Una niña de tres años que desapareció en Kentucky en 1983 fue encontrada con vida 40 años después en Florida

El caso de Michelle Newton fue desestimado en 2000 y su nombre eliminado de bases de datos de niños desaparecidos en 2005. (Jefferson County Sheriff's Office)

El hallazgo de Michelle Newton, quien desapareció a los tres años en 1983, ha cerrado un caso sin resolver de secuestro parental que se prolongó durante cuatro décadas.

La mujer, ahora de 46 años, fue localizada con vida en Florida, mientras que su madre, Debra Leigh Newton, fue arrestada y enfrenta cargos por interferencia de custodia.

El reencuentro de Michelle con su padre, Joseph Newton, y la posterior detención de Debra han generado conmoción y renovado el interés en la colaboración ciudadana y policial en casos de larga data.

Debra Newton salió de su casa en 1983 con su hija quien en ese momento era una niña y nunca más las volvieron a ver

Michelle Newton fue criada bajo otro nombre y desconocía su condición de desaparecida durante más de cuatro décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de Michelle se remonta al 2 de abril de 1983, cuando Debra Newton salió de Louisville, Kentucky, junto a su hija, bajo el pretexto de mudarse a Georgia para iniciar un nuevo trabajo y preparar un hogar para la familia, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson y reportes de WLKY y WFTV9.

Joseph Newton relató a WLKY que en ese momento no sospechó nada inusual, ya que su esposa le aseguró que él se uniría a ellas más adelante.

Sin embargo, tras la partida, perdió todo contacto con ambas. La última comunicación con Debra ocurrió entre 1984 y 1985, según declaró Joseph a WLKY en 1986.

Debra figuró entre las ocho personas más buscadas del FBI tras el presunto secuestro de Michelle

Debra Newton figuró entre las ocho personas más buscadas por el FBI por secuestro parental tras huir de Kentucky en 1983. (REUTERS/Nathan Howard)

La investigación inicial se centró en la hipótesis de secuestro parental, lo que llevó a que Debra Newton figurara entre las ocho personas más buscadas por el FBI en ese tipo de casos, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. A pesar de los esfuerzos, la búsqueda se estancó en varias ocasiones.

WFTV9 reportó que en el año 2000 el caso fue desestimado porque los fiscales no lograron contactar al padre.

Posteriormente, en 2005, Michelle fue eliminada de las bases de datos nacionales de niños desaparecidos, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. Un intento de reabrir el caso en 2016, impulsado por un familiar, tampoco arrojó resultados, según WFTV9.

Este año, Debra fue localizada y arrestada utilizando otra identidad

Debra Leigh Newton, madre de Michelle, fue arrestada en Florida bajo una identidad falsa tras décadas prófuga por secuestro parental. (Captura de pantalla/Marion County Sheriff's Office)

El giro decisivo llegó en 2025, cuando un informante de Crime Stoppers reconoció a Debra Newton viviendo bajo el nombre de Sharon Nealy en The Villages, Florida, según WFTV9.

Fox35 Orlando y WESH2 detallaron que la Oficina del Sheriff del Condado de Marion ejecutó la orden de arresto el 24 de noviembre.

Las imágenes de la cámara corporal, difundidas por WESH2, muestran a Debra sorprendida al recibir a los agentes en su domicilio. Un amigo la llamó por el nombre de Sharon, el alias que utilizaba desde su salida de Kentucky. Durante el arresto, Debra afirmó: “No hice nada”, mientras era esposada, según WESH2.

Michelle se reencontró con su padre después de 40 años

El reencuentro de Michelle Newton con su padre ocurre tras 40 años de desaparición y secuestro parental en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la detención de Debra, Michelle Newton se reunió con su padre en un encuentro que, según WLKY, estuvo cargado de emoción. Joseph Newton expresó que siempre mantuvo la esperanza de volver a ver a su hija y describió el momento del reencuentro como indescriptible.

CNN informó que ambos asistieron al proceso judicial en Louisville, donde Debra fue presentada ante el tribunal y posteriormente liberada bajo fianza, pagada por un familiar. No se ha confirmado si Debra cuenta con representación legal.

Michelle, quien creció bajo otro nombre y desconocía que era buscada, manifestó a WLKY su deseo de apoyar tanto a su madre como a su padre en este proceso, con la intención de que todos puedan sanar. “Mi intención es apoyarlos a ambos en esto y tratar de navegar y ayudarlos a superarlo para que todos podamos sanar”, declaró al medio.

El reencuentro entre Michelle y Joseph Newton representó un instante de profunda emoción para la familia, que durante años mantuvo la esperanza de volver a estar unida.