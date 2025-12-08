Más de 200.000 bancos de energía portátiles fueron retirados del mercado en EEUU por riesgo de incendio

INIU retiró más de 200.000 baterías portátiles vendidas en Amazon tras detectar riesgo de incendio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión para la Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) anunció el retiro del mercado de más de 200.000 bancos de energía portátiles vendidos en Amazon, tras detectarse riesgo de incendio y quemaduras.

El organismo detalló que el llamado afecta a los modelos INIU BI-B41 de 10.000 mAh, comercializados entre agosto de 2021 y abril de 2022, fabricados por Shenzhen Topstar Industry Co., Ltd., de China y distribuidos por INIU, de Seattle, Washington.

Según información publicada por CBS News, los dispositivos tienen carcasa negra o azul, el logotipo de INIU y una luz LED en forma de huella en la parte frontal. El retiro involucra únicamente los bancos de energía con los números de serie 000G21, 000H21, 000I21 y 000L21. De acuerdo al comunicado, la medida responde a que estos accesorios pueden sobrecalentarse y encenderse abruptamente, lo que representa una amenaza directa a los consumidores.

La CPSC anunció el retiro de cargadores INIU BI-B41 por problemas de sobrecalentamiento y fuego. (CPSC)

La advertencia llega después de que INIU recibiera al menos 15 reportes de sobrecalentamiento, con 11 incidentes de incendio que causaron daños materiales por más de 380.000 dólares y tres lesiones leves por quemaduras. “La batería de ion de litio en los bancos de energía retirados puede sobrecalentarse y provocar fuego”, señala la agencia federal.

De acuerdo con la CPSC, “los consumidores afectados deben dejar de usarlos de inmediato y consultar la página oficial de retiro de INIU para comprobar el número de serie y completar el registro para un reembolso total”.

El portal del fabricante, https://iniushop.com/pages/recall-b41#, recoge el proceso de verificación seriada y permite a los usuarios iniciar el trámite. El producto se vendió por aproximadamente 18 dólares estadounidenses solo a través de Amazon.com.

Las baterías de ion de litio implicadas no deben desecharse en la basura común por riesgo de incendio. (Archivo)

Las baterías de ion de litio están presentes en múltiples dispositivos tecnológicos, desde teléfonos y electrodomésticos hasta bicicletas eléctricas. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) recomienda a quienes utilicen productos de este tipo que estén atentos ante cualquier olor inusual, decoloración, calor excesivo, cambio de forma, fugas o sonidos atípicos, ya que estos pueden indicar un problema.

La CPSC destacó la importancia de no desechar este tipo de baterías en la basura convencional, contenedores públicos o en puntos comunes de reciclaje, debido al riesgo de ignición que representan. El consejo para la población es contactar a los centros municipales de residuos peligrosos para recibir instrucciones sobre el descarte correcto de estos dispositivos.

“La seguridad del consumidor es nuestra máxima prioridad”, destaca el mensaje distribuido por la CPSC y recogido por CBS News. La advertencia se suma a una serie de incidentes previos relacionados con baterías de ion de litio utilizadas en distintos aparatos electrónicos, cuya manipulación y gestión adecuada se torna fundamental.