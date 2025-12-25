Un reconocido agricultor fue arrestado por el presunto asesinato de su exesposa en Arizona

La detención de Michael Abatti en El Centro inicia un proceso judicial por asesinato en primer grado tras la muerte de su exesposa en Arizona. (Foto AP/Gregory Bull)

Michael Abatti, un reconocido agricultor de California y figura destacada en el Valle Imperial, fue arrestado en El Centro bajo sospecha de haber asesinado a tiros a su exesposa, Kerri Ann Abatti, en una comunidad montañosa de Arizona.

La Oficina del Sheriff del Condado de Navajo informó que Abatti, de 63 años, habría viajado hasta Pinetop el pasado 20 de noviembre, donde presuntamente disparó mortalmente a la mujer de 59 años en la residencia familiar donde ella vivía tras la separación.

El sospechoso permanece encarcelado en California mientras se tramita su extradición hacia Arizona, según reportó The Associated Press.

Las autoridades registraron la vivienda de Abatti al sur de California el 2 de diciembre como parte de la investigación

Kerri Ann Abatti, exesposa de Michael Abatti, fue hallada muerta en la residencia de vacaciones familiar en Pinetop, Arizona en el contexto de un conflicto matrimonial. (Foto AP/Gregory Bull)

El Centro, situada cerca de la frontera con México en el Valle Imperial, es reconocida por su producción agrícola intensiva y su importante uso del agua del río Colorado.

Según The Associated Press, Abatti pertenece a una familia con larga tradición agrícola en la región, descendiente de inmigrantes italianos que figuran entre los primeros colonos.

Su familia ha estado vinculada a empresas agrícolas, becas estudiantiles y liderazgo local; su padre cofundó la Asociación de Productores de Hortalizas del Valle Imperial. Abatti ha cultivado cebollas, brócoli y melones, y fue miembro de la junta directiva del Distrito de Irrigación Imperial de 2006 a 2010.

El matrimonio debatía asuntos financieros correspondientes al divorcio

El caso de homicidio se desarrolla mientras el divorcio entre Michael y Kerri Abatti permanece abierto con una disputa financiera significativa en California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El matrimonio entre Michael y Kerri Abatti se celebró en 1992 y tuvieron tres hijos. Kerri Abatti, descendiente de pioneros mormones que se establecieron en Pinetop a finales del siglo XIX, solicitó el divorcio en 2023, proceso que permanecía pendiente en tribunales de California al momento de su fallecimiento.

Según documentos judiciales citados por The Associated Press, la pareja debatía asuntos financieros derivados de la separación. Kerri alegaba no poder sostener el estilo de vida previo tras dejar su trabajo como contadora y administradora de la granja familiar en 1999 para cuidar de sus hijos.

Tras la ruptura, recibió una pensión temporal de 5.000 dólares mensuales, pero pidió elevar la suma a 30.000 dólares argumentando dificultades económicas, el mantenimiento de la propiedad en Arizona cercana a sus padres mayores, y la urgencia de reemplazar su vehículo de 2011, que tenía más de 450.600 kilómetros y necesitaba reparaciones.

Abatti argumentó que varios factores influyeron en la reducción de su capacidad financiera

Michael Abatti justificó la negativa al incremento de la pensión alegando pérdidas en el sector agrícola por dos años adversos y el impacto de la guerra en Ucrania. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Por su parte, Abatti sostuvo en documentos legales que los dos años recientes de malas cosechas, el invierno inusualmente frío y húmedo, y los cambios de mercado provocados por la guerra en Ucrania habían reducido su capacidad financiera.

Señaló que a mitad de 2024, el costo de cultivar una hectárea de trigo superaba el valor de venta y afirmó recibir aproximadamente 22.000 dólares al mes por administrar la granja, sin lograr saldar todas las deudas pendientes.

La abogada de derecho familiar de Abatti, Lee Hejmanowski, indicó que los ingresos disponibles no justificaban un aumento. Finalmente, ambas partes acordaron subir los pagos de manutención a 6.400 dólares mensuales, de acuerdo con los expedientes judiciales citados por The Associated Press.

La familia Abatti representa una presencia histórica en la frontera con Arizona desde la llegada del abuelo inmigrante y su padre, Ben Abatti, quien fue clave en el desarrollo agrícola de la zona y el liderazgo gremial comunitario. Por otro lado, la familia de Kerri Ann Abatti desempeñó igualmente un papel fundador en Pinetop, con raíces que se remontan a la década de 1880 en lo que hoy se conoce como las Montañas Blancas.

Los abogados de Michael Abatti afirmaron a The Associated Press que su cliente “se ha dedicado a su familia, a su trabajo y a su comunidad” y que se declarará inocente. También manifestaron su profunda preocupación por su estado de salud, señalando que enfrenta afecciones médicas que requieren tratamiento continuo y atención especializada.

Dentro del proceso judicial se expusieron detalles económicos relevantes

La familia Abatti tiene una fuerte influencia en el Valle Imperial, vinculada históricamente a empresas, becas y actividades agrícolas en California y Arizona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Abatti compartían propiedades como una residencia en California, una casa de descanso en Pinetop y un rancho en Wyoming. Además, realizaron viajes frecuentes a países como Suiza e Italia, y a lugares como Hawái, brindando a sus hijos educación privada.

Kerri Abatti explicó en el tribunal su imposibilidad de mantener el nivel de vida sin el apoyo financiero de su exesposo y solicitó recursos adicionales para afrontar gastos legales.

Un libro publicado en 2023 por Craig Morgan, amigo de universidad de Abatti, recoge uno de los episodios más críticos de la vida del agricultor: años atrás, Michael Abatti enfrentó complicaciones médicas severas que requirieron intervención hospitalaria prolongada y medidas de emergencia, momento que marcó profundamente su historia personal.