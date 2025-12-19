Marco Rubio: “El régimen de Nicolás Maduro coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio(Martial Trezzini/Keystone vía AP)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger “los intereses” estadounidenses.

“Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos”, dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

“Hay entidades dedicadas al narcotráfico que operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para mandar drogas como cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación muy grave de seguridad en muchísimos países”, ha manifestado Rubio en una comparecencia ante los medios con motivo de su valoración de los acontecimientos del año.

En la rueda de prensa, Rubio ha declarado que “estos grupos terroristas criminales” representan “la amenaza más importante de la región” y para ello Estados Unidos ha emprendido conversaciones de seguridad con los países latinoamericanos, con diferente resultado.

“Tenemos gobiernos que cooperan, como Panamá, Costa Rica o El Salvador”, ha indicado Rubio antes de asegurar que incluso mantiene “muy buenas relaciones con los equipos de seguridad de Colombia, por muy inusual que sea su presidente”, en referencia a Gustavo Petro.

“Lo que simplemente busca nuestro país es la seguridad del hemisferio”, ha añadido Rubio, que no se ha pronunciado explícitamente sobre el actual bloqueo impuesto por Trump a la exportación de crudo venezolano.

Consultado sobre si el Ejecutivo estadounidense solicitaría autorización del Congreso para efectuar ataques contra territorio venezolano, Rubio señaló: “No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso”, sin ofrecer una postura clara sobre posibles acciones militares.

En una entrevista con NBC News divulgada este viernes, Trump sostuvo que no descarta la opción de un enfrentamiento bélico con Venezuela y rechazó confirmar si la meta de su administración es derrocar a Maduro. A preguntas del medio sobre su estrategia respecto al líder venezolano, Trump afirmó: “Él sabe exactamente lo que quiero. Él lo sabe más que nadie”, en referencia a una conversación telefónica sostenida en noviembre con el mandatario sudamericano.

Trump ordenó el pasado martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, acción que se produce tras la incautación de un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Con esta medida, Estados Unidos incrementa la presión sobre el régimen de Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, acusación rechazada desde Caracas. La decisión llega después de meses de bombardeos a embarcaciones supuestamente utilizadas para el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El planteamiento de Trump de no descartar una guerra con Venezuela marca un giro importante, ya que durante su campaña presidencial defendió la reducción de la implicación estadounidense en conflictos extranjeros, diferenciándose de la postura tradicional del Partido Republicano. Este cambio ha generado críticas desde su base electoral, que cuestiona el interés por la política exterior frente a problemas internos como el incremento del costo de vida.

De acuerdo con la legislación estadounidense, la declaración formal de guerra requiere la aprobación del Congreso. El Partido Demócrata ha subrayado que cualquier ataque contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas necesita la autorización del Legislativo.

Nuevos ataques en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos destruyó otras dos lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental y mató a cinco tripulantes señalados de estar involucrados en operaciones de narcotráfico, según informó el Comando Sur este jueves a través de su cuenta oficial en X. Los ataques, calificados como “cinéticos letales”, siguieron órdenes del secretario de Guerra Pete Hegseth dentro de la operación “Lanza del Sur” que lidera el presidente Donald Trump contra el tráfico ilegal en el Caribe y zonas del Pacífico.

El Comando Sur señaló que la inteligencia militar verificó que ambos navíos seguían rutas conocidas de narcotráfico. En la intervención, fueron abatidos cinco hombres: tres en la primera embarcación y dos en la segunda. La entidad publicó un video en el que se observan los bombardeos y el incendio posterior de las dos lanchas.

Desde el inicio de la campaña el pasado agosto, las fuerzas estadounidenses han destruido más de treinta embarcaciones y causado la muerte a por lo menos cien personas, presuntamente vinculadas al crimen organizado, de acuerdo con el comunicado de las autoridades.

Estas acciones se producen en medio de un creciente escrutinio en el Congreso estadounidense sobre la legalidad de los ataques frente a las supuestas narcolanchas. El debate se reavivó tras un bombardeo ocurrido el 2 de septiembre en el Caribe, cuando dos supervivientes fueron ejecutados tras un primer ataque, un hecho que, según expertos citados por EFE, podría ser considerado crimen.

El despliegue militar en la región, que representa el mayor de Estados Unidos en décadas, ha presionado también al Gobierno de Nicolás Maduro, señalado por Washington de encabezar el Cartel de los Soles, acusación negada desde Caracas.

