navidad y Año Nuevo, mientras se mantiene la preocupación por el estado del asfalto.

En paralelo, la costa oeste del país vivió episodios recientes de lluvias intensas

California vivió días inusualmente secos tras tormentas destructivas que provocaron lluvias torrenciales, inundaciones y dejaron al menos cuatro muertos. (REUTERS/Jill Connelly)

California, que disfrutó de un fin de semana relativamente seco, enfrentó días antes fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos que ocasionaron la muerte de al menos cuatro personas, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Entre las víctimas se hallaba un hombre encontrado en un vehículo parcialmente sumergido cerca de Lancaster.

La sucesión de extremos, desde olas de calor hasta tormentas invernales, indica la brusca transición y la creciente intensidad de los patrones climáticos en Estados Unidos. Como advirtió Oravec, la meteorología reciente anticipa una tendencia marcada hacia condiciones propias del invierno.

