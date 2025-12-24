Estados Unidos

La ciudad de Nueva York y la región triestatal, bajo alerta por tormenta invernal después de Navidad

Expertos advierten complicaciones para quienes viajen tras las festividades ante condiciones climáticas poco usuales en rutas y autopistas

El Servicio Meteorológico Nacional declaró vigilancia de tormenta invernal en el noreste de Estados Unidos por riesgo de nevada tras la Navidad. (REUTERS/Carlo Allegri)

Una tormenta invernal afectará a la ciudad de Nueva York y a la región triestatal entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, según alertaron el Servicio Meteorológico Nacional, equipos de Eyewitness News y AccuWeather.

El fenómeno, que llegará poco después de Navidad, podría provocar condiciones peligrosas para los desplazamientos durante uno de los periodos de mayor tránsito festivo del año.

La alerta de tormenta invernal abarca la ciudad de Nueva York, partes de Nueva Jersey y el sur de Connecticut, vigente desde la tarde del miércoles.

La acumulación de nieve podría llegar hasta los 20 centímetros

La previsión meteorológica anticipa hasta 20 centímetros de nieve en zonas del noreste, especialmente al norte y oeste de Nueva York y el noroeste de Nueva Jersey. (REUTERS/Eduardo Munoz)

De acuerdo con las previsiones recogidas por ABC 7 Nueva York y The New York Post, el periodo de mayor impacto será desde las 15:00 horas (hora local) del viernes hasta aproximadamente las 10:00 horas del sábado.

Se esperan acumulaciones de nieve generalizadas de entre 7 y 15 centímetros en la región, mientras que en áreas puntuales como Long Island y el corredor de la carretera interestatal 287, se podrían alcanzar hasta 20 centímetros, según detalló Tyler Roys, meteorólogo senior de AccuWeather a The New York Post.

Roys añadió que Manhattan, Queens y Brooklyn recibirán nevadas dentro del rango menor, mientras que las áreas situadas al norte y al oeste de la ciudad —incluyendo los condados de Orange, Sullivan, Ulster y Pike, así como el noroeste de Nueva Jersey— podrían superar los quince centímetros de acumulación.

Los traslados podrían complicarse en las carreteras ante la combinación de nieve con aguanieve

Las autoridades advierten de carreteras resbaladizas y viajes peligrosos en Nueva York, Nueva Jersey y el sur de Connecticut debido a la acumulación de nieve. (Carol Bauer/via REUTERS)

En el centro y sur de Nueva Jersey, especialmente al sur de la autopista I-95, existe la probabilidad de que la nieve se mezcle con aguanieve, lo que reduciría los totales acumulados pero aumentaría el riesgo en las carreteras.

“La probabilidad de lluvia de 7,6 a 15 cm es bastante clara en la zona”, afirmó Roys a The New York Post, subrayando que las complicaciones en la movilidad se darán especialmente desde el viernes por la noche hasta la mañana del sábado.

Las autoridades han insistido, según ABC 7 Nueva York, en la necesidad de que residentes y viajeros se preparen ante la alta probabilidad de carreteras resbaladizas y desplazamientos complejos de regreso tras las celebraciones.

La calidad de la nieve no será apta para actividades infantiles

En la Gran Manzana se esperan entre 8 y 15 centímetros de nieve, aunque no se prevé calidad suficiente para juegos infantiles como muñecos de nieve. (REUTERS/Eduardo Munoz)

La previsión meteorológica indica además que podría haber una transición a aguanieve en zonas al sur y al oeste de la ciudad, lo que genera incertidumbre sobre la distribución exacta de las zonas con mayores acumulaciones.

Según Roys, la calidad de la nieve no será la ideal para actividades infantiles, ya que se prevé una textura esponjosa que dificultará la construcción de muñecos o la organización de juegos.

<i>A</i> principios de 2026, se pronostican nuevos descensos de temperatura

Tras la tormenta, la región vivirá un breve ascenso térmico y lluvias hasta el domingo, seguido de una nueva irrupción de aire ártico a días de culminar el 2025. (REUTERS/David Dee Delgado)

Tras el paso del sistema, un descenso térmico mantendrá las temperaturas cerca del punto de congelación el sábado, lo que dificultará el deshielo.

Para el domingo, las predicciones apuntan a un leve ascenso térmico de hasta 4 ℃, acompañado de lluvias ligeras. Sin embargo, tanto ABC 7 Nueva York como The New York Post advierten que este alivio será temporal, ya que a comienzos de 2026 podría llegar una nueva ola de frío intenso y renovar la amenaza invernal en la región.

