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El primer ministro de Pakistán y su jefe del Estado Mayor arribaron a Suiza para mediar en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos

La presencia de Shehbaz Sharif y Asim Munir se suma a una delegación especializada enviada desde Islamabad, que participará en el encuentro internacional previsto entre Teherán y Washington junto a representantes de Qatar

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó el Memorando de Entendimiento de Islamabad (MoU de Islamabad) en calidad de mediador, el 18 de junio de 2026 (Departamento de Información de Prensa (PID)/Imagen facilitada vía REUTERS)
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, firmó el Memorando de Entendimiento de Islamabad (MoU de Islamabad) en calidad de mediador, el 18 de junio de 2026 (Departamento de Información de Prensa (PID)/Imagen facilitada vía REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, arribaron este domingo desde Islamabad rumbo a Suiza para sumarse a las negociaciones internacionales en el complejo de Bürgenstock entre la delegación de Estados Unidos y la del régimen de Irán.

La llegada de los mediadores paquistaníes coincide con el desplazamiento del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien confirmó su salida el sábado y ya arribó a Ginebra a primera hora de este domingo. La oficina de Sharif informó en un comunicado oficial: “Como seguimiento a la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad, el 21 de junio de 2026 se llevarán a cabo conversaciones de nivel técnico en Bürgenstock, Suiza”.

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Sharif y Munir viajaron acompañados por una delegación técnica de alto nivel, que participará en la ronda de negociaciones luego de las declaraciones cruzadas respecto del cierre del estrecho de Ormuz anunciado por las autoridades del país persa. Representantes de Qatar también participan en calidad de mediadores, junto a la delegación paquistaní.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Qatar indicó el viernes que el preacuerdo “reafirma el compromiso de ambas partes de resolver sus diferencias mediante la negociación y medios pacíficos, así como de impulsar las perspectivas de paz (...) y crecimiento económico tanto a nivel regional como internacional”

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Men ride a motorbike past a roadside billboard displaying portraits of Pakistan's Chief of Army Staff General Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif, following a deal between the U.S. and Iran, in Islamabad, Pakistan, June 16, 2026. REUTERS/Akhtar Soomro
Men ride a motorbike past a roadside billboard displaying portraits of Pakistan's Chief of Army Staff General Asim Munir and Prime Minister Shehbaz Sharif, following a deal between the U.S. and Iran, in Islamabad, Pakistan, June 16, 2026. REUTERS/Akhtar Soomro

En este contexto, Vance señaló antes de su llegada a Suiza: “Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano”. Respecto a la situación en Medio Oriente, hizo referencia al conflicto armado entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel: “A pesar de los titulares sobre el Líbano, la situación está mejorando y la violencia se está calmando un poco”.

Por su parte, la delegación iraní encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf e integrada por el canciller Abbas Araghchi y altos funcionarios ya se encuentra en el país europeo, al igual que el enviado especial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

A los iraníes que participan en las negociaciones en Suiza se suman el viceministro de Asuntos Exteriores de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Baqeri; el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemati; el viceministro de Petróleo y presidente de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, Kazem Qaribabadi; y el viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz, Esmail Baqaei.

Baqaei explicó que el equipo negociador tiene como meta “dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de la otra parte”. “Dada nuestra experiencia con los incumplimientos de los compromisos por la otra parte debemos exigir seriamente que cumplan con sus compromisos”, criticó refiriéndose a Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi (en el centro), llega al complejo turístico de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna (Suiza), a primera hora del domingo 21 de junio de 2026 (Urs Flueeler/Keystone vía AP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyyed Abbas Araghchi (en el centro), llega al complejo turístico de Bürgenstock en Obbürgen, cerca de Lucerna (Suiza), a primera hora del domingo 21 de junio de 2026 (Urs Flueeler/Keystone vía AP)

Las conversaciones continúan pese a la crisis generada tras el anuncio iraní del cierre del estrecho de Ormuz el sábado, como respuesta a los ataques israelíes en Líbano. Washington y Teherán firmaron esta semana el memorando de entendimiento que establece un periodo de 60 días de tregua para negociar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero. Tras los recientes ataques en el sur de Líbano, Teherán advirtió que no negociará hasta que se cumpla el primer punto del memorando, el cual exige la “terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”.

(Con información de EFE)

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