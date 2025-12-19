Estados Unidos

Donald Trump dijo que no descarta una guerra con la dictadura de Nicolás Maduro

La posibilidad de un enfrentamiento armado entre Estados Unidos y Venezuela permanece abierta tras las declaraciones del presidente, quien advirtió sobre nuevas incautaciones de embarcaciones y mantuvo la presión sobre el régimen chavista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado abierta la posibilidad de un conflicto armado con Venezuela, al afirmar que no descarta esa opción en el marco de la creciente presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro. En una entrevista telefónica con NBC News, Trump declaró: “No lo descarto, no”, al ser consultado sobre la posibilidad de una guerra, y anticipó que continuarán las incautaciones de petroleros vinculados al país sudamericano.

En los últimos días, la administración Trump ha intensificado su ofensiva contra el régimen que somete a Venezuela, ordenando el martes un “bloqueo” a los petroleros sancionados que entran y salen del país. El gobierno estadounidense ha incautado recientemente un petrolero cerca de las costas venezolanas y ha llevado a cabo veintiocho ataques a embarcaciones, que han causado la muerte de más de cien personas. La administración sostiene que estas acciones se dirigen contra supuestas embarcaciones de narcotráfico y acusa a Venezuela de utilizar los ingresos petroleros para financiar el “terrorismo de drogas”.

Al ser consultado sobre si su objetivo final es derrocar a Maduro, Trump evitó una respuesta directa y se limitó a afirmar: “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, según recogió NBC News.

Además, cuando se le preguntó si las acciones estadounidenses podrían desembocar en una guerra, Trump respondió: “No lo discuto”, aunque luego admitió que es una posibilidad y advirtió que habrá más incautaciones de petroleros. Sobre el plazo para estas operaciones, señaló: “Depende. Si son lo suficientemente insensatos como para navegar, volverán a uno de nuestros puertos”.

Economía doméstica

En el ámbito interno, Trump defendió sus políticas económicas durante un discurso nacional en horario estelar, en el que anunció un “dividendo guerrero” de USD 1.776 para cerca de un millón y medio de miembros de las fuerzas armadas, en conmemoración de los casi doscientos cincuenta años de la fundación del país.

El mandatario aseguró a NBC News que los pagos se realizarán “muy pronto”, y explicó que se financiarán a través de la ley “One Big Beautiful Bill” y los ingresos por aranceles: “Estamos ganando tanto dinero con los aranceles que podemos hacer esto y aún nos sobra”. Sin embargo, un alto funcionario de la administración precisó que el bono único para los militares costará aproximadamente USD 2.600 millones y se pagará con fondos destinados originalmente a vivienda militar, asignados por la mencionada ley, que en julio destinó USD 2.900 millones para reducir los gastos de bolsillo de los soldados durante dos años. Una fuente del Senado confirmó que el dinero proviene de ese fondo y no de los aranceles, y que el Departamento de Defensa optó por un pago único en lugar de establecer un precedente para futuros costos de vivienda.

Trump también abordó la cuestión sanitaria, criticando a las “gigantescas compañías de seguros de salud que se han enriquecido con miles de millones de dólares que deberían ir directamente a la gente”. Propuso que los ciudadanos puedan “comprar su propio seguro de salud, que ofrecerá muchos mejores beneficios a un costo mucho menor”.

Millones de personas que obtienen cobertura a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) enfrentarán un aumento de las primas el próximo año, después de que los republicanos de la Cámara de Representantes se negaran a votar la extensión de los subsidios.

Trump manifestó a NBC News que no considera necesario derogar la ley: “No tengo que hacer nada, porque Obamacare se derogará solo automáticamente, ya que nadie querrá usarlo. Es demasiado caro”. Además, descartó presentar un plan sanitario más amplio: “En lo que a mí respecta, lo presenté anoche. Es muy simple. Es un plan muy simple. Las compañías de seguros se han hecho totalmente ricas y más allá de cualquier comprensión. Obtienen miles de millones y miles de millones de dólares al año, y no vamos a permitir que eso ocurra. Vamos a pagar el dinero directamente a la gente. Podrán usar cuentas de salud, hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a dejar que compren su propio seguro de salud. Obtendrán una atención mucho mejor a un precio mucho más bajo”.

De cara a las elecciones legislativas de noviembre, ambos partidos centran sus esfuerzos en mantener el control del Congreso, conscientes de que una pérdida podría desencadenar investigaciones y complicaciones para la Casa Blanca. Consultado por NBC News sobre si los republicanos conservarán ambas cámaras, Trump respondió: “Creo que sí. Eso espero”.

