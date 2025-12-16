Estados Unidos

Al menos 15 heridos luego de que un tranvía de San Francisco realizó una parada repentina

El incidente dejó a dos personas hospitalizadas y llevó a una revisión de los protocolos de seguridad en el histórico sistema de transporte

Quince personas resultaron heridas tras
Quince personas resultaron heridas tras la parada repentina de un tranvía en San Francisco. (X/SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA)

Al menos 15 personas resultaron heridas el lunes por la tarde cuando un tranvía de San Francisco se detuvo de forma repentina en el número 1.351 de la calle California, entre Leavenworth y Hyde.

El incidente, que movilizó a los servicios de emergencia y generó preocupación entre residentes y turistas, llevó a la hospitalización de dos pasajeros y a la atención médica de otros 11 por lesiones leves a moderadas, según informaron el Departamento de Bomberos de San Francisco y la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA), de acuerdo con reportes de The Associated Press y ABC News.

El Departamento de Bomberos de San Francisco comunicó a través de sus redes sociales que, tras la parada abrupta del tranvía, dos personas fueron trasladadas de inmediato a hospitales cercanos, mientras que 11 más recibieron atención en el lugar por dolores leves.

El operativo incluyó el despliegue de ambulancias y bomberos en el lugar del accidente

El incidente ocurrió en la
El incidente ocurrió en la calle California, entre Leavenworth y Hyde, donde se desplegaron varias ambulancias para asistir a los afectados. (X/SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA)

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, las autoridades precisaron que el operativo de emergencia incluyó el despliegue de varias ambulancias en la zona afectada, donde los equipos médicos evaluaron y trataron a los pasajeros heridos.

También recomendaron evitar el tramo de la calle California entre Hyde y Leavenworth durante las labores de asistencia y la investigación inicial.

La SFMTA señaló que la causa exacta de la parada repentina aún sigue bajo investigación

La SFMTA administra actualmente tres
La SFMTA administra actualmente tres líneas de tranvías y mantiene la investigación abierta sobre las causas de la detención abrupta. (X/SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA)

La SFMTA, responsable de la operación de los tranvías, informó que la causa de la detención súbita aún no se ha determinado y que la investigación sobre el incidente permanece abierta.

En un comunicado recogido por The Associated Press, la agencia subrayó que se encontraba en el lugar del incidente revisando todos los detalles del suceso para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias.

Hasta el momento, no se ha ofrecido una explicación oficial sobre el motivo de la parada repentina.

La SFMTA reiteró su compromiso con la protección de los usuarios y anunció que realizará una revisión completa de los procedimientos y condiciones de seguridad en los tranvías, con el objetivo de mantener la confianza de los pasajeros y reforzar la seguridad en el sistema.

Este medio de transporte de San Francisco fue declarado Monumento Histórico Nacional en la década de los 60

Los tranvías de San Francisco,
Los tranvías de San Francisco, símbolo histórico y turístico, operan desde la década de 1870 y son Monumento Histórico Nacional. (REUTERS/Robert Galbraith)

Los tranvías de San Francisco, gestionados por la SFMTA, constituyen uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad y atraen a miles de visitantes cada año. Este sistema de transporte, que comenzó a operar en la década de 1870 y fue declarado Monumento Histórico Nacional en los años 60, cuenta actualmente con tres líneas activas.

Los vagones, en su mayoría abiertos y sin cinturones de seguridad, permiten que los pasajeros viajen de pie o incluso colgados de los costados, lo que incrementa la vulnerabilidad ante incidentes como el registrado el lunes.

The Associated Press y ABC News destacan que la popularidad de los tranvías se debe tanto a su valor histórico como a su papel en la vida turística de la ciudad.

Otro accidente de tranvía reciente en San Francisco

El domingo por la tarde, también en San Francisco, se registró otro accidente vial que incluyó al medio de transporte característico de esta ciudad. Un conductor huyó luego de impactar a un tranvía en California Street y Van Ness Avenue, lo que provocó que tres adultos resultaran heridos tras el impacto.

Según informaron la policía y los bomberos, los tres adultos afectados presentaron lesiones leves y fueron trasladados a un hospital. Las autoridades señalaron que aún no se había confirmado si los heridos se encontraban como pasajeros del tranvía o del automóvil implicado.

