Wall Street cerró en baja tras fuertes caídas del sector tecnológico

Imagen de archivo: Corredores de bolsa durante la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

La Bolsa de Nueva York cerró con una marcada caída este viernes, impulsada principalmente por el resurgimiento de los temores sobre la rentabilidad de las principales empresas del sector de la inteligencia artificial (IA). Los indicadores de referencia experimentaron retrocesos significativos al término de la jornada. El Nasdaq, conocido por su alta concentración de compañías tecnológicas, descendió un 1,69%, mientras que el Dow Jones perdió un 0,51% y el índice ampliado S&P 500 retrocedió un 1,07%. Ambos últimos índices acababan de alcanzar nuevos máximos históricos en la sesión previa, antes de revertir la tendencia.

Entre los factores que influyeron en este movimiento, se encuentra la creciente sensibilidad de los inversores frente a cualquier señal que pueda poner en duda el potencial del sector de la IA. “El sector de la IA genera tanto entusiasmo que el más mínimo signo de preocupación hace correr el riesgo de crear volatilidad en el mercado”, declaró Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management, en conversación con AFP.

Durante la sesión del viernes, la atención se centró en Broadcom, compañía especializada en la producción de chips electrónicos. A pesar de reportar resultados superiores a lo esperado para el cuarto trimestre, declaraciones del director ejecutivo, Hock Tan, intensificaron el nerviosismo de los inversores. Tan aseguró que la compañía mantiene una cartera de pedidos valorada en 73.000 millones de dólares destinada a productos vinculados a la IA, lo que no fue suficiente para calmar las expectativas de los operadores del mercado. Las acciones de Broadcom se desplomaron un 11,43%, cerrando en 359,93 dólares y provocando una pérdida de capitalización bursátil cercana a los 200.000 millones de dólares.

El comportamiento de Broadcom se sumó al efecto arrastre dentro del resto del sector tecnológico, que ya venía condicionado por el desempeño de Oracle. El gigante de la computación en la nube fue penalizado en bolsa tras publicar resultados considerados decepcionantes. Al finalizar la semana, sus títulos cayeron un 4,58%, situándose en 189,74 dólares. Oracle se ha endeudado considerablemente para convertirse en uno de los referentes en infraestructura para IA. Según medios especializados, el descenso en el precio de sus acciones responde al temor de los inversores de que se esté generando una burbuja especulativa en torno a la inteligencia artificial.

Las acciones del fabricante de chips estadounidense Broadcom cayeron un 11%, pese a que superó las expectativas de Wall Street con sus resultados del cuarto trimestre (EP)

Urbanowicz subrayó que “los informes financieros de muchas empresas vinculadas a la IA se han convertido en eventos clave para el mercado”, reflejando el alto grado de atención que despiertan los balances trimestrales en esta industria.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, la caída de Broadcom estaría relacionada con las dudas expresadas por analistas sobre la credibilidad de sus previsiones de ventas futuras, el tamaño real de su cartera de pedidos y los márgenes de beneficio previstos. Este fenómeno arrastró a otros valores tecnológicos destacados: Nvidia perdió un 3%, AMD un 4,8%, Micron un 6,7% y Palantir un 2%.

El cambio de dirección de los inversores también se manifestó en el trasvase hacia compañías que pueden beneficiarse del previsible mayor crecimiento económico en Estados Unidos a raíz del reciente recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed). Esta semana, la Fed cumplió con las expectativas del mercado y anunció una nueva rebaja de las tasas de referencia, ubicándolas en la franja entre el 3,5% y el 3,75%. El mercado permanece a la espera de que se publiquen nuevos indicadores económicos, especialmente cifras de inflación y empleo, junto al índice de desempleo del mes de noviembre, datos que podrían cambiar la proyección de la política monetaria para los próximos meses.

En el balance semanal, el Nasdaq acumuló una caída del 1,6% y el S&P 500 retrocedió un 0,6%, mientras que el Dow Jones mantuvo un comportamiento positivo con un alza del 1,5%. En el cierre del viernes, el Dow terminó en 48.458 puntos, el S&P 500 en 6.827 unidades y el Nasdaq en 23.195.

Por otra parte, en los mercados energéticos, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 0,28%, finalizando la sesión en 57,44 dólares el barril. Esta tendencia responde al nerviosismo de los inversores por una posible interrupción en el suministro de crudo desde Venezuela, en un contexto en el que se mantiene la atención sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

(Con información de AFP y EFE)