Estados Unidos

Los ríos atmosféricos amenazan con lluvias intensas y nevadas en la semana de Navidad en California

Un sistema de tormentas podría cambiar los planes de miles de familias. Las previsiones señalan alteraciones en rutas y aeropuertos. La vigilancia meteorológica se intensifica ante la llegada de estos fenómenos climáticos

Un cambio importante en los patrones climáticos se prevé en California durante la semana de Navidad, según el pronóstico recogido por Newsweek.

Diversos modelos meteorológicos anticipan la llegada de varios ríos atmosféricos que traerán lluvias intensas, nevadas en zonas elevadas y vientos fuertes, con especial incidencia en el centro y norte del estado.

Este fenómeno podría alterar los planes de viaje y las celebraciones navideñas de residentes y visitantes, en una región que hasta ahora ha experimentado condiciones de sequía.

Los ríos atmosféricos, definidos por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) como extensas franjas de vapor de agua que se desplazan por la atmósfera, desempeñan un papel relevante en el transporte de humedad desde los trópicos.

Estos sistemas pueden provocar precipitaciones intensas y nevadas cuando alcanzan zonas continentales, como se prevé que ocurra en California durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha destacado la importancia de estos fenómenos, que suelen modificar de manera abrupta las condiciones meteorológicas en la región.

El pronóstico indica que las primeras tormentas impactarán el norte de California a mediados de la semana, con lluvias concentradas principalmente al norte del Golden Gate y temperaturas inusualmente elevadas para la época.

El Centro Europeo de Pronósticos de Mediano Plazo, citado por el cazador de tormentas Colin McCarthy en declaraciones a Newsweek, prevé que los niveles de nieve se sitúen por encima de los 2.134 metros, lo que podría contribuir a disipar la niebla de Tule en el Valle Central.

El Centro de Predicción Climática del NWS anticipa que entre el 19 y el 22 de diciembre se registrarán lluvias intensas, nevadas copiosas en zonas altas y vientos fuertes desde el oeste de Washington hasta el centro de California. Además, se espera que las temperaturas se mantengan por encima de la media regional durante este periodo.

California ha experimentado sequías en las últimas tres semanas

Este cambio en el patrón climático se produce tras un periodo de sequía en el centro de California, donde la Bahía de San Francisco no ha recibido precipitaciones en las últimas tres semanas.

Aunque las sequías invernales no son inusuales en la zona, el meteorólogo principal del NWS, Matt Mehle, explicó a Newsweek que la próxima semana marcará un giro importante en la dinámica de lluvias. Mehle advirtió que un sistema de tormentas más intenso llegará los días 22 y 23 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones navideñas, lo que podría afectar los desplazamientos y la logística de las festividades.

El impacto potencial de estas tormentas sobre los viajes y las celebraciones navideñas genera preocupación entre los residentes y autoridades

Mehle subrayó que los efectos de las precipitaciones y los vientos podrían sentirse durante toda la semana, con especial intensidad en los días previos a Navidad. Newsweek señala que la combinación de lluvias, nieve y vientos podría complicar la movilidad en las principales rutas del centro y norte de California, así como alterar la planificación de eventos familiares y comunitarios.

A pesar de la confianza creciente en la llegada de estos sistemas, persiste la incertidumbre sobre la posible extensión de las tormentas hacia el sur de California. McCarthy y el Centro de Predicción Climática del NWS coinciden en que, aunque existe la posibilidad de que las tormentas se desplacen progresivamente hacia el sur conforme se acerque la Navidad, la previsión más allá de siete días sigue siendo incierta.

Por ello, los expertos recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles actualizaciones del pronóstico, según Newsweek.

Mientras la región se prepara para la llegada de estos ríos atmosféricos, la evolución de las condiciones meteorológicas determinará si el sur de California también experimentará un cambio relevante en los próximos días, en un escenario donde la vigilancia y la adaptación serán clave para afrontar las fiestas.

