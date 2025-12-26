Estados Unidos

El hallazgo de un nuevo cadáver en un pantano de Houston eleva a 34 los recuperados en 2025

La aparición reciente en Buffalo Bayou se suma a otras dos ocurridas días antes. Más de 200 cuerpos han sido encontrados desde 2017 en pantanos en este estado de Texas

El hallazgo del cuerpo de un hombre en Buffalo Bayou, Houston, el 24 de diciembre, representó la tercera recuperación de un cadáver en las vías fluviales de la ciudad en una semana y elevó a 34 el total registrado en los pantanos locales durante 2024, según informó People y confirmaron medios locales.

La alerta la dio un peatón cerca de Memorial Drive y Montrose Boulevard, lo que movilizó al Departamento de Policía de Houston (HPD) y al equipo de buceo del Departamento de Bomberos, quienes realizaron las labores de extracción, de acuerdo con Houston Public Media y KHOU.

Por ahora, las autoridades no han difundido detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias de su muerte. El caso quedó bajo investigación del Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris, responsable de realizar la autopsia y la identificación, detalló People.

Otros dos cuerpos fueron encontrados el pasado lunes

A este hallazgo se sumaron otros dos registrados el 22 de diciembre, cuando las autoridades recuperaron cadáveres en distintos puntos: uno en el propio Buffalo Bayou y otro cerca de Brays Bayou, según Houston Public Media.

Estos hechos consolidaron a diciembre como uno de los meses con mayor número de casos de cadáveres encontrados en el año. En total, 34 cuerpos han sido recuperados en los pantanos de la ciudad durante 2025, según la recopilación elaborada por medios locales y validada por el Houston Chronicle.

En cuanto a la investigación, tanto la víctima localizada el día 24 como las dos anteriores permanecen sin identificar, indicaron fuentes oficiales citadas por KHOU.

El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris se encarga de las autopsias y de establecer tanto las causas como la identidad de los fallecidos. Las causas de muerte aún no han sido esclarecidas.

Cierto porcentaje de los decesos en pantanos desde 2017 se deben a ahogamientos

Datos de Houston Chronicle apuntan a que cerca de un 40% de los decesos en pantanos de Houston desde 2017 corresponden a ahogamientos, mientras que el resto se atribuye a suicidios, homicidios y lesiones por objetos contundentes.

En respuesta a especulaciones sobre posibles vínculos criminales recientes, el alcalde de Houston, John Whitmire, descartó oficialmente la presencia de un asesino serial: “No tenemos ninguna evidencia de que haya un asesino en serie suelto en Houston, Texas”, declaró en septiembre a People.

La creciente inquietud entre los residentes ha acompañado el aumento de muertes

Durante la recuperación más reciente, vecinos y transeúntes manifestaron su asombro, como Daniel, quien afirmó a People: “He vivido aquí la mayor parte de mi vida y nunca había oído hablar de que se encontraran tantos cadáveres”.

El desconcierto se reiteró en otros testimonios recabados por KHOU y People en el puente del Buffalo Bayou Park. Kevin Mathew, usuario habitual del parque, expresó su preocupación por la seguridad:

“Los ciudadanos contribuyentes no deberían estar nerviosos por caminar en un parque como el de la ciudad”, declaró a People, y sugirió medidas como más iluminación y cámaras con detector de movimiento: “Hay ciertos momentos de la noche aquí en que las luces se apagan y piensas, oye, tal vez trabajen en eso o tal vez tengan algunas cámaras o cámaras con detección de movimiento para ver qué está pasando”.

Al rededor de 200 cuerpos han sido recuperados de pantanos en Houston

El debate sobre la protección de personas vulnerables y la actuación municipal aumentó tras el comentario de Jesse Bellow, entrevistado por KPRC: “Existe el lado sensacionalista de un asesino en serie que la gente presenta como una posibilidad, pero también podría ser la incompetencia de nuestros líderes para cuidar de los miembros más desfavorecidos de nuestra sociedad, que aún son humanos y merecen respeto”.

De acuerdo con Houston Chronicle, desde 2017 en Houston se han recuperado más de 200 cuerpos de pantanos, siendo 2024 y 2025 los años con mayor número de muertes documentadas en estos entornos. El análisis del medio señala que los fallecimientos se deben principalmente a ahogamientos (alrededor del 40%), y el resto a suicidios, homicidios o violencia.

Persisten la preocupación social y la alerta institucional. Desde la alcaldía se mantiene el mensaje de que cada vida perdida bajo estas circunstancias significa una tragedia para la ciudad.

