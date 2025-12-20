Donald Trump nominó a Francis L. Donovan como jefe del Comando Sur en medio de la tensión con Venezuela

Francis L. Donovan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al teniente general del Cuerpo de Marines Francis L. Donovan como nuevo jefe del Comando Sur, en un contexto de creciente tensión con Venezuela y un aumento de la presencia militar estadounidense en la región.

El anuncio, realizado por el Pentágono, se produce mientras la administración Trump mantiene la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y no descarta una intervención militar en el país sudamericano.

La nominación de Donovan, que debe ser confirmada por el Senado, lo posicionaría como sucesor del almirante Alvin Holsey al frente del Comando Sur, la estructura militar responsable de las operaciones estadounidenses en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Actualmente, Donovan ocupa el cargo de jefe adjunto del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos. El Departamento de Defensa ha destacado su experiencia en operaciones especiales, en un momento en que la región enfrenta desafíos de seguridad y una confrontación diplomática en aumento.

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur (REUTERS/Marco Bello)

La salida de Holsey, prevista para el 12 de diciembre tras su anuncio de jubilación a mediados de octubre, ha estado acompañada de informaciones sobre sus reservas respecto a los ataques navales que Estados Unidos ha realizado en el Caribe y el Pacífico. Estas operaciones, dirigidas contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico, han dejado más de 100 muertos, según recuentos oficiales.

El despliegue militar estadounidense en la región forma parte de una estrategia más amplia de presión sobre el régimen de Maduro, al que Washington acusa de liderar el denominado Cártel de los Soles, una supuesta red de narcotráfico con vínculos en la cúpula venezolana.

En una entrevista emitida el viernes por la noche, Trump evitó precisar si su objetivo es derrocar a Maduro, pero dejó abierta la posibilidad de una intervención militar. “No descarto una guerra contra Venezuela”, afirmó el mandatario, quien también subrayó que el dictador venezolano “sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”.

El presidente de EEUU, Donald Trump (AP Foto/Evan Vucci)

Además, la administración estadounidense ha amenazado con un bloqueo petrolero, endureciendo aún más las sanciones económicas.

El Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones dirigidas a familiares de un sobrino de Maduro, quien fue arrestado en 2017 bajo cargos de narcotráfico y posteriormente liberado en un intercambio de prisioneros.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó de “intolerable” la situación actual con el régimen venezolano y prometió una aplicación estricta del bloqueo a los buques petroleros sancionados.

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse el próximo martes para abordar la crisis entre ambos países.