El precio de la carne de res en Estados Unidos sube a niveles históricos por la reducción del ganado

La oferta bovina registra su punto más bajo desde 1951 mientras el consumidor enfrenta aumentos de más del 14% y los ganaderos lidian con condiciones climáticas adversas y altos costos de producción

La escasez de ganado bovino
La escasez de ganado bovino en Estados Unidos alcanzó su nivel más bajo desde 1951. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria cárnica en Estados Unidos atraviesa un periodo de tensión sin precedentes tras reportarse el mayor aumento en los precios de la carne vacuna en décadas, impulsado por la escasez histórica de ganado y condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con un informe de CNBC, la categoría de carne de res y ternera experimentó un salto del 14,7% en los precios, muy por encima del incremento promedio del 3,1% observado en el rubro alimentario en general durante el periodo septiembre 2024–septiembre 2025.

En el inicio de 2025, los inventarios reflejaron las cifras más bajas de ganado bovino registradas en Estados Unidos desde 1951, lo que ha provocado presiones notorias tanto para consumidores como para productores. El informe de CNBC subraya que las causas principales se relacionan con severas sequías, que han dificultado la retención de vientres para reproducción y han reducido la cantidad de animales disponibles para engorda y sacrificio.

Los precios de la carne
Los precios de la carne de res y ternera subieron un 14,7% en el último año en Estados Unidos. (AP)

Las dificultades climáticas han incrementado además el costo de producción, ya que muchos productores han debido incorporar granos en la dieta del ganado debido a la escasez de pasturas. La Federación Estadounidense de Burós Agrícolas (American Farm Bureau Federation) señala que los costos de insumos para los ganaderos han subido más del 50% en los últimos cinco años, colocando al sector bajo una presión financiera significativa.

“Es difícil como productor de carne decir que los precios son demasiado altos. Si las personas están pagando seis dólares por un café en Starbucks, pero también pagan seis dólares por una libra (alrededor de 0,45 kg) de carne, están alimentando a una familia completa con ese monto”, sostuvo Taylon Lienemann, copropietario de Linetics Ranch en Princeton, Nebraska, citado por CNBC.

El ciclo ganadero, que tiende a alternar periodos de expansión y contracción cada ocho a doce años, también juega un rol crucial en la situación actual. En tiempos de mejores precios, los productores suelen incrementar la retención de hembras para reproducción, esperando incrementar el tamaño de la manada a futuro.

Sequías severas han forzado a
Sequías severas han forzado a los productores a vender más ganado y limitar la retención de hembras para reproducción, afectando la oferta nacional. (AP)

No obstante, la sequía limita esa posibilidad. Adam Wegner, director de marketing de Nebraska Beef Council, explicó a CNBC: “Nuestros productores enfrentan una decisión: ¿vendemos estos animales para el abasto inmediato o los reservamos? Cuando la necesidad económica es fuerte y la demanda es alta, la preferencia suele inclinarse por la venta”.

Presiones externas del mercado

Además de las condiciones internas, el mercado enfrenta presiones externas. Estados Unidos ha recurrido a mayores importaciones, especialmente para abastecer la producción de carne molida, mientras que tarifas comerciales en Brasil e infecciones parasitarias detectadas en México han comenzado a incidir en el costo final para los consumidores.

“Lo que vivimos ahora es una mezcla de sequía, fuerte demanda y baja retención de hembras, lo que ha provocado el problema actual de tamaño del rebaño en el país”, describió a CNBC, Nate Rempe, director ejecutivo de la empresa Omaha Steaks.

El costo de producción crece
El costo de producción crece mientras los consumidores enfrentan precios históricos al comprar carne de res en supermercados. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Según relató Rempe, su firma mantuvo los precios estables durante más de tres años, pero admite que la presión sobre los costos resulta cada vez más difícil de absorber. “El costo de la carne ha subido tanto que realmente está afectando nuestro margen. Buscamos ahorros internos y eficiencias, pero llegará un punto en que sea necesario trasladar una parte de ese aumento”, reconoció el directivo ante el medio.

La menor oferta ganadera nacional, al mismo tiempo, no se ha traducido en igual proporción en la producción de carne gracias a la tendencia de sacrificar animales de mayor tamaño. No obstante, especialistas advierten que el nodo central de esta dinámica sigue siendo el rebaño doméstico.

El profesor de economía agrícola y de recursos en la Universidad de Tennessee, Andrew Griffith, explicó a la cadena: “en el corto plazo, si se empiezan a retener hembras para restituir el hato, la producción nacional bajará aún más, lo que mantendrá los precios en niveles altos. Recién dentro de un plazo de tres años podríamos ver cómo esa mayor retención se traduce en alivio para los precios en el mercado”.

La situación provoca que quienes adquieren carne en supermercados afronten lo que CNBC denomina un “shock de precios”, aunque los especialistas insisten en que los aumentos afectan toda la cadena, incluidos productores y comercializadores.

