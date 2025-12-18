Falleció Peter Arnett, corresponsal ganador del Premio Pulitzer que informó sobre las guerras de Vietnam y del Golfo

El corresponsal de Associated Press, Peter Arnett (izquierda), marcha con tropas vietnamitas en Vietnam, el 11 de noviembre de 1965. (Foto AP, archivo)

Peter Arnett, el reportero ganador del Premio Pulitzer que pasó décadas esquivando balas y bombas para llevar al mundo testimonios de la guerra, desde los arrozales de Vietnam hasta los desiertos de Irak, falleció. Tenía 91 años.

Arnett, quien ganó el Premio Pulitzer de Reportaje Internacional en 1966 por su cobertura de la Guerra de Vietnam para The Associated Press, falleció el miércoles en Newport Beach, rodeado de amigos y familiares, según informó su hijo Andrew Arnett. Sufría de cáncer de próstata.

“Peter Arnett fue uno de los corresponsales de guerra más destacados de su generación: intrépido, intrépido y un magnífico escritor y narrador. Sus reportajes, tanto impresos como en cámara, serán un legado para los aspirantes a periodistas e historiadores de las generaciones venideras”, declaró Edith Lederer, quien fue corresponsal de guerra de AP en Vietnam entre 1972 y 1973 y ahora es la corresponsal jefe de AP en las Naciones Unidas.

Como corresponsal de una agencia de noticias, Arnett era conocido principalmente por sus colegas periodistas cuando informó sobre Vietnam desde 1962 hasta el final de la guerra en 1975. Sin embargo, se convirtió en un nombre familiar en 1991, después de transmitir actualizaciones en vivo para CNN desde Irak durante la primera Guerra del Golfo.

En esta foto de 1967, el corresponsal de AP, Peter Arnett, camina frente a un tanque estadounidense en Vietnam. Peter Arnett, de AP, informó sobre la guerra de Vietnam desde 1962 hasta su fin en 1975. Con motivo del 50.º aniversario de la Ofensiva del Tet, AP publica este extracto editado de su libro "Nos atacan: La visión de un reportero sobre la guerra de Vietnam, el Tet y la caída de Lyndon B. Johnson". (Foto AP)

Aunque casi todos los reporteros occidentales habían huido de Bagdad en los días previos al ataque liderado por Estados Unidos, Arnett se quedó. Mientras los misiles comenzaban a llover sobre la ciudad, transmitió un relato en directo por teléfono móvil desde su habitación de hotel.

“Hubo una explosión muy cerca de mí, quizá la hayan oído”, dijo con voz tranquila y acento neozelandés, momentos después de que el fuerte estruendo de un misil resonara en las ondas. Mientras seguía hablando, las sirenas antiaéreas sonaban de fondo.

“Creo que eso destruyó el centro de telecomunicaciones”, dijo sobre otra explosión. “Están impactando el centro de la ciudad”.

Reportaje desde Vietnam

No era la primera vez que Arnett se acercaba peligrosamente a la acción.

El corresponsal de Associated Press, Peter Arnett, posa para un retrato en Kuala Lumpur, Malasia, el 18 de marzo de 1963. (Foto AP, archivo)

En enero de 1966, se unió a un batallón de soldados estadounidenses que buscaba derrotar a los francotiradores norvietnamitas y estaba junto al comandante del batallón cuando un oficial se detuvo para leer un mapa.

“Mientras el coronel lo observaba, oí cuatro fuertes disparos: las balas atravesaron el mapa y se clavaron en su pecho, a pocos centímetros de mi cara”, recordó Arnett durante una charla ante la Asociación Americana de Bibliotecas en 2013. “Se desplomó a mis pies”.

Comenzaba el obituario del soldado caído así: «Era hijo de un general, miembro de West Point y comandante de batallón. Pero el teniente coronel George Eyster moriría como un fusilero. Puede que fueran las insignias de rango del coronel en su cuello, o el mapa que sostenía en la mano, o simplemente una casualidad que el francotirador del Viet Cong eligiera a Eyster entre los cinco que estábamos en ese polvoriento sendero de la jungla».

Arnett había llegado a Vietnam apenas un año después de incorporarse a AP como corresponsal en Indonesia. Ese puesto duraría poco después de informar que la economía indonesia estaba en ruinas y que los enfurecidos líderes del país lo expulsaran. Su expulsión marcó solo la primera de varias controversias en las que se vería envuelto, a la vez que forjaba una carrera histórica.

En esta foto de archivo del 10 de abril de 1965, tomada por el corresponsal de Associated Press, Peter Arnett, se ve a infantes de marina estadounidenses recién desembarcados avanzando por las arenas de la Playa Roja en Da Nang, Vietnam, camino a reforzar la base aérea mientras los Rangers de Vietnam del Sur luchaban contra las guerrillas a unos cinco kilómetros al sur de la playa. (Foto AP/Peter Arnett, Archivo)

En 1962, en la oficina de AP en Saigón, Arnett se encontró rodeado de una formidable lista de periodistas, entre ellos el jefe de la oficina, Malcolm Browne, y el editor de fotografía Horst Faas, quienes entre ambos ganarían tres premios Pulitzer.

Le atribuyó a Browne, en particular, el mérito de haberle enseñado muchos de los trucos de supervivencia que lo mantendrían con vida en zonas de guerra durante los siguientes 40 años. Entre ellos: Nunca te acerques a un médico o a un operador de radio, porque son de los primeros a los que disparará el enemigo. Y si oyes un disparo del otro lado, no mires a tu alrededor para ver quién disparó, porque el siguiente probablemente te alcance.

Arnett permanecería en Vietnam hasta que la capital, Saigón, cayó ante los rebeldes norvietnamitas apoyados por los comunistas en 1975. En el período previo a esos últimos días, la sede de AP en Nueva York le ordenó comenzar a destruir los documentos de la oficina a medida que la cobertura de la guerra terminaba.

En cambio, los envió a su apartamento en Nueva York, creyendo que algún día tendrían valor histórico. Ahora están en los archivos de AP.

El corresponsal de Associated Press, Peter Arnett, con el equipo que lleva en el campo mientras cubre al ejército vietnamita en 1963, en Saigón, Vietnam. (Foto AP, Archivo)

Una estrella en las noticias por cable

Arnett permaneció en la AP hasta 1981, cuando se unió a la recién formada CNN.

Diez años después, estaba en Bagdad cubriendo otra guerra. No solo informó sobre los combates en primera línea, sino que también consiguió entrevistas exclusivas y controvertidas con el entonces presidente Saddam Hussein y el futuro cerebro del 11-S, Osama bin Laden.

En 1995 publicó sus memorias “En vivo desde el campo de batalla: de Vietnam a Bagdad, 35 años en las zonas de guerra del mundo”.

Arnett renunció a CNN en 1999, meses después de que la cadena se retractara de un informe de investigación que él no preparó pero narró, en el que se alegaba que el mortal gas nervioso Sarin había sido utilizado contra soldados estadounidenses desertores en Laos en 1970.

En esta foto de 1965, el corresponsal de AP, Peter Arnett, sostiene un lanzallamas chino capturado en Vietnam. Mientras el país celebraba el Año Nuevo Lunar después de la medianoche del 31 de enero de 1968, las fuerzas comunistas lanzaron una oleada de ataques sorpresa que se conoció como la Ofensiva del Tet y que cambiaría el curso de la guerra de Vietnam. (Foto AP)

Cubría la segunda Guerra del Golfo para NBC y National Geographic en 2003 cuando fue despedido por conceder una entrevista a la televisión estatal iraquí en la que criticó la estrategia bélica del ejército estadounidense. Sus comentarios fueron denunciados en su país como antiestadounidenses.

Tras su despido, los críticos televisivos de AP y otras organizaciones de noticias especularon que Arnett nunca volvería a trabajar en noticias de televisión. Sin embargo, en una semana, lo contrataron para cubrir la guerra en estaciones de Taiwán, Emiratos Árabes Unidos y Bélgica.

En 2007, aceptó un trabajo como profesor de periodismo en la Universidad de Shantou, China. Tras jubilarse en 2014, él y su esposa, Nina Nguyen, se mudaron a Fountain Valley, un suburbio del sur de California.

Peter Arnett, nacido el 13 de noviembre de 1934 en Riverton, Nueva Zelanda, tuvo su primer contacto con el periodismo cuando consiguió un trabajo en su periódico local, el Southland Times, poco después de terminar la escuela secundaria.

En esta foto de 1966, el corresponsal de AP, Peter Arnett, usa una máscara de gas mientras informa sobre el esfuerzo estadounidense por penetrar los sistemas de túneles enemigos en Vietnam. Mientras el país celebraba el Año Nuevo Lunar después de la medianoche del 31 de enero de 1968, las fuerzas comunistas lanzaron una oleada de ataques sorpresa que se conoció como la Ofensiva del Tet y que cambiaría el curso de la guerra de Vietnam. (Colección de Peter Arnett vía AP)

“Realmente no tenía una idea clara de hacia dónde me llevaría la vida, pero sí recuerdo ese primer día cuando entré a la oficina del periódico como empleado y encontré mi pequeño escritorio, y tuve una sensación —ya sabes— enormemente deliciosa de que había encontrado mi lugar”, recordó en una historia oral de AP de 2006.

Tras unos años en el Times, planeó mudarse a un periódico más importante de Londres. Sin embargo, de camino a Inglaterra en barco, hizo escala en Tailandia y se enamoró del país.

Pronto trabajó para el periódico en inglés Bangkok World, y más tarde para su periódico hermano en Laos. Allí forjaría los contactos que lo llevarían a AP y a dedicarse por completo a la cobertura de guerra.

A Arnett le sobreviven su esposa y sus hijos, Elsa y Andrew.

“Era como un hermano”, dijo el fotógrafo retirado de AP, Nick Ut, quien cubrió el combate en Vietnam con Arnett y fue su amigo durante medio siglo. “Su muerte dejará un gran vacío en mi vida”.

(con información de AP)