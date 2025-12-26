Más de 60 millones de personas siguen bajo advertencias por una fuerte tormenta invernal en el noreste de EEUU

Más de 60 millones de personas en el noreste de Estados Unidos permanecen bajo alerta por tormenta invernal, según el NWS y la NOAA. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

Más de 60 millones de personas en el noreste de Estados Unidos permanecen bajo alertas meteorológicas invernales este viernes 26 de diciembre tras la Navidad, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Una potente tormenta de nieve comenzó a impactar la región durante la mañana, con riesgos elevados para la movilidad, la infraestructura y los servicios esenciales en zonas urbanas y suburbanas como Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Las autoridades meteorológicas federales señalaron que, a lo largo del viernes, se prevén acumulaciones de nieve de hasta 20 centímetros en sectores clave, junto a condiciones de hielo y temperaturas bajas que pueden intensificar el peligro en la vía pública. El NWS mantiene advertencias activas y aconseja evitar desplazamientos no esenciales, especialmente ante la posibilidad de cortes de energía y afectaciones viales en las principales carreteras y aeropuertos.

El fenómeno invernal coincide con uno de los periodos de mayor desplazamiento anual en el país, debido a los viajes tradicionales tras las festividades. Según registros históricos de la NOAA, la ciudad de Nueva York y otras áreas metropolitanas no enfrentaban un episodio de nevadas con potencial de acumulación tan alta desde hace más de tres años, lo que motiva la atención institucional y la activación de planes de emergencia.

¿Qué áreas abarca la alerta invernal y cuántas personas están bajo advertencia?

El NWS emitió advertencias de tormenta invernal desde la madrugada del viernes para grandes extensiones del noreste, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania y Massachusetts. De acuerdo con la actualización de la NOAA durante la mañana del 26 de diciembre, más de 60 millones de residentes se encuentran bajo alguna advertencia meteorológica.

Las zonas bajo mayor riesgo incluyen:

Áreas metropolitanas de Nueva York y el corredor de la I-95 , donde se espera que la nieve alcance entre 10 y 20 centímetros (4 a 8 pulgadas).

Sectores del oeste y centro de Pensilvania con pronóstico de hielo, alcanzando espesores de hasta 0,6 centímetros (0,25 pulgadas).

Condados en el sur de Connecticut y partes de Nueva Jersey, donde la combinación de nieve y viento reducirá la visibilidad y complicará el tránsito.

Según la NOAA, se anticipa que las condiciones más intensas ocurran entre la tarde y la noche del viernes, extendiéndose hasta la madrugada del sábado.

La tormenta de nieve amenaza con acumulaciones de hasta 20 centímetros y condiciones de hielo en áreas metropolitanas como Nueva York y Nueva Jersey. (AP Foto/Ashley Landis)

¿Qué riesgos presenta la tormenta invernal según las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional precisó que la principal amenaza radica en la rápida acumulación de nieve y la formación de hielo, factores que incrementan el riesgo de accidentes de tráfico y cortes de energía. El organismo destacó en su boletín: “El tránsito será peligroso o imposible en los puntos más afectados por la tormenta. Las condiciones pueden variar localmente y las acumulaciones de nieve podrían superar los valores previstos”.

La NOAA advirtió que la acumulación de hielo podría provocar la caída de ramas, postes y líneas de transmisión eléctrica, en especial en el corredor que une State College (Pensilvania) con Frederick (Maryland). Según la entidad, los equipos de emergencia y mantenimiento se encuentran en estado de alerta para responder a incidentes relacionados con el clima.

¿Cómo impacta la tormenta a la infraestructura y los servicios esenciales?

La llegada de la tormenta invernal afecta infraestructuras críticas como aeropuertos, carreteras y redes eléctricas. Los principales aeropuertos del noreste —incluidos John F. Kennedy International, LaGuardia, Newark Liberty y Philadelphia International— han implementado restricciones operativas debido a la baja visibilidad y la acumulación de nieve, según datos de la Federal Aviation Administration.

En cuanto a las principales rutas, la NOAA identificó que autopistas como la I-95, I-80 y I-87 podrían experimentar bloqueos temporales. El tránsito en zonas suburbanas y rurales también se verá afectado por la presencia de hielo, lo que puede provocar accidentes y retrasos.

Las autoridades municipales y estatales han activado equipos para el despeje de nieve y la atención de emergencias. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló en un comunicado recogido por el NWS: “Las agencias de la ciudad están listas para dar respuesta a la tormenta invernal, y solicitamos a la población mantenerse informada y preparada para condiciones peligrosas”.

Las autoridades federales advierten riesgos elevados para la movilidad, la infraestructura y los servicios esenciales en zonas urbanas y suburbanas del noreste. (Brett Coomer/Houston Chronicle vía AP)

¿Cuánto tiempo durará la tormenta y qué pronósticos existen para las próximas horas?

De acuerdo con el pronóstico oficial de la NOAA, se espera que las nevadas más intensas continúen hasta la madrugada del sábado 27 de diciembre, mientras que las condiciones de hielo persistirán en algunas áreas hasta que las temperaturas comiencen a subir durante el sábado por la tarde.

La NOAA advirtió que la evolución del sistema podría causar variaciones en la extensión e intensidad de las precipitaciones, por lo que mantiene el monitoreo constante y la actualización de avisos en tiempo real. Las autoridades recomendaron a la población seguir los canales oficiales y adaptar sus planes de viaje y actividades según la información más reciente.

¿Cómo se compara este evento con tormentas anteriores?

Según registros de la NOAA, la ciudad de Nueva York no había experimentado una nevada superior a 15 centímetros (6 pulgadas) en menos de 24 horas desde hacía más de 1.400 días. El evento actual podría romper esa marca en algunos sectores, dependiendo de la intensidad de la precipitación y la temperatura en superficie.

En temporadas previas, tormentas de nieve de esta magnitud han provocado interrupciones en servicios básicos, cancelaciones masivas de vuelos y bloqueos en rutas interestatales, especialmente en corredores clave como la I-95 y la I-80. La experiencia de eventos anteriores ha llevado a las autoridades a reforzar los protocolos de emergencia y la comunicación con la población.

La acumulación de hielo provoca peligro de caídas de ramas, postes y cortes de energía, especialmente entre State College, Pensilvania, y Frederick, Maryland. (AP Foto/George Walker IV)

¿Qué recomendaciones oficiales se han emitido para la población?

La NOAA y el NWS han hecho énfasis en una serie de recomendaciones para reducir riesgos y proteger la integridad de los habitantes en las áreas bajo alarma:

Evitar desplazamientos innecesarios durante el periodo de alerta.

Disponer de suministros básicos , baterías y cargadores portátiles en caso de cortes de energía.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del NWS y la NOAA para conocer actualizaciones y cambios en las condiciones.

Reportar caídas de árboles, cables o daños a las líneas de emergencia locales.

Vestir ropa adecuada para bajas temperaturas y evitar la exposición prolongada al frío.

El NWS reiteró en su boletín: “Las condiciones pueden deteriorarse rápidamente. Se recomienda planificar con antelación, asegurarse de contar con abrigo suficiente y evitar exponerse al frío extremo”.

¿Qué medidas han adoptado los gobiernos locales y estatales?

Las agencias de gestión de emergencias de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut implementaron desde la madrugada equipos de monitoreo, despeje de nieve y asistencia rápida en puntos estratégicos. Según informó la NOAA, se han dispuesto cuadrillas en las principales rutas y se monitorean posibles cortes de energía en zonas críticas.

El NWS confirmó que se mantienen canales abiertos de comunicación entre los gobiernos estatales y federales, con actualizaciones constantes sobre la evolución del fenómeno y la coordinación de recursos logísticos.

La tormenta coincide con uno de los periodos de mayor desplazamiento anual y podría superar récords de nevadas en Nueva York no registrados en tres años. (AP Foto/Cara Anna)

¿Qué impacto directo tendrá sobre la población y qué se espera en adelante?

El impacto inmediato para los habitantes de las áreas afectadas incluye dificultades en la movilidad, posibles cortes de servicios y riesgos para los desplazamientos esenciales. Las autoridades enfatizan la importancia de seguir las recomendaciones y planificar en función de la información oficial.

En las siguientes horas, la NOAA continuará evaluando el desarrollo del sistema, con posibilidad de extender o modificar las advertencias según la evolución de la tormenta. El monitoreo se mantendrá hasta que las condiciones permitan el retorno seguro a las actividades habituales.