Los partidos del Mundial de Fútbol 2026 incluirán dos pausas obligatorias de hidratación de tres minutos

La FIFA implementará dos pausas de hidratación de tres minutos en cada partido del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial 2026 de la FIFA incorporará una regla inédita: todos los partidos incluirán dos pausas obligatorias de hidratación de tres minutos por cada tiempo, sin importar el clima, la sede ni las condiciones del estadio. La medida fue confirmada este lunes 8 de diciembre por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con la intención de “garantizar las mismas condiciones para todos los equipos”, según palabras de Manolo Zubiria, director del torneo.

La nueva normativa establece que el árbitro interrumpirá el juego aproximadamente al minuto 22 de cada periodo para que los jugadores y jugadoras puedan refrescarse y consumir líquidos. Esta pausa dejará de depender de la temperatura ambiente; hasta ahora, existía un umbral de 32 grados Celsius bajo el sistema de temperatura de bulbo húmedo global para determinar si serían necesarias.

Con el cambio, las pausas de hidratación pasarán a ser un elemento fijo del reglamento sin excepción. “Sin importar el estadio, si tiene techo o no, o el calor que haga, habrá una pausa de tres minutos en cada parte, contados desde el silbato del árbitro”, explicó Zubiria en una declaración recogida por NBC News.

El Mundial 2026 arrancará con ceremonias inaugurales en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles. (Sammy Kogan/The Canadian Press/AP)

El ajuste responde a experiencias recientes en competencias internacionales. Durante el último Mundial de Clubes en Estados Unidos, los partidos se vieron afectados por episodios de calor intenso y humedad. En esa ocasión, la FIFA optó por reducir el umbral necesario para autorizar las interrupciones y dispuso mayor cantidad de agua y toallas junto al campo de juego.

Las nuevas directrices afectan no solo la salud y el desempeño de los futbolistas, sino también la logística televisiva. Según informó NBC News, la introducción de una pausa programada crea una estructura más predecible para la televisión y los anunciantes. El anuncio se realizó tras la asistencia de Manolo Zubiria a una reunión con responsables de la transmisión.

La flexibilidad arbitral continuará siendo un aspecto relevante. Los árbitros tendrán margen para retrasar la pausa en caso de que el juego ya se haya interrumpido por una lesión poco antes del instante marcado. Al respecto, Zubiria declaró que “esto será resuelto en el momento directamente con el árbitro”.

El árbitro detendrá el juego al minuto 22 de cada tiempo para permitir la hidratación. (REUTERS/Mariana Greif)

La FIFA considera esta actualización una “versión simplificada y unificada” del sistema anterior, y la decisión llega en un contexto donde las altas temperaturas en los grandes torneos han provocado debate y demandas. En el Mundial de Brasil 2014, un tribunal brasileño obligó a la FIFA a instaurar pausas obligatorias bajo amenaza de sanción económica, argumentando la importancia de priorizar el cuidado de la integridad física de los jugadores.

Más allá de las novedades reglamentarias, la Copa Mundial 2026 incluirá otros cambios históricos. La organización confirmó que habrá tres ceremonias inaugurales: la principal el 11 de junio en Ciudad de México, antes del partido entre México y Sudáfrica; y dos más el 12 de junio en Toronto y en Los Ángeles, coincidiendo con el debut de Canadá y Estados Unidos, respectivamente.

Para la gran final en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey el 19 de julio, se prepara un espectáculo especial durante el descanso, emulando los shows del Super Bowl.