Trump declaró que Estados Unidos iniciará ataques terrestres para frenar el narcotráfico desde Venezuela

El presidente Donald Trump remarcó este jueves en la Casa Blanca que Estados Unidos planea iniciar ataques terrestres para interceptar envíos de narcóticos desde Venezuela hacia territorio estadounidense.

Frente a un grupo de periodistas, el mandatario subrayó que la disminución del tráfico de drogas por vía marítima incentiva la acción por tierra, al señalar: “Tuvimos 11.888 asesinos que entraron a nuestro país, muchos de ellos son de Venezuela... el tráfico de drogas por mar ha bajado un 92%... y vamos a empezar a reducirlo también por tierra”.

Según Trump, las acciones terrestres contra las redes de narcotráfico que operan en suelo venezolano son “inminentes” y forman parte de una estrategia más amplia que su administración desarrolla desde hace días. La presión estadounidense sobre Caracas se incrementó notablemente tras la incautación de un petrolero venezolano el miércoles. El régimen chavista encabezado por el dictador Nicolás Maduro calificó este hecho como “piratería internacional” y “robo descarado”, lo que elevó la tensión entre ambos países.

Las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en la región incluyen un significativo aumento de presencia militar en el Caribe, con un despliegue estimado en 15.000 efectivos, el portaaviones USS Gerald R. Ford, más de una docena de buques de guerra y guardacostas, así como aviones de combate F-18 y bombarderos B-52.

Según Trump, el objetivo explícito del dispositivo es combatir a los cárteles del narcotráfico con operaciones navales y, próximamente, acciones terrestres en proximidad a Venezuela. Las fuerzas estadounidenses han destruido múltiples embarcaciones sospechosas de transportar drogas mediante ataques aéreos recientes, una ofensiva que desde septiembre ha causado al menos 87 muertes en el Caribe y el Pacífico, conforme manifestó el presidente estadounidense.

EEUU ofrece una alta recompensa por Nicolás Maduro, a quien señala de narcoterrorista

En paralelo a las acciones militares, Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones económicas contra la dictadura venezolana. Entre los sancionados se encuentran Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo, sobrinos de Maduro, así como el empresario panameño Ramón Carretero, seis empresas y seis barcos bajo bandera venezolana, todos acusados de ayudar en el transporte y comercialización de petróleo venezolano a través de redes asociadas al régimen de Maduro.

La sanción, oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pretende bloquear cualquier acceso a bienes en Estados Unidos y prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses mantener relaciones comerciales con los afectados.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que “Nicolás Maduro y sus asociados criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense”. Bessent remarcó en su comunicado que “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro responsabiliza al régimen y a su círculo de cómplices y empresas por sus continuos delitos”.

Las recientes acciones estadounidenses suponen una nueva escalada en el enfrentamiento bilateral, mientras Trump insiste en caracterizar la ofensiva como parte de un “conflicto armado” contra los cárteles de la región, enfocando la presión sobre las redes de narcotráfico vinculadas a funcionarios venezolanos y reforzando tanto el componente diplomático como militar en el Caribe.

(Con información de Associated Press)