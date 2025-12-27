Estados Unidos

Mega Millions: ganadores del 26 de diciembre de 2025

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada martes y viernes, en los que se tiene la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Guardar
El precio por cada jugada
El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares (Infobae/Jovani Pérez)

Mega Millions, una de las principales loterías estadounidenses que entrega millones de dólares en premios, informó los ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: viernes 26 de diciembre de 2025.

Resultado: 9 19 31 63 64 7.

Multipler: -1

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No se necesita ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador varían de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, consulta con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

¿Cómo ganar Mega Millions?

Mega Millions realiza su sorteo
Mega Millions realiza su sorteo millonario cada martes y viernes (REUTERS)

Para jugar Mega Millions debes de elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no decides qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions selecciones de forma aleatoria por ti.

Para obtener el premio mayor de Mega Millions, la elección debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, da un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions inició el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo se llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afotrunado de Maine.

El últiimo gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

Mega MillionsEEUUestados-unidos-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que los objetivos del Estado Islámico atacados por Estados Unidos en Nigeria fueron “diezmados”

El mandatario estadounidense anunció la operación como un “regalo de Navidad”, destacando la coordinación con fuerzas nigerianas y la aprobación del presidente Bola Tinubu para frenar la violencia extremista

Donald Trump aseguró que los

Wall Street cerró con leves caídas pero se mantiene cerca de máximos históricos

Las acciones cedieron ligeramente a medida que los inversores regresan de las vacaciones de Navidad en una jornada de pocas operaciones

Wall Street cerró con leves

Nueva York se alista para la mayor nevada en tres años en medio de alertas por una tormenta invernal

Pronósticos oficiales anticipan complicaciones en aeropuertos, rutas y transporte urbano mientras organismos estatales activan operativos especiales ante el avance del sistema invernal

Nueva York se alista para

Lluvias fuertes causaron inundaciones y casas enterradas en lodo en California durante Navidad

Decenas de familias debieron abandonar sus viviendas tras el colapso de terrenos saturados, mientras equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para despejar caminos y asistir a personas atrapadas

Lluvias fuertes causaron inundaciones y

Estos son los requisitos para extender la estadía en Estados Unidos con visa de turista

El trámite debe iniciarse antes del vencimiento del permiso otorgado al ingresar al país y está sujeto a una evaluación individual por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración

Estos son los requisitos para
DEPORTES
El posible destino de Marcelo

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

Gestión del tiempo, más intervención del VAR y nuevas tecnologías: los cambios que se vienen en el fútbol para 2026

Los dos apodos desconocidos de Lionel Scaloni: el sobrenombre que le puso Abreu y lo hacía enojar

Las vacaciones de Lucas Blondel y Morena Beltrán en la costa esteña

La sorpresiva presencia de Mbappé en el empate de Marruecos por la Copa de África: la camiseta especial que utilizó

TELESHOW
Soy Rada, un “chanta” suelto

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

INFOBAE AMÉRICA

El Servicio de Inteligencia de

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Científicos de Israel descubren el mecanismo que permite la regeneración del tejido tras un daño severo

Transformar el sistema alimentario podría salvar millones de vidas y frenar el cambio climático, según un estudio

Tailandia y Camboya acordaron un “alto el fuego inmediato” en su conflicto fronterizo

Hip hop, folclore, rock y todo lo que Rosalía fue capaz de abarcar: los 5 discos más originales del año