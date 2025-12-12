Florida implementará cinco nuevas leyes estatales a partir del 1 de enero de 2026

Florida implementa cinco nuevas leyes estatales en 2026 para reforzar la protección animal, seguros para mascotas y derechos de empleados públicos. (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

A partir del 1 de enero de 2026, Florida implementará cinco nuevas leyes estatales que impactarán áreas como la protección animal, los seguros para mascotas, la salud preventiva y los derechos de los empleados públicos.

Estas reformas, aprobadas durante la sesión legislativa de 2025, buscan mejorar la transparencia, fortalecer la protección al consumidor y eliminar barreras económicas en servicios esenciales, según informaron Telemundo y Fox 13 Tampa Bay.

Con la entrada en vigor de estas reformas, Florida iniciará el año con cambios que beneficiarán a pacientes, trabajadores públicos, consumidores y defensores del bienestar animal, reforzando estándares de transparencia y protección en sectores clave del estado.

Base de datos sobre crueldad animal (HB 255):

La ley Dexter’s Law obliga a crear una base de datos pública con los nombres de condenados por crueldad animal en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las medidas más relevantes es la creación de una base de datos pública sobre personas condenadas por crueldad animal, establecida por la HB 255, conocida como “Dexter’s Law”.

Desde la entrada en vigor, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) publicará en su sitio web los nombres de quienes hayan sido declarados culpables, se hayan declarado culpables o no hayan impugnado cargos por maltrato animal.

Esta herramienta permitirá a dueños de mascotas, refugios y organizaciones de rescate consultar antecedentes antes de entregar un animal, con el objetivo de prevenir nuevos casos de abuso y ofrecer mayor transparencia, según detalló Telemundo. Fox 13 Tampa Bay añade que la base de datos será de acceso sencillo y estará disponible para cualquier ciudadano interesado.

Seguro para mascotas (HB 655)

Las aseguradoras de mascotas en Florida deberán explicar claramente el pago de reclamaciones y las reglas sobre exámenes médicos obligatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La HB 655 introduce nuevas reglas para las compañías de seguros de mascotas, obligándolas a explicar de manera clara a los solicitantes y titulares de pólizas cómo se determinan los pagos de reclamaciones y cuáles son los requisitos de exámenes médicos para las mascotas.

Telemundo señala que los consumidores podrán revisar y cancelar sus pólizas dentro de un plazo determinado si así lo desean.

Además, las aseguradoras podrán rechazar coberturas por condiciones preexistentes, pero deberán demostrar que estas existían antes de la contratación. También podrán establecer períodos de carencia para ciertas enfermedades, pero no para accidentes.

Fox 13 Tampa Bay destaca que, tras la contratación, las compañías podrán solicitar un examen médico, aunque no podrán exigirlo únicamente para renovar la póliza. La elegibilidad para el seguro no dependerá de la participación en programas de bienestar animal. Estas disposiciones buscan reducir disputas, aumentar la claridad en las coberturas y proteger a los consumidores frente a rechazos inesperados.

Exámenes de mama (SB 158)

Los exámenes diagnósticos de mama y estudios adicionales estarán completamente cubiertos para empleados estatales, eliminando copagos y deducibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la salud preventiva, la SB 158 establece que los planes de seguro médico estatales para empleados dejarán de requerir copagos o deducibles por exámenes diagnósticos de mama o estudios adicionales, como ultrasonidos o mamografías de seguimiento.

Telemundo explica que, a partir de 2026, estos exámenes estarán completamente cubiertos, eliminando así barreras económicas que solían retrasar la detección temprana de enfermedades. Fox 13 Tampa Bay subraya que esta medida representa un avance en la protección de la salud de los empleados públicos, facilitando el acceso a pruebas fundamentales sin costos adicionales.

Reembolsos a pacientes (SB 1808)

Los proveedores de salud en Florida deberán devolver pagos en exceso a pacientes en un máximo de treinta días o enfrentar sanciones. (REUTERS/Marcos Brindicci/File Photo)

La SB 1808 establece que los proveedores y centros de salud con licencia deberán devolver cualquier pago en exceso realizado por un paciente en un plazo máximo de 30 días. De no cumplir con este plazo, podrán enfrentar sanciones disciplinarias o multas, según informó Telemundo.

Esta norma se aplicará únicamente a los servicios prestados a partir del 1 de enero de 2026 y no afecta a los sobrepagos realizados por compañías de seguros, que se rigen por regulaciones distintas. Fox 13 Tampa Bay resalta que la medida busca agilizar las devoluciones por cobros indebidos y mejorar la experiencia de los pacientes en el sistema de salud.

Reclamaciones de seguros (SB 944)

El plazo para que aseguradoras soliciten reembolsos a psicólogos colegiados se reduce a doce meses, igualando a otros profesionales de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la SB 944 modifica el plazo para que las compañías de seguros médicos y las organizaciones de mantenimiento de la salud (HMO) soliciten a los psicólogos colegiados el reembolso de reclamaciones pagadas en exceso.

A partir de 2026, este periodo se reducirá de 30 a 12 meses, equiparándolo al plazo que ya se aplica a otros profesionales de la salud, como médicos, quiroprácticos y dentistas. Telemundo y Fox 13 Tampa Bay coinciden en que esta reforma busca uniformar los procedimientos y brindar mayor certeza a los profesionales del sector.