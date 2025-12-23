Michael Douglas reveló que habló varias veces con Rob Reiner sobre la paternidad y las adicciones de sus hijos

El actor Michael Douglas.

El actor Michael Douglas aseguró que había hablado mucho con Rob Reiner sobre las dificultades y problemas que padecían sus hijos antes de que el director falleciera, presuntamente asesinado por su hijo Nick.

Reiner era “un hombre que siempre daba lo mejor de sí”, dijo el protagonista de “Bajos instintos” (‘Basic Instinct’), sobre el director con el que, según explicó, solía “conectar” cuando hablaban de sus respectivos hijos.

En el especial de la cadena CBS “Rob Reiner: Escenas de una vida”, emitido la noche de este lunes y dedicado al fallecido realizador, Douglas comentó que lidiar con la adicción de su propio hijo, Cameron Douglas, le ayudó a conectar con Reiner y con los problemas de su hijo, Nick.

“También tuve un hijo que tuvo problemas con las drogas. Me alegra decir que los ha superado y que vive una vida próspera”, declaró Douglas.

Rob Reiner y su esposa Michele. CONTACTO PHOTO

El dos veces ganador del Óscar añadió que Reiner y él “hablaron mucho sobre eso y sobre lo que se puede y no se puede hacer como padre”, según las declaraciones recogidas por Variety.

Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron encontrados muertos en su casa de California el 14 de diciembre. Ambos habían sido degollados.

Su hijo, Nick el segundo de los tres hijos de la pareja, fue arrestado horas después y acusado de dos cargos de asesinato por la muerte de sus padres.

El Departamento de Policía de Los Ángeles acusó posteriormente a “Nick Reiner, hijo de 32 años de Robert y Michele Reiner, como responsable de sus muertes”.

Ambos habían sido degollados. (AP Foto/Matt Sayles)

Douglas calificó la muerte de Reiner como una “terrible tragedia” y añadió: “Con todo lo que sucedía tras bambalinas, sabía que este era un hombre que siempre dio lo mejor de sí”.

Reiner y Douglas colaboraron en el drama político de 1995 “The American President” (El presidente y Miss Wade) y en la película romántica de 2014 “And So It Goes”.

El hijo de Douglas fue liberado de prisión en 2016 tras cumplir aproximadamente siete años de encarcelado por cargos relacionados con drogas, explica Variety.

El especial de CBS también incluyó entrevistas con Jerry O’Connell, Kathy Bates, Albert Brooks, Annette Bening y Mandy Patinkin.

Nick Reiner podría recibir la pena de muerte

Nick Reiner, con un chaleco protector azul, comparece por primera vez ante el tribunal acusado de asesinato por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Weiner, en el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, EE. UU., el 17 de diciembre de 2025. REUTERS/Mona Edwards.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció formalmente los cargos el 16 de diciembre y afirmó que se compromete a llevar a su asesino ante la justicia.

Aunque la opción de la pena de muerte existe en California, aún no se decidió si será solicitada. Hochman señaló que Nick enfrenta además una alegación especial por el uso de un arma peligrosa, en este caso un cuchillo.

El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, describió el caso como “desgarrador y profundamente personal”, destacando el impacto que tiene no solo en la familia Reiner, sino en toda la comunidad.

La audiencia judicial de Nick, inicialmente prevista para el 16 de diciembre, fue aplazada por motivos médicos, y se espera que comparezca ante el tribunal en los próximos días.

Nick Reiner momentos antes de su captura (Captura de video NBC News)

El caso también destacó por la elección de Nick de un abogado de alto perfil, Alan Jackson, conocido por haber defendido a figuras como Harvey Weinstein y Kevin Spacey. Jackson confirmó que su cliente permanecería detenido sin derecho a fianza y aún no comparecería ante el tribunal por razones médicas.

Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y una alegación especial por el uso de un arma peligrosa, lo que podría aumentar la gravedad de la condena. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, dependiendo de la decisión de los fiscales.

(con información de EFE)