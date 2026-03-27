Estados Unidos

Un joven de 14 años que se postula para gobernador es el primer adolescente en aparecer en la boleta electoral de las elecciones generales de Vermont

Dean Roy se convertirá en el primer menor de 18 años en aparecer en la boleta de las elecciones generales para gobernador, donde la ley estatal no impone edad mínima a los candidatos

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El asistente legislativo Dean Roy aparece en una fotografía junto al vicegobernador de Vermont, John Rodgers, el viernes 14 de febrero de 2025, en Montpelier, Vermont. (Chessie Roy vía AP)
El asistente legislativo Dean Roy aparece en una fotografía junto al vicegobernador de Vermont, John Rodgers, el viernes 14 de febrero de 2025, en Montpelier, Vermont. (Chessie Roy vía AP)

Mirando hacia atrás, el candidato a gobernador Dean Roy dice que sus ambiciones políticas comenzaron en octavo grado. Y con eso se refiere al año pasado.

Tras trabajar como asistente legislativo en la sede del gobierno estatal de Vermont, este joven de 14 años, estudiante de primer año en la preparatoria Stowe, ahora aspira a la gobernación. En noviembre, será el primer candidato a gobernador menor de 18 años en aparecer en la boleta electoral de las elecciones generales del estado.

No espero necesariamente ganar”, dijo. “Lo que sí espero es iniciar el movimiento y lograr que más jóvenes se unan a mí y digan: ‘Sí, nosotros también queremos generar un cambio’”.

Otro estudiante de octavo grado, Ethan Sonneborn, buscó la nominación demócrata para gobernador en 2018, pero quedó último en unas primarias con cuatro candidatos. Roy se aseguró su lugar en las elecciones generales al crear su propio tercer partido, el Partido Libertad y Unidad. Ambos pudieron postularse porque la constitución estatal no establece una edad mínima para los candidatos a gobernador, sino que solo exige que hayan residido en el estado durante cuatro años.

Sé que suena descabellado que un chico de 14 años se postule para gobernador, pero, sinceramente, fíjense en la gente que está al mando ahora mismo”, dijo Roy en una publicación en la página de Instagram de su campaña. “Llevan haciendo esto desde siempre y las cosas siguen sin funcionar”.

Casi todos los demás estados establecen requisitos de edad mínima para ser gobernador, a menudo 30 años. En Kansas, los legisladores añadieron en 2018 el requisito de que los candidatos a gobernador tuvieran al menos 25 años, después de que seis adolescentes se postularan para el cargo.

Dean Roy posa frente al Capitolio estatal de Vermont el viernes 14 de febrero de 2025 en Montpelier, Vermont (Chessie Roy vía AP)
Dean Roy posa frente al Capitolio estatal de Vermont el viernes 14 de febrero de 2025 en Montpelier, Vermont (Chessie Roy vía AP)

Peter Teachout, profesor de la Facultad de Derecho y de Posgrado de Vermont, tiene una interpretación diferente a la de Roy sobre la constitución de Vermont. Señala una sección del documento que se refiere a los requisitos para tener derecho a votar, y es que la persona debe tener 18 años. Incluso bajo la interpretación de Roy, Teachout no prevé una victoria para el adolescente.

"En teoría, un niño de cuatro años podría postularse para gobernador. ¿Deberíamos preocuparnos? No", dijo. “Los habitantes de Vermont pueden ser un poco quisquillosos y provocadores por pura diversión, pero no es algo que probablemente apoyen en este contexto“.

Pero James Carpenter, antiguo profesor de historia de Roy, opina que le parece estupendo que Roy se esté esforzando al máximo. Aunque a la mayoría de los jóvenes de 14 años no les preocupan los impuestos sobre la propiedad ni la atención médica, Carpenter describe a Roy como un joven con una madurez inusual para su edad y una curiosidad insaciable.

Esto demuestra qué clase de chico es Dean. Es muy sincero en lo que hace. No hay ningún truco detrás de esto”, dijo. “Creo que combina ese optimismo juvenil con un pragmatismo que pocos chicos tienen”.

Roy, quien afirmó no identificarse con ninguno de los dos partidos principales, dijo que la vivienda es el problema más importante que enfrenta el estado. También ha reflexionado sobre cómo compaginaría sus estudios con un trabajo de tiempo completo como gobernador, y mencionó que consideraría las clases en línea y que haría sus tareas por la noche después del trabajo.

La Casa del Estado de Vermont, vista el 8 de enero de 2026 en Montpelier, Vermont (Foto AP/Amanda Swinhart)
La Casa del Estado de Vermont, vista el 8 de enero de 2026 en Montpelier, Vermont (Foto AP/Amanda Swinhart)

El actual gobernador, el republicano Phil Scott, aplaude el interés de Roy por la política y el servicio público, pero cuestiona si alguien tan joven está preparado para las responsabilidades que conlleva gobernar un estado.

Él cree que es importante que nuestros jóvenes se involucren”, dijo la secretaria de prensa Amanda Wheeler. “Pero el gobernador también cree que un adolescente tal vez no sea la persona más indicada para desempeñar ese papel, dada la falta de experiencia y perspectivas de vida que tienen los jóvenes en esa etapa de sus vidas”.

Roy no está de acuerdo en que la edad tenga algo que ver con la idoneidad de un candidato para presentarse a un cargo público.

Lo que busco es que estos políticos de carrera me miren y digan: ‘¡Dios mío, él sí que tiene posibilidades de revolucionar las cosas!’”, dijo. “Si logro que la gente piense que soy una amenaza para ellos, entonces sabré que he tenido éxito. Porque lo que quiero es demostrarles que la juventud tiene voz. Vamos a lograr el cambio. El futuro es ahora”.

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