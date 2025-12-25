La FDA retiró más de 83.000 bolsas de camarones radioactivos por riesgo de exposición a cesio-137

La FDA retira más de 83.000 bolsas de camarones crudos congelados importados de Indonesia por posible presencia de cesio-137. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro del mercado de más de 83.000 bolsas de camarones crudos congelados importados de Indonesia, debido a la posible exposición al isótopo radiactivo cesio-137.

Los productos fueron distribuidos en cadenas como Market 32, Waterfront Bistro, Price Chopper, Jewel-Osco, Albertsons, Safeway y Lucky, entre otras.

La agencia recomendó a los consumidores evitar el consumo de estos camarones y aseguró que hasta la fecha no se han reportado enfermedades asociadas, según información oficial de la FDA y de ABC News.

Los estados en los que estos productos están siendo retirados tras su contaminación

El retiro incluye camarones Market 32 y Waterfront Bistro, distribuidos por Direct Source Seafood LLC en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retiro afecta específicamente a 83.800 bolsas distribuidas por Direct Source Seafood LLC, con sede en Bellevue, Washington.

Los productos retirados corresponden a las marcas Market 32 y Waterfront Bistro, vendidas en supermercados de varios estados, incluyendo Connecticut, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva York, Pensilvania, Vermont, Colorado, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Montana, Dakota del Norte, Nevada, Oregón, Utah y Wyoming.

Según la FDA, estos camarones estuvieron a la venta después de finales de junio y principios de julio de 2025.

¿Cómo identificar las bolsas de camarones contaminados?

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, las bolsas de Market 32 afectadas están identificadas con el código de barras (UPC): 0 41735 01358 3 y fechas de caducidad del 22, 23, 24, 26 y 27 de abril de 2027.

Para Waterfront Bistro, los productos tienen el UPC 021130 13224-9 y fechas de caducidad en el 25 o 26 de abril de 2027.

De acuerdo con la FDA, los camarones pueden haber sido expuestos al cesio-137 durante el procesamiento, envasado o almacenamiento, bajo condiciones calificadas como “insalubres”.

El máximo riesgo al consumir este producto es su exposición prolongada que podría derivar en cáncer

El cesio-137 es un isótopo radiactivo asociado con daños al ADN y aumento de riesgo de cáncer en humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo del retiro es el riesgo potencial de contaminación radiactiva por cesio-137 (Cs-137), un radioisótopo sintético presente en el medio ambiente en niveles bajos, pero más elevado en áreas contaminadas.

Según la FDA, “el principal efecto preocupante para la salud tras una exposición prolongada y repetida a dosis bajas, es un mayor riesgo de cáncer, derivado del daño al ADN de las células vivas del cuerpo”. La agencia mantiene la investigación activa para esclarecer lo ocurrido.

La FDA instó a los consumidores a obtener un reembolso o desechar el producto contaminado

El retiro es preventivo y la FDA recomienda no consumir los camarones afectados, y ofrece opciones de reembolso y atención al cliente. (REUTERS/Marcos Brindicci)

La FDA pidió a los consumidores que hayan comprado algunos de los camarones incluidos en el retiro que no los consuman y que los desechen o los devuelvan para recibir un reembolso completo. La acción responde a un protocolo de seguridad alimentaria y tiene carácter preventivo, según comunicaron la FDA y ABC News.

El fabricante de los camarones es PT. Bahari Makmur Sejati (BMS Foods), radicado en Indonesia. La FDA sigue investigando lotes y contenedores sospechosos. Hasta el momento, no se ha detectado la presencia confirmada de cesio-137 en los productos distribuidos, ni se han tenido que emitir alertas basadas en resultados positivos.

Para quienes requieran más información, la FDA indicó que es posible comunicarse con Direct Source Seafood LLC al 425-455-2291, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas (hora estándar del Pacífico).

En el contexto de la investigación, la agencia remarcó que “hasta ahora no existe evidencia de productos comercializados con contaminación confirmada por cesio-137 ni motivos de alarma para los consumidores que los hayan adquirido tras las fechas señaladas”.