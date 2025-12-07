Una nueva ley en Florida multará a los conductores con hasta mil dólares y un año de prisión

Desde octubre de 2026, la nueva ley en Florida afectará a miles de conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva ley de matrículas en Florida prohibirá desde el 1 de octubre cualquier objeto, accesorio o material que oculte, cubra o altere la visibilidad de las placas de los vehículos. La normativa, que afecta a millones de conductores en Florida, establece sanciones económicas y penales para quienes incumplan las disposiciones, aunque en una primera etapa las autoridades priorizan la educación y advertencias sobre la imposición de multas.

Detalles de la prohibición de marcos y cubiertas

La legislación, vigente en todo el estado, prohíbe expresamente el uso de marcos decorativos, cubiertas transparentes u oscuras, adhesivos, sprays y cualquier otro elemento que impida la lectura total o parcial de la matrícula. De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), la restricción abarca tanto los accesorios tradicionales como los dispositivos más recientes que alteran o modifican la placa, incluyendo materiales reflectantes y mecanismos que permiten girar o cambiar la matrícula. La venta de dispositivos diseñados para ocultar o modificar placas también constituye una infracción, considerada delito menor de primer grado, con sanciones más severas.

Motivaciones y justificación de la medida

La principal motivación detrás de la ley es garantizar que las matrículas sean legibles en todo momento, facilitando así la labor de la policía, los sistemas de peaje y las cámaras de tráfico. El patrullero Kenn Watson, de la FHP, explicó a Fox News y WSVN: “Queremos asegurarnos de que un oficial, patrullero o alguacil pueda leer esa placa. Si algo te sucede, querrás que podamos identificarte de manera rápida y eficiente, asegurándonos de que tu contacto de emergencia sea correcto y que toda la información que tenemos sea precisa. Y la única forma de lograrlo es que la matrícula esté perfectamente limpia”.

Las autoridades han puesto dicha ley en curso para facilitar el reconocimiento de placas durante delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Watson subrayó que la prohibición incluye cualquier tipo de adhesivo, incluso los relacionados con equipos deportivos favoritos, y recalcó que los marcos y accesorios han aumentado de tamaño en los últimos años, dificultando la identificación de los vehículos.

El instructor de manejo Steve Bowe, en Orlando, respaldó la medida señalando que la visibilidad de las placas es fundamental para la seguridad y la aplicación de la ley: “Pasar por los peajes, por las cámaras de tráfico. Hay muchas situaciones en las que se debe leer la placa. Esto dificulta el trabajo de la policía si persiguen a alguien que potencialmente cometió un delito”.

Reacciones de conductores y opiniones encontradas

La entrada en vigor de la ley ha generado opiniones divididas entre los conductores de Florida. Algunos, como Diane Bunsfield de Indian Rocks Beach, reconocieron que desconocían la nueva normativa, pero manifestaron su disposición a cumplirla: “Solo voy a cruzar la Costa Este para un pequeño viaje. Pero ahora sé que cuando llegue, la quitaré”. Otros, en cambio, cuestionaron la prioridad de la medida.

Para evitar multas de hasta mil dólares, los conductores deben asegurarse que su placa no esté obstruida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jim Hardesty, conductor de Fort Myers, expresó a ambos medios: “Que los patrulleros dediquen su tiempo a revisar cubiertas de matrículas cuando hay tantas otras cosas ocurriendo, me parece un poco absurdo”. En contraste, Bunsfield consideró positiva la iniciativa si facilita el trabajo de las autoridades: “Me parece bien para ellos. Si les resulta más fácil en vez de tener que acercarse tanto al auto de alguien”.

Sanciones por placas obstruidas y consecuencias legales

Las sanciones por infringir la ley varían según la gravedad de la infracción. Las autoridades se centran inicialmente en advertir y educar a los conductores, pero las violaciones pueden derivar en multas por matrículas de hasta $500 o incluso penas de cárcel si la obstrucción de la matrícula se utiliza para cometer un delito. WESH detalla que las infracciones pueden clasificarse como infracciones de tráfico o delitos menores no penales, y que la venta de dispositivos para ocultar placas puede acarrear una multa de hasta $1.000 y un año de prisión. Las penas aumentan si se demuestra que los dispositivos se emplearon para facilitar actividades delictivas.