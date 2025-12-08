Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Al Drago)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este domingo su descontento hacia el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky por no involucrarse con el plan propuesto por Washington para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

“Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelensky, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelensky aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas”, declaró Trump ante los medios durante el evento de los Kennedy Center Honors.

Hace unas semanas, Washington presentó una propuesta sobre el fin del conflicto que actualmente es objeto de negociaciones separadas con funcionarios de Moscú y Kiev.

El comentario de Trump llega también tras varios días de negociaciones directas entre delegaciones de Washington y Kiev, que concluyeron el sábado sin anunciar un avance claro, aunque Zelensky se comprometió a mantener nuevas conversaciones para alcanzar lo que definió como “una paz real” .

Las conversaciones se desarrollan en un clima de presión internacional, luego de que los estadounidenses Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente Trump, viajaran al Kremlin para dialogar con Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Tras ese encuentro, Moscú rechazó ciertos apartados de la propuesta estadounidense, que ha sido objeto de múltiples revisiones desde su presentación hace dos semanas. Diversos actores han criticado el plan inicial por considerarlo demasiado cercano a las exigencias rusas, situación que motivó un trabajo de reformulación por parte de Washington.

Por su parte, Zelensky informó el sábado que sostuvo una “llamada muy sustancial y constructiva” con Witkoff y Kushner, así como con los enviados ucranianos Rustem Umerov, principal negociador, y Andrii Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras él permanecía en Kiev, sus delegados se encontraban en Miami, Florida, negociando con la representación estadounidense.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP Foto/Dan Bashakov)

“Ucrania está decidida a seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para establecer una paz real”, expresó el mandatario ucraniano a través de su canal de Telegram. Zelensky también adelantó la discusión de “próximos pasos y el formato” de las conversaciones, reafirmando su compromiso de avanzar en la búsqueda de un acuerdo .

El presidente ucraniano indicó que la conversación con los negociadores estadounidenses abarcó puntos clave destinados a garantizar el fin de la violencia y evitar una posible tercera invasión rusa, así como el riesgo de nuevos incumplimientos por parte de Moscú a potenciales compromisos, algo que calificó como un patrón histórico. Además, Zelensky espera recibir un informe detallado de Umerov y Gnatov acerca del desarrollo de los encuentros en Florida.

En paralelo, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, celebró el domingo la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por la administración Trump. Según afirmó a la agencia rusa Tass, el documento estratégico está en consonancia con la visión de Moscú, valorando especialmente “las declaraciones contra la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones”.

Peskov remarcó que Rusia espera que estas posiciones conduzcan a una “cooperación constructiva adicional con Washington sobre el arreglo ucraniano”. Señaló también que el documento divulgado el viernes en la Casa Blanca remarca, por su parte, la intención de Estados Unidos de mejorar la relación con Rusia y la importancia de poner fin a la guerra para “restablecer la estabilidad estratégica” .

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov (REUTERS)

Las negociaciones y movimientos diplomáticos ocurren mientras la guerra continúa causando víctimas en territorio ucraniano. En la noche del domingo, ataques con misiles, drones y artillería rusos mataron al menos a cuatro personas en distintos puntos del país. Autoridades ucranianas reportaron la muerte de un hombre en la región de Chernihiv por un ataque con drones la noche previa, y una ofensiva combinada sobre la infraestructura de Kremenchuk causó cortes masivos de energía y agua en una ciudad industrial clave que alberga una de las refinerías más grandes del país. Según la fiscalía de la región de Kharkiv, tres personas murieron y diez resultaron heridas tras una andanada de artillería rusa el domingo .

Kiev y sus aliados europeos sostienen que Moscú intenta inutilizar la red eléctrica ucraniana e impedir el acceso de la población civil a servicios básicos como calefacción, luz y agua corriente, estrategia que buscan contener por cuarto invierno consecutivo. La comunidad internacional observa con atención este recrudecimiento de ataques, mientras los diálogos para un alto el fuego definitivo avanzan entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia .

La complejidad de las negociaciones queda reflejada en declaraciones de Keith Kellogg, enviado especial saliente de Trump para Ucrania, quien desde el Foro de Defensa Nacional Reagan describió la fase actual de los esfuerzos como “los últimos 10 metros”, destacando que el acuerdo final depende principalmente de dos asuntos: el control del Donbás —región del este bajo dominio ruso y parcialmente anexionada—, y la situación de la Planta de Energía Nuclear de Zaporizhzhia, actualmente fuera de servicio pero pendiente de un suministro eléctrico seguro para evitar incidentes. Funcionarios occidentales confirmaron que, en paralelo, los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania mantendrán una reunión con Zelensky en Londres el lunes.

(Con información de AFP, AP y EFE)