El director ejecutivo de Florida falleció y su hijo adolescente fue hospitalizado tras un accidente de barco en Miami

Davide Veglia, director ejecutivo de ABTS Convention Services, murió en un accidente de barco en la Bahía de Biscayne (Instagram)

Un accidente marítimo ocurrido el miércoles por la noche en el sur de Miami conmocionó a la comunidad local y al sector empresarial de Florida. En un hecho que ha despertado la atención de las autoridades y la opinión pública, una colisión entre embarcaciones dejó como saldo la muerte de un reconocido director ejecutivo y heridas graves a su hijo menor de edad. El trágico suceso se produjo en la Bahía de Biscayne, en una jornada que parecía transcurrir con normalidad para quienes navegaban por la zona.

Esa tarde, Davide Veglia, fundador y presidente de ABTS Convention Services, decidió salir a navegar junto a su hijo de 14 años. Ambos se encontraban a bordo de un bote pequeño, de apenas 2,1 metros de eslora, cuando una embarcación de mayor tamaño irrumpió en el canal cercano a Miami Beach. Sin previo aviso, el bote de los Veglia fue embestido violentamente, provocando que padre e hijo salieran despedidos y cayeran al agua.

La colisión ocurrió alrededor de las 8:11 p.m., en momentos en que la luz empezaba a menguar en la costa de Florida. Según la información disponible, la embarcación que impactó al bote de Veglia era de aproximadamente nueve metros de eslora. Tras el choque, lejos de detenerse para prestar auxilio, el conductor del barco responsable huyó de la escena, dejando tras de sí una estela de confusión y dolor. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) fue alertada de inmediato, iniciando una investigación para esclarecer los hechos.

El hijo de Davide Veglia, de 14 años, resultó herido con una fractura en el brazo y permanece bajo observación médica (Captura de video)

El saldo más trágico del accidente fue la muerte de Davide Veglia, quien no logró sobrevivir a las heridas sufridas en el impacto. Su hijo adolescente, por su parte, fue hospitalizado con una fractura en el brazo, pero logró salir con vida de la situación. El muchacho fue auxiliado rápidamente y trasladado a un centro médico local, donde recibió atención especializada y permanece bajo observación.

La víctima mortal, Davide Veglia, era ampliamente conocido en el ámbito empresarial por su labor al frente de ABTS Convention Services, una empresa con presencia internacional y oficinas en Miami, San Francisco, Roma y Belgrado. El hecho de que su hijo, de tan solo 14 años, haya resultado herido y sobreviviera al accidente, añade una dimensión especialmente dolorosa a la tragedia familiar.

En relación con la investigación, la FWC difundió imágenes de vigilancia que muestran a la embarcación sospechosa alejándose del lugar del choque instantes después de la colisión. Las autoridades describieron el barco como una nave de aproximadamente entre seis y nueve metros, equipada con dos motores fuera de borda y posiblemente pintada de azul oscuro con la parte inferior negra. Hasta el momento, la identidad del conductor sigue siendo un misterio y no se han practicado arrestos en el marco de este caso.

El oficial de la FWC, George Reynaud, declaró en una conferencia de prensa que la embarcación implicada aún no ha sido identificada y pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier pista que pueda ayudar a localizar al responsable. Según los datos recabados, el barco sospechoso fue visto por última vez navegando hacia el norte desde la Bahía de Biscayne entre las 19:45 y las 20:15 horas, lo que ha orientado parte de la búsqueda hacia esa franja horaria y geográfica.

La embarcación que provocó la colisión en Miami Beach huyó tras el accidente y aún no ha sido identificada por las autoridades (Captura de video)

Durante los momentos posteriores al accidente, varios testigos presenciaron la desesperación del hijo de Veglia. Dos adolescentes que se encontraban cerca del lugar relataron que oyeron los gritos de auxilio del joven. “Escuchamos ‘¡Ayuda, ayuda!’”, afirmó Samuel Londoño, uno de los testigos, quien corrió hacia el muelle al percibir la urgencia de la situación. Junto a su amigo, Enzo Avelino, lograron identificar la silueta del adolescente en el agua y alertaron a la policía.

El relato de Avelino da cuenta de la tensión vivida: “Le grité que flotara antes de que llegaran, y flotó. Estaba flotando allí con su padre, que lo sostenía”. Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, hallaron a Davide Veglia inconsciente. Ambos, padre e hijo, fueron llevados de inmediato a un hospital de la zona, donde se confirmó el fallecimiento del empresario.

El impacto de la pérdida de Veglia se hizo sentir rápidamente en su entorno. Su mejor amigo, Joao Moraes, expresó su dolor tras conocer la noticia: “No puedo soportar que Dios se haya llevado a este hombre, demasiado joven”. Moraes recordó la pasión por el fútbol que compartía con el empresario y mencionó que habían conversado más temprano ese mismo día, con planes de encontrarse para almorzar el viernes. “Me pasé todo el día sentada llorando porque perdí a la mejor persona de mi vida”, resumió Moraes el sentimiento de quienes conocían a Veglia.

Veglia, originario de Italia, fundó ABTS Convention Services en 1995, cuando apenas tenía 25 años y era estudiante internacional. Bajo su liderazgo, la empresa se consolidó en el sector de la comunicación médica, expandiendo sus operaciones a varias ciudades del mundo. Su legado empresarial y humano es recordado por colegas, amigos y familiares, quienes lamentan profundamente su partida.