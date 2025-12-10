Nueva ley de Nueva York reduce en hasta un 65% los impuestos inmobiliarios de algunos propietarios

La nueva ley de Nueva York permite a propietarios mayores de 65 años reducir hasta un 65% sus impuestos inmobiliarios. (REUTERS/Angelina Katsanis)

Una nueva legislación en Nueva York permitirá que miles de propietarios mayores de sesenta y cinco años reduzcan hasta en un 65% el monto de sus impuestos inmobiliarios, una medida que, según la gobernadora Kathy Hochul, busca “hacer que Nueva York sea asequible” para quienes enfrentan dificultades por el aumento de los costos de vivienda.

El impacto de esta ley es especialmente relevante en un contexto donde el estado mantiene una de las tasas impositivas más elevadas del país: la tasa efectiva de impuestos inmobiliarios en Nueva York es del 1,64%, casi el doble del promedio nacional, que se sitúa en 0,90%, y la factura mediana supera los 6.300 dólares anuales, según datos de SmartAsset.

El texto legal, identificado como S5175A/A3698A, fue firmado durante el fin de semana y autoriza a las autoridades locales a conceder una “exención de impuestos inmobiliarios” de hasta el 65% del valor tasado de la propiedad a los adultos mayores que cumplan con los límites de ingresos establecidos por cada localidad.

La exención fiscal para adultos mayores podría significar un ahorro anual de hasta 300 dólares por propietario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de esta reforma, el máximo de exención permitido para este grupo era del 50%, un tope que no se había modificado en décadas. De acuerdo con la oficina de la gobernadora, la nueva normativa podría representar un ahorro de hasta 300 dólares anuales para el propietario promedio de edad avanzada en el estado.

Aumento de los impuestos inmobiliarios

La presión sobre los propietarios ha aumentado en los últimos años, impulsada por el alza de los valores inmobiliarios tras la pandemia y el consiguiente incremento de los impuestos. Según datos de Cotality, los impuestos inmobiliarios medianos en Estados Unidos subieron un 26,3% entre 2019 y 2023 para quienes sufrieron una revalorización de sus viviendas.

Entre 2023 y 2024, el incremento nacional fue del 5,5%, según CoreLogic. Este escenario se agrava por el encarecimiento de otros gastos asociados a la vivienda, como los intereses hipotecarios, los seguros y las cuotas de asociaciones de propietarios.

La gobernadora Kathy Hochul expresó en un comunicado que “ningún adulto mayor de Nueva York debería perder su hogar porque ya no puede pagar sus impuestos inmobiliarios. Al firmar esta legislación, trabajamos para que Nueva York sea más asequible para nuestros mayores con ingresos fijos y les damos la posibilidad de envejecer en sus casas, en las comunidades que conocen y aman”.

Más de 1,8 millones de adultos mayores propietarios en Nueva York se beneficiarán de la nueva exención de impuestos inmobiliarios. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El senador estatal Leroy Comrie subrayó por su parte la importancia de la medida al afirmar que “los adultos mayores han enfrentado el aumento de los costos de vivienda y la inflación, muchas veces viviendo con ingresos fijos. Firmar la S5175A es un paso importante para restaurar la verdadera asequibilidad para los adultos mayores en todo Nueva York”.

El director interino de la Oficina Estatal para el Envejecimiento de Nueva York (NYSOFA), Greg Olsen, destacó que “los impuestos inmobiliarios, especialmente para quienes tienen ingresos fijos, pueden ser difíciles de afrontar. Con más de 1,8 millones de adultos mayores propietarios de sus viviendas, esta ley seguirá ayudando a que permanezcan en sus hogares y comunidades, manteniendo sus valiosas contribuciones dentro del estado”.

Aunque la nueva exención beneficiará a los adultos mayores con ingresos limitados, no tendrá impacto para los compradores de vivienda por primera vez, quienes también enfrentan una carga fiscal considerable. La tendencia a buscar alivio fiscal se ha extendido a otros estados, que han impulsado iniciativas para reducir o eliminar los impuestos inmobiliarios en respuesta al aumento generalizado de los costos de la vivienda en todo el país.