Suben los peajes del puente Golden Gate: cuánto costará cruzar a San Francisco desde el 1 de julio

Los peajes del puente Golden Gate subirán USD 0.50 desde el 1 de julio para los vehículos de dos ejes que crucen hacia San Francisco (REUTERS/Carlos Barria)

Desde el primero de julio, los peajes del puente Golden Gate subirán USD 0.50, según el cuadro tarifario difundido para este verano por el sistema regional de cobro. El ajuste de USD 0.50 alcanzará a todas las modalidades de pago para vehículos de dos ejes que crucen hacia San Francisco.

De acuerdo con Bay Area FasTrak, la tarifa con cuenta FasTrak (pago electrónico) pasará de USD 9.75 a USD 10.25. En la modalidad Pay-As-You-Go (pago por uso), el valor subirá de USD 10 a USD 10.50. La factura de peaje enviada por correo quedará en USD 11.25, frente a USD 10.75. La tarifa para vehículos compartidos se fijará en USD 8.25, según el mismo esquema tarifario.

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Según la información oficial de Bay Area FasTrak, el pago se procesa mediante cuenta electrónica o identificación vinculada a la matrícula.

El nuevo cuadro tarifario llega un año después del último aumento, que entró en vigor el primero de julio de 2024 y también fue de USD 0.50, según el antecedente consignado en el borrador.

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La actualización vuelve a poner en contexto el costo de acceso a San Francisco por otros puentes de la región: la tarifa para entrar por el San Francisco–Oakland Bay Bridge es de USD 8.50, mientras que la tarifa para vehículos compartidos es de USD 4.25, según el cuadro informativo de peajes publicado por 511 SF Bay, el portal regional de información de movilidad.

el aumento del Golden Gate impactará de forma directa en quienes ingresan a San Francisco por el corredor norte y, en particular, en los conductores que utilizan el puente como vía cotidiana. También ampliará la diferencia entre pagar con una cuenta registrada y terminar abonando mediante factura de peaje, el esquema con el cargo más alto dentro de las opciones para vehículos de dos ejes.

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Cómo quedan las tarifas desde el primero de julio

La factura de peaje por correo en el puente Golden Gate tendrá un costo de USD 11.25 y seguirá como la opción más alta para vehículos de dos ejes (Kirby Lee-Imagn Images vía Reuter)

La cuenta FasTrak mantiene la tarifa individual más baja, mientras que la factura de peaje concentra el cargo más alto entre los métodos para vehículos de dos ejes.

La modalidad Pay-As-You-Go (pago por uso) incluye los pagos vinculados a la matrícula y los pagos puntuales. La opción de toll invoice (factura de peaje) queda asociada a la notificación por correo al propietario registrado del vehículo.

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Cobro en sentido sur y facturación por correo

El Golden Gate aplica el peaje solo hacia San Francisco, un punto que Bay Area FasTrak detalla en su información de operación del cruce. Esa condición implica que el costo se activa en el ingreso a la ciudad y no en el sentido contrario.

En cuanto al pago, el sistema contempla cuentas registradas y cobro por identificación de matrícula. Según Bay Area FasTrak, si el vehículo no cuenta con una cuenta FasTrak ni con una cuenta asociada a la patente, el propietario registrado recibe una factura de peaje por correo. En ese esquema, el nuevo monto para vehículos de dos ejes será de USD 11.25.

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Comparación con el Bay Bridge

El San Francisco–Oakland Bay Bridge tiene una tarifa de USD 8.50 para autos y de USD 4.25 para vehículos compartidos, por debajo de los valores del Golden Gate (Reuters)

Para quienes eligen entre distintos accesos a San Francisco, el cuadro de peajes regional ofrece una referencia adicional. Según 511 SF Bay, el San Francisco–Oakland Bay Bridge tiene una tarifa informada de USD 8.50 para autos y USD 4.25 para vehículos compartidos. Esos valores permiten dimensionar la diferencia con el Golden Gate, donde la tarifa con cuenta FasTrak será de USD 10.25 desde el primero de julio.

La comparación no implica equivalencia operativa —cada puente tiene su propia administración y esquema—, pero sí sirve de referencia para conductores que alternan rutas o calculan costos de traslado.

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El puente Golden Gate se inauguró en 1937, mide 2,7 kilómetros (1,7 millas) y por él circulan aproximadamente 112.000 autos por día, según el borrador. Para contexto histórico y series de referencia sobre tránsito y peajes, el sitio institucional del Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District publica material estadístico y cronologías vinculadas a la operación del cruce.