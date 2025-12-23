Un estudiante murió tras ser apuñalado con tijeras por un vaporizador de USD 21 en una escuela de Texas

Andrew Meismer falleció tras sufrir una herida de arma blanca en el cuello dentro de la escuela secundaria Ross S. Sterling de Baytown. (GoFundMe)

Un estudiante de secundaria de 16 años falleció tras ser apuñalado en el cuello con un par de tijeras durante una pelea ocurrida el 17 de diciembre en la escuela Ross S. Sterling de Baytown, Texas.

Según la policía y documentos judiciales citados por People, el suceso fue desencadenado por una disputa entre compañeros relacionada con la posesión de un vaporizador con un valor estimado de 21 dólares.

El presunto agresor, Aundre Matthews, de 18 años y estudiante de último año, fue detenido y enfrenta un cargo de asesinato.

Matthews acusó a Meismer de haberle robado el vaporizador

La disputa por un vaporizador de THC valorado en 21 dólares fue el detonante de la confrontación fatal entre los dos estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los fiscales y lo reportado por Click2Houston y KHOU, la confrontación inició cuando Matthews acusó a Andrew Meismer, un estudiante de segundo año, de haberle robado el vaporizador.

Las cámaras de seguridad citadas por Click2Houston mostraron que ambos jóvenes ingresaron juntos a un aula cerca de las 10:30 horas (hora local), comportándose cordialmente. Más tarde, ambos solicitaron permiso a una maestra para ir al baño; fue entonces cuando, según los fiscales y lo reportado por KHOU, surgió la discusión sobre el dispositivo de THC.

Según la declaración de Matthews a la policía, recogida por KHOU, éste siguió a Meismer al baño para confrontarlo y registrarlo en busca del vaporizador.

Durante ese registro, Matthews encontró unas tijeras, que se colocó en la cintura

Testimonios relatan que la pelea escaló de una discusión verbal a agresión física, con Matthews golpeando primero y luego usando las tijeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, ambos salieron del baño y entraron a un laboratorio vacío, donde, de acuerdo con el testimonio de una estudiante citado por Click2Houston, Matthews insistió en el reclamo y afirmó que Meismer le debía el valor del vaporizador.

La misma testigo relató que Matthews golpeó a Meismer, lo que provocó un forcejeo entre ambos. Según la reconstrucción fiscal recogida por Click2Houston, Matthews dijo que Meismer lo empujó cuando intentaba registrarlo, lo que reavivó la pelea y concluyó con Meismer golpeando en la cabeza a Matthews dos veces.

Matthews afirmó a la policía, según los fiscales, que en ese contexto, temió ser agredido y apuñaló a Meismer con las tijeras. Momentos después, la testigo observó una gran cantidad de sangre emanando del cuello de Meismer.

En ese instante, la estudiante pidió auxilio y un profesor acudió al laboratorio, donde, según el testimonio presentado a Click2Houston, halló a Matthews sujetando a Meismer por el cuello e intentó separarlos. Meismer fue trasladado en helicóptero al hospital, donde posteriormente fue declarado muerto a causa de una herida punzante en el cuello, según informaron las autoridades a ABC 13.

Matthews fue arrestado y se le fijó una fianza de 3 millones de dólares

La defensa de Matthews pidió reducir la fianza de 3 millones a 500.000 dólares, alegando que el acusado no tiene antecedentes penales. (Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris )

La policía de Baytown atendió la llamada de alerta por asalto agravado a las 10:42 y detuvo a Matthews ese mismo día, de acuerdo con los registros judiciales citados por People. Matthews permanece en prisión preventiva con una fianza de 3 millones de dólares, a la espera de su próxima comparecencia judicial programada para el 7 de enero.

Durante la primera audiencia, el abogado de Matthews, Gianpaolo Macerola, solicitó que la fianza fuese reducida a 500.000 de dólares, argumentando la ausencia de antecedentes penales, según lo informado por KHOU.

El caso dejó conmocionada a la comunidad escolar y a los allegados de la víctima. Ikelle Fevrier, pareja de Meismer, expresó a KHOU que el joven era especialmente apreciado por sus compañeros y que la noticia causó un fuerte impacto emocional en el entorno estudiantil.

La escuela y las familias han comenzado a plantear demandas para fortalecer las medidas de seguridad y prevención en el ámbito educativo.