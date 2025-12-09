Estos son los requisitos, vigencia y riesgos de trabajar con el permiso laboral vencido en Estados Unidos

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es esencial para que migrantes puedan trabajar legalmente en Estados Unidos, según USCIS. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

La vigencia del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) determina las posibilidades legales de trabajar de cientos de miles de migrantes en Estados Unidos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que quienes trabajen con el EAD vencido pueden ser sujetos de deportación y otras consecuencias migratorias jurídicas. Esta advertencia se ha actualizado en los portales oficiales a raíz del crecimiento de controles sobre trabajadores extranjeros y del aumento en solicitudes de permisos en los últimos meses.

Según la información publicada en el sitio web oficial de USCIS, el EAD es el documento que permite ejercer una actividad laboral para aquellas personas que, por su estatus migratorio, requieren autorización expresa. La validez del documento es temporal y su renovación debe solicitarse antes de la fecha de expiración, a través del Formulario I-765. USCIS advierte: “El empleo no autorizado puede resultar en la remoción (deportación) del país y afectará negativamente cualquier proceso migratorio futuro”.

La regulación sobre el control de autorizaciones laborales para extranjeros se reforzó en los últimos años, en línea con la política federal de cumplimiento de la ley de inmigración, y como respuesta al aumento en la cantidad de solicitudes procesadas por USCIS. De acuerdo con datos institucionales públicos, más de 1,6 millones de solicitudes de renovaciones de EAD fueron recibidas en 2024.

¿Qué es el EAD y qué función cumple para los migrantes?

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es la prueba legal que permite trabajar a determinados extranjeros mientras permanecen en los Estados Unidos. Este documento lo expide el USCIS tras la recepción y análisis del Formulario I-765. La vigencia del EAD depende del estatus migratorio, con una duración que puede variar entre un año y dos en la mayoría de los casos.

El EAD es imprescindible para:

Solicitantes de asilo, protección temporal o visas U.

Personas en proceso de ajuste de estatus mientras tramitan la residencia permanente.

Estudiantes con permiso para trabajar en condiciones especiales.

Quedan excluidos los titulares de residencia permanente (Green Card) y de visas de empleo específicas como H-1B, L-1 o O-1, cuyo propio estatus les otorga automáticamente autorización laboral.

Trabajar con el EAD vencido puede derivar en deportación y afectar negativamente futuros procesos migratorios en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre si alguien trabaja con el EAD vencido?

Trabajar sin un EAD vigente o mantener un empleo una vez caducado el documento es una violación de las condiciones de permanencia acordadas con las autoridades de inmigración. Según detalla USCIS en su manual:

“El empleo no autorizado puede resultar en una determinación de remoción (deportación) del país por parte de un juez migratorio, así como en la negación de futuros beneficios migratorios”.

Las consecuencias formales que enfrentan las personas que trabajan sin autorización válida pueden incluir:

Procedimientos de remoción o deportación.

Rechazo a solicitudes de renovación o cambio de estatus, incluido el ajuste a residencia.

Inadmisibilidad para volver a ingresar a los EE.UU. tras una salida.

Restricciones mayores en futuros procesos migratorios, aun si la falta fue cometida en un período breve.

¿Cómo detecta el gobierno de Estados Unidos el empleo no autorizado?

La detección de casos donde un extranjero trabaja con EAD vencido implica una combinación de controles administrativos y reportes internos. USCIS explica en sus guías que puede recibir información sobre posibles infracciones a través de:

Declaraciones de ingresos elevadas al Servicio de Impuestos Internos (IRS) con formularios como el 1099 o W-2.

Revisión de antecedentes y comprobaciones de empleo concertadas con empleadores.

Investigaciones basadas en denuncias de particulares, colegas o empleadores.

Cruce de información proveniente de otras agencias gubernamentales.

La verificación se realiza tanto en procesos rutinarios como cuando hay una solicitud expresa de algún trámite migratorio pendiente.

El EAD es obligatorio para solicitantes de asilo, protección temporal, visas U y personas en proceso de ajuste de estatus migratorio. (EFE/SARAH YENESEL)

¿Todos los extranjeros en EE.UU. deben tramitar el EAD?

El EAD solo es necesario para personas cuyo estatus migratorio lo exige como requisito expreso. Según la sección oficial del USCIS, quienes sí deben tramitar un EAD son:

Asilados, refugiados, solicitantes de visa U y beneficiarios de TPS.

Estudiantes y visitantes temporales en algunos casos (según visa y programa).

Personas a la espera de resolución sobre ajuste de estatus.

Por el contrario, no requieren tramitarlo:

Residentes permanentes legales (Green Card holders).

Portadores de visas de empleo habilitante (H-1B, L-1, O-1, entre otras).

Nacionales con permisos especiales ligados a tratados comerciales, según los registros actualizados del USCIS.

¿Qué deben hacer los empleadores al contratar a un extranjero?

El cumplimiento de la legalidad afecta tanto a los trabajadores como a los empleadores. USCIS aclara en sus directrices que los empleadores están obligados a verificar la autorización laboral mediante el formulario I-9, requiriendo la presentación del EAD si corresponde. Cualquier contratación de personal sin EAD vigente está penada con multas económicas que pueden incrementarse por reincidencia.

¿Qué pasos seguir si el EAD está por expirar?

Para evitar incurrir en infracciones, USCIS recomienda presentar la solicitud de renovación del EAD hasta 180 días antes de que expire el documento actual. Durante el período de revisión de la solicitud, algunas categorías de solicitantes pueden recibir una extensión automática limitada, la cual solo aplica bajo criterios definidos por el propio organismo.

USCIS advierte que ningún empleador debe permitir el inicio o continuación de una relación laboral si la persona no cuenta con una autorización vigente verificada en el sistema E-Verify.

La detección de empleo no autorizado se realiza mediante controles administrativos, reportes internos y cruces de información entre agencias. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Cómo afectan estas normas la vida cotidiana de los migrantes?

La vigencia del EAD condiciona el acceso de la persona extranjera a un empleo formal. La pérdida del derecho a trabajar puede impactar la estabilidad económica, el acceso a servicios de salud, vivienda y educación. Además, toda infracción detectada en este ámbito afecta el historial migratorio y limita el acceso a futuros beneficios, según consta en la documentación pública de USCIS.

Los casos de trabajadores sin permiso vigente informalmente detectados, ya se trate de controles de rutina o denuncias recibidas, pueden terminar en procesos serios de remoción y en la imposibilidad de retornar legalmente a Estados Unidos durante años, incluso si luego la persona regulariza su situación.

¿Dónde consultar información oficial y actualizada sobre el EAD?

Las consultas y trámites vinculados al EAD se efectúan únicamente a través de los canales y portales institucionales del USCIS. Las fuentes oficiales para este tema son:

USCIS: Employment Authorization Document

USCIS: Policy Manual, Volumen 10, Remoción y Deportabilidad

USCIS: Working in the United States

USCIS: I-9 Central

USCIS también ofrece recursos en español y líneas de atención para quienes buscan más detalles sobre sus derechos y obligaciones laborales como migrante en Estados Unidos.