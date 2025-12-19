Estados Unidos endurece visas y viajes para ciudadanos de estos dos países desde 2026

Estados Unidos suspende la emisión de visas para ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica a partir del 1 de enero de 2026. (REUTERS/Daniel Cole)

La nueva restricción anunciada por el gobierno de Estados Unidos modifica desde el 1 de enero de 2026 los requisitos y la viabilidad de acceso a visas para ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica. La disposición, formalizada por una proclamación presidencial el 16 de diciembre de 2025, responde a preocupaciones del Departamento de Seguridad Nacional sobre los programas de ciudadanía por inversión operativos en ambos países del Caribe. Según documentación oficial publicada en el portal del gobierno estadounidense, la restricción se fundamenta en la necesidad de fortalecer controles de seguridad e identidad de los solicitantes de ingreso a Estados Unidos.

El documento del gobierno de Estados Unidos especifica que estos programas otorgan pasaportes sin requerir residencia real ni lazos suficientes con los países emisores. Según la administración estadounidense, esto representa un riesgo para los procedimientos de verificación de antecedentes e intercambio de información y puede facilitar el uso de documentos para eludir restricciones internacionales . El Departamento de Estado destaca que, pese a la medida, los viajeros estadounidenses pueden continuar visitando Antigua y Barbuda y Dominica bajo las precauciones regulares de viaje informadas en su guía oficial.

En los últimos años, Estados Unidos ha implementado revisiones periódicas sobre las políticas de visado y los controles migratorios de diversos países, de acuerdo a criterios establecidos por la seguridad nacional. Los programas de ciudadanía por inversión de Antigua y Barbuda y Dominica han sido identificados por las autoridades estadounidenses como sistemas con “deficiencias persistentes y graves en la revisión, detección y el intercambio de información”, según consta en el comunicado presidencial oficial.

¿Qué cambia para ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica tras la restricción de visas de Estados Unidos?

La proclama presidencial señala la suspensión de la entrada a Estados Unidos para nacionales de Antigua y Barbuda y Dominica que soliciten visas de inmigrante y no inmigrante, especialmente aquellas bajo las categorías B-1 (negocios), B-2 (turismo), B-1/B-2, F (estudio), M (vocacional) y J (intercambio cultural) . Además, el Departamento de Estado y los oficiales consulares estadounidenses deberán reducir la validez de otras visas no inmigrantes expedidas a ciudadanos de estos países dentro de los límites legales aplicables.

La proclamación establece excepciones para:

Residentes legales de Estados Unidos (Green Card holders)

Titulares de visas válidas emitidas antes de la entrada en vigor de la medida.

Funcionarios diplomáticos, miembros de misiones internacionales y familiares directos.

Atletas debidamente acreditados.

Personas cuya entrada sea considerada de interés nacional, bajo criterio directo del gobierno de Estados Unidos.

La restricción de visas responde a preocupaciones sobre los programas de ciudadanía por inversión en ambos países caribeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el motivo oficial de la restricción?

Según la proclamación publicada en whitehouse.gov, la motivación principal es la preocupación sobre el uso indebido de los pasaportes otorgados mediante programas de ciudadanía por inversión sin requisitos básicos de residencia. Según el texto, Estados Unidos identificó debilidades en los controles internos para la comprobación de identidad, el rastreo de antecedentes y la validación de la información que aportan los solicitantes de ciudadanía.

El comunicado señala que estos programas pueden permitir a terceros eludir restricciones existentes o evitar la detección durante el proceso estándar de revisión para la concesión de visados estadounidenses.

¿Qué dijo el gobierno de Dominica sobre la medida?

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Asuntos de la Diáspora de Dominica emitió un comunicado oficial confirmando que se encuentra en proceso de diálogo con las autoridades estadounidenses para clarificar el alcance de la medida. El documento manifiesta que la administración está comprometida con la protección de los intereses de sus ciudadanos y la obtención de detalles precisos sobre los grupos afectados y los posibles pasos de cooperación futuros.

El Ministerio informó oficialmente que “se mantiene en comunicación con el Departamento de Estado y representantes del gobierno de Estados Unidos para obtener clarificaciones formales sobre la base de la política, el alcance de las restricciones y el impacto en viajeros, estudiantes, familias y otros ciudadanos de Dominica”.

El gobierno estadounidense alega deficiencias en los controles de identidad y verificación de antecedentes de los solicitantes. (REUTERS/Vincent Alban)

¿Cuál es la posición del gobierno de Antigua y Barbuda ante la decisión?

Según un comunicado del gobierno de Antigua y Barbuda, la administración sostiene su apego a las leyes y destaca su disposición a dialogar con Estados Unidos para revisar el funcionamiento y los controles de su programa de ciudadanía por inversión. La versión oficial indica también que se han realizado ajustes y revisiones en el sistema de concesión de ciudadanía desde años anteriores, en busca de cumplir estándares internacionales y requisitos solicitados por socios internacionales.

El gobierno de Antigua y Barbuda enfatizó que trabajará de manera inmediata con las entidades estadounidenses responsables para aclarar cualquier interpretación errónea y presentar la normativa vigente, buscando restaurar el acceso a visas tan pronto como se habilite el proceso bilateral de revisión y diálogo.

¿A qué otros países afecta la proclamación del gobierno de Estados Unidos?

Conforme se indica en el texto oficial, la decisión incluye una lista de países afectados bajo criterios similares. Además de Antigua y Barbuda y Dominica, la proclamación del gobierno de Estados Unidos abarca restricciones parciales a Angola, Benín, Costa de Marfil, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue . Las restricciones, en la mayoría de los casos, se aplican a la emisión y duración de las visas, así como la posibilidad de acceder a los trámites consulares habituales.

Excepciones incluyen residentes legales en EE.UU., titulares de visas previas, diplomáticos, atletas y casos de interés nacional. (Freepik)

¿Qué recomendación oficial existe para afectados por la prohibición?

Las autoridades estadounidenses instan a los ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica a consultar información actualizada por medio de los portales travel.state.gov y el sitio web del Departamento de Estado. Los gobiernos de ambos países también orientan a los nacionales afectados a dirigirse a las embajadas o consulados estadounidenses para informarse sobre cambios, alternativas de viaje y actualización de trámites vinculados a estudios, negocios, residencia o reunificación familiar.

Hasta el momento, no se ha anunciado la revocación automática ni el retiro obligatorio de visas vigentes expedidas antes del 1 de enero de 2026. Las autoridades de ambos países informan que mantienen negociaciones diplomáticas continuas para atender las inquietudes y restablecer, en el futuro, las condiciones tradicionales de acceso a visados estadounidenses.

¿Cuál es el impacto para estadounidenses que viajan al Caribe y para la relación bilateral?

Pese a la proclamación, las guías de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos mantienen a Antigua y Barbuda y Dominica en el nivel más bajo de alerta para estadounidenses, recomendando ejercer precauciones habituales en viajes turísticos o de negocio . No existen restricciones nuevas para estadounidenses que visiten estos destinos, y los países insulares continúan recibiendo a turistas y residentes temporales bajo sus normativas vigentes.

El futuro de la política migratoria bilateral dependerá de los resultados de las conversaciones técnicas y diplomáticas entre las administraciones de Estados Unidos, Antigua y Barbuda y Dominica. La vigilancia sobre los programas de ciudadanía por inversión, los procesos de identificación y validación documental continuará siendo parte central de los acuerdos de cooperación y seguridad internacionales.