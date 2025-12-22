Estados Unidos

Illinois se convierte en el primer estado del Medio Oeste de EEUU en autorizar la ayuda médica para morir

La normativa brinda una alternativa regulada para quienes enfrentan enfermedades terminales y garantiza respaldo legal a los profesionales de la salud

La ley de ayuda médica
La ley de ayuda médica para morir en Illinois entrará en vigencia el 12 de septiembre de 2026 para pacientes con enfermedad terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Illinois ha aprobado una legislación que legaliza la ayuda médica para morir, permitiendo que pacientes con enfermedad terminal puedan optar por el uso de medicación letal para poner fin a su vida.

La nueva ley, denominada Ley Senatorial 1950 o “Ley de Deb”, fue firmada por el gobernador J. B. Pritzker y entrará en vigor el 12 de septiembre de 2026.

De esta manera, Illinois se convierte en el duodécimo estado de Estados Unidos y el primero en el Medio Oeste en reconocer este derecho.

La normativa exige ciertos requisitos para poder solicitar este procedimiento

La ayuda médica para morir
La ayuda médica para morir en Illinois exige que los pacientes sean mayores de 18 años y que su esperanza de vida sea menor a seis meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, la normativa establece que los residentes mayores de 18 años, con un diagnóstico de enfermedad terminal que limite su esperanza de vida a seis meses, podrán solicitar este procedimiento.

La petición debe ser realizada por el propio paciente, tanto de forma verbal como escrita, nunca por un tutor o representante legal. Además, el diagnóstico debe ser confirmado por dos médicos, y se exige que el solicitante reciba información completa sobre cuidados paliativos y opciones de hospicio.

A diferencia de la eutanasia, que permanece ilegal en el país, la ley de Illinois especifica que la persona debe autoadministrar la medicación prescrita; el personal médico no interviene en el acto final. De este modo, la legislación sigue el marco adoptado en otros estados donde la ayuda médica para morir está permitida.

Otros estados de EEUU también han reconocido este derecho

El gobernador J. B. Pritzker
El gobernador J. B. Pritzker destacó la importancia de ofrecer autonomía y dignidad a quienes enfrentan el final de la vida en Illinois. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, además de Illinois, este derecho se encuentra reconocido en California, Colorado, Oregón, Washington, Montana, Vermont, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México y Washington DC. Al menos siete estados más están considerando propuestas similares.

El gobernador J. B. Pritzker señaló que la promulgación de la norma es un tributo a quienes han atravesado el dolor de enfermedades terminales y a la defensa de la autonomía al final de la vida.

También indicó que la ley otorga a los médicos el respaldo legal necesario para acompañar a sus pacientes en decisiones profundamente personales, desde un enfoque empático y respetuoso, según la información publicada por el medio People.

La medida se nombró en honor a la luchadora a favor de este derecho

La luchadora en favor de la medida, Deb Robertson, quien vivió con una enfermedad terminal, fue homenajeada al dar nombre a la ley. Robertson expresó su satisfacción por la aprobación, resaltando la importancia de ofrecer “todas las opciones para el final de la vida” a los residentes del estado.

Por su parte, la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Robyn Gabel, afirmó que la medida fortalece el compromiso estatal con una atención compasiva y respetuosa de la dignidad humana.

El director del Departamento de Salud Pública de Illinois, Dr. Sameer Vohra, anticipó que la aplicación de la ley estará respaldada por salvaguardias éticas y sistemas de reporte para proteger a los pacientes y guiar a los profesionales de la salud.

Con esta legislación, Illinois refuerza un modelo legal donde la compasión, la autodeterminación y el respeto a la dignidad guían la atención médica en situaciones críticas del final de la vida.

