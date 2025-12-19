Así fue el arresto de la mujer acusada por el secuestro a su hija hace más de 40 años

El caso fue desestimado en varias ocasiones al no encontrar indicios del paradero de la menor y su madre

Las autoridades de Florida difundieron por primera vez el video que documenta el arresto de Debra Leigh Newton, la mujer buscada desde la década de 1980 por el secuestro de su hija Michelle Newton.

En la grabación, captada por la cámara corporal de uno de los oficiales, puede observarse la secuencia completa desde el momento en que los agentes se presentan en la vivienda de The Villages, una reconocida comunidad de jubilados al norte de Orlando.

Al inicio del video, Debra Newton sale al exterior con una vecina, quien, al ver aproximarse a la policía, bromea: “¡Vienen por ti, Sharon!”, llamándola por el nombre bajo el cual la sospechosa se hacía pasar desde su desaparición. El ambiente cotidiano del vecindario contrasta con el despliegue de efectivos registrado en las imágenes.

El operativo fue registrado por la cámara corporal de los agentes (Captura de pantalla/Marion County Sheriff's Office)

Los agentes se dirigen a Debra Newton y le preguntan si es “Sharon”. Ella lo confirma. En la grabación se escucha que asegura no saber por qué la buscan y sostiene que no ha cometido delito alguno.

El tono cambia cuando los oficiales le notifican la existencia de una orden de detención vigente y le explican que cuentan con amplia información sobre su caso mientras esperan la llegada de un detective. El esposo de Newton aparecía solicitando explicaciones adicionales, ante lo que la policía responde que todo será aclarado por el personal correspondiente.

El video muestra el momento en que uno de los oficiales le pide a Debra que retire su reloj para luego colocarle las esposas. “No hice nada”, repite ella, visiblemente desconcertada, mientras la vecina, impactada, expresa su preocupación y termina por retirarse a su hogar.

Tras la detención documentada en la grabación, la historia reconstruida por los informes oficiales y varios medios permite comprender cómo Debra Newton consiguió eludir las investigaciones durante más de 40 años. El caso comenzó el 2 de abril de 1983, cuando la mujer partió con su hija de tres años, Michelle Newton, desde Louisville, Kentucky, con el pretexto de mudarse a Georgia para iniciar un nuevo empleo.

Michelle Newton fue secuestrada por su madre en 1983

En ese momento, Joseph Newton, esposo de Debra y padre de la menor, recibió la promesa de que poco después se reuniría con su familia. El contacto se perdió rápidamente y, tras la desaparición, se abrieron investigaciones por secuestro parental. La mujer fue incluida entre los fugitivos más buscados del país por la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y el FBI.

Las pesquisas enfrentaron múltiples obstáculos: en el año 2000, las autoridades archivaron el caso al no poder ubicar a Joseph Newton. En 2005, Michelle fue retirada de las bases de datos nacionales de niños desaparecidos, lo que redujo las posibilidades de resolver el caso de manera rápida. Recién en 2016, tras el pedido de un familiar, la investigación se reabrió, sin resultados inmediatos.

El giro definitivo llegó en 2025, cuando una denuncia anónima a Crime Stoppers aportó datos sobre una mujer residente en The Villages que utilizaba el nombre de Sharon Nealy, coincidente con la descripción y edad de Debra Newton. Paralelamente, una imagen digital generada por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) permitió que un familiar reconociera a Michelle Newton, quien desconocía ser el centro de una búsqueda nacional.

Michelle Newton pudo reencontrarse con su familia

La verificación incluyó la comparación de fotografías y el análisis de ADN proporcionado por una pariente de la sospechosa, que arrojó una coincidencia casi absoluta. Con la identidad confirmada, las autoridades emitieron una nueva orden de arresto.

El resultado fue el operativo registrado en video y su posterior difusión pública, que terminaron por revelar ante la comunidad y los medios la verdadera historia detrás de Sharon Nealy.

Tras el arresto, Debra Newton quedó a disposición de la justicia y recuperó la libertad poco después, tras el pago de una fianza gestionada por un familiar. El proceso judicial por interferencia en la custodia sigue abierto.