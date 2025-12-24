Estados Unidos

Una mujer de 65 años murió tras ser apuñalada por un hombre en una tienda Barnes & Noble de Florida

El ataque se produjo la noche del lunes en un establecimiento de Legacy Avenue, donde la víctima fue hallada con heridas graves y trasladada a un hospital antes de confirmarse su deceso

Antonio Moore, de 40 años,
Antonio Moore, de 40 años, fue identificado como sospechoso del crimen y detenido la mañana siguiente del ataque fatal. (Palm Beach County Sheriff's Office)

El apuñalamiento mortal de una mujer dentro de una tienda Barnes & Noble en Palm Beach Gardens, Florida, llevó al arresto de un sospechoso poco después del incidente y a la implementación de medidas adicionales de seguridad en el complejo comercial donde ocurrió el hecho.

La víctima, Rita Loncharich, de 65 años, fue atacada la noche del lunes y falleció poco después en el hospital a causa de las heridas ocasionadas por el agresor, según reportaron los medios WPTV y CBS News.

El supuesto atacante, Antonio Moore, de 40 años, fue localizado después de que la policía recibiera la descripción proporcionada por los testigos del ataque y detenido aproximadamente a las 5:30 horas (hora local) del martes, según informaron ambas fuentes.

El sospechoso escapó de la escena del crimen tras apuñalar a la mujer y fue capturado gracias a la descripción que proporcionaron los testigos

El asesinato ocurrió poco antes
El asesinato ocurrió poco antes de las 20:00 en el local de Legacy Avenue, donde la víctima fue hallada gravemente herida. (REUTERS/Adam Gray)

Los agentes de Palm Beach Gardens respondieron a un aviso poco antes de las 20:00 horas en la sucursal situada en el 11380 Legacy Avenue. Al llegar, encontraron a Loncharich dentro del local con heridas de arma blanca, por lo que procedieron a brindarle asistencia médica antes de su traslado al hospital, según detalló la policía al medio WPTV.

De acuerdo con los reportes de ambos medios, Moore habría huido del lugar inmediatamente después del ataque, hecho que fue observado por personas presentes en la tienda.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos por asesinato premeditado en primer grado, según los registros de la cárcel revisados por CBS News.

A pesar del arresto del sospechoso, las autoridades no han determinado la causa exacta del ataque

La policía de Palm Beach
La policía de Palm Beach Gardens continúa investigando la causa del homicidio en la reconocida tienda de libros Barnes & Noble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, los investigadores continúan intentando establecer cuál fue el motivo del ataque.

El Departamento de Policía de Palm Beach Gardens declaró a CBS News que “esta investigación está activa y en curso” y que “los investigadores aún intentan determinar el motivo de este ataque”. Tanto WPTV como CBS News subrayan que las autoridades solo han confirmado los hechos principales del caso y la captura del presunto responsable.

El centro comercial donde se originó el incidente, mencionó que reforzarán la presencia de agentes de seguridad

La administración de Legacy Place
La administración de Legacy Place reforzará la seguridad y revisará protocolos tras el trágico homicidio en la librería Barnes & Noble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este suceso, la administración de Legacy Place, el centro comercial donde se ubica Barnes & Noble, expresó a WPTV su compromiso con la seguridad y comunicó que reforzarán la presencia de guardias y revisarán los protocolos junto a los inquilinos.

Un portavoz explicó que colaboran estrechamente con la policía local, priorizando la protección en el recinto. Por su parte, una representante de Barnes & Noble destacó tanto a CBS News como a WPTV que la empresa no emite comentarios respecto a investigaciones policiales que se encuentran en curso.

La comunidad de Palm Beach Gardens y los responsables de Legacy Place insisten en que la seguridad permanece como su máxima prioridad, en paralelo al acompañamiento a los familiares y allegados de la víctima ante este hecho que ha generado impacto en un entorno considerado seguro.

Otro caso de apuñalamiento, dejó a un joven de 18 años arrestado tras el asesinato de un estudiante de secundaria

Andrew Meismer falleció tras sufrir
Andrew Meismer falleció tras sufrir una herida de arma blanca en el cuello dentro de la escuela secundaria Ross S. Sterling de Baytown. (GoFundMe)

El 17 de diciembre, en la escuela Ross S. Sterling de Baytown,Texas, la pelea culminó con la muerte de un estudiante de secundaria de 16 años tras recibir una herida de arma blanca en el cuello. Aundre Matthews, de 18 años y estudiante de último año, fue detenido y enfrenta cargos de asesinato.

El incidente, informado por la policía y documentos judiciales citados porPeople, se originó a raíz de una disputa entre compañeros por un vaporizador valorado en 21 dólares

De acuerdo con una estudiante citada porClick2Houston, ambos abandonaron el baño y se dirigieron a un laboratorio vacío, dondeMatthewsinsistió en reclamar el supuesto adeudo por el vaporizador. La misma testigo describió cómoMatthews agredió a Meismercon un golpe, lo que desató un forcejeo entre ambos.

La testigo principal observó una gran cantidad de sangre brotando del cuello de Meismer instantes después del ataque.

