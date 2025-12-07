Estados Unidos

Una nueva ley en Florida multará a los conductores con hasta mil dólares y un año de prisión

La entrada en vigor de la nueva normativa obliga a revisar los vehículos y eliminar cualquier accesorio que dificulte la lectura de la matrícula

Guardar
Desde octubre de 2026, la
Desde octubre de 2026, la nueva ley en Florida afectará a miles de conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva ley de matrículas en Florida prohibirá desde el 1 de octubre cualquier objeto, accesorio o material que oculte, cubra o altere la visibilidad de las placas de los vehículos. La normativa, que afecta a millones de conductores en Florida, establece sanciones económicas y penales para quienes incumplan las disposiciones, aunque en una primera etapa las autoridades priorizan la educación y advertencias sobre la imposición de multas.

Detalles de la prohibición de marcos y cubiertas

La legislación, vigente en todo el estado, prohíbe expresamente el uso de marcos decorativos, cubiertas transparentes u oscuras, adhesivos, sprays y cualquier otro elemento que impida la lectura total o parcial de la matrícula. De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), la restricción abarca tanto los accesorios tradicionales como los dispositivos más recientes que alteran o modifican la placa, incluyendo materiales reflectantes y mecanismos que permiten girar o cambiar la matrícula. La venta de dispositivos diseñados para ocultar o modificar placas también constituye una infracción, considerada delito menor de primer grado, con sanciones más severas.

Motivaciones y justificación de la medida

La principal motivación detrás de la ley es garantizar que las matrículas sean legibles en todo momento, facilitando así la labor de la policía, los sistemas de peaje y las cámaras de tráfico. El patrullero Kenn Watson, de la FHP, explicó a Fox News y WSVN: “Queremos asegurarnos de que un oficial, patrullero o alguacil pueda leer esa placa. Si algo te sucede, querrás que podamos identificarte de manera rápida y eficiente, asegurándonos de que tu contacto de emergencia sea correcto y que toda la información que tenemos sea precisa. Y la única forma de lograrlo es que la matrícula esté perfectamente limpia”.

Las autoridades han puesto dicha
Las autoridades han puesto dicha ley en curso para facilitar el reconocimiento de placas durante delitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Watson subrayó que la prohibición incluye cualquier tipo de adhesivo, incluso los relacionados con equipos deportivos favoritos, y recalcó que los marcos y accesorios han aumentado de tamaño en los últimos años, dificultando la identificación de los vehículos.

El instructor de manejo Steve Bowe, en Orlando, respaldó la medida señalando que la visibilidad de las placas es fundamental para la seguridad y la aplicación de la ley: “Pasar por los peajes, por las cámaras de tráfico. Hay muchas situaciones en las que se debe leer la placa. Esto dificulta el trabajo de la policía si persiguen a alguien que potencialmente cometió un delito”.

Reacciones de conductores y opiniones encontradas

La entrada en vigor de la ley ha generado opiniones divididas entre los conductores de Florida. Algunos, como Diane Bunsfield de Indian Rocks Beach, reconocieron que desconocían la nueva normativa, pero manifestaron su disposición a cumplirla: “Solo voy a cruzar la Costa Este para un pequeño viaje. Pero ahora sé que cuando llegue, la quitaré”. Otros, en cambio, cuestionaron la prioridad de la medida.

Para evitar multas de hasta
Para evitar multas de hasta mil dólares, los conductores deben asegurarse que su placa no esté obstruida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jim Hardesty, conductor de Fort Myers, expresó a ambos medios: “Que los patrulleros dediquen su tiempo a revisar cubiertas de matrículas cuando hay tantas otras cosas ocurriendo, me parece un poco absurdo”. En contraste, Bunsfield consideró positiva la iniciativa si facilita el trabajo de las autoridades: “Me parece bien para ellos. Si les resulta más fácil en vez de tener que acercarse tanto al auto de alguien”.

Sanciones por placas obstruidas y consecuencias legales

Las sanciones por infringir la ley varían según la gravedad de la infracción. Las autoridades se centran inicialmente en advertir y educar a los conductores, pero las violaciones pueden derivar en multas por matrículas de hasta $500 o incluso penas de cárcel si la obstrucción de la matrícula se utiliza para cometer un delito. WESH detalla que las infracciones pueden clasificarse como infracciones de tráfico o delitos menores no penales, y que la venta de dispositivos para ocultar placas puede acarrear una multa de hasta $1.000 y un año de prisión. Las penas aumentan si se demuestra que los dispositivos se emplearon para facilitar actividades delictivas.

Temas Relacionados

Ley de matrículas en FloridaPlacas de vehículosPatrulla de Carreteras de FloridaMultas por matrículasConductores en Floridaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Donald Trump entregó medallas a los homenajeados del Centro Kennedy en la Casa Blanca y conducirá el evento central

El acto de reconocimiento a figuras de la música y el cine se realizó en la Oficina Oval, donde se destacó la trayectoria de los premiados y se introdujeron cambios en la tradición del evento

Donald Trump entregó medallas a

Powerball: resultados ganadores del 6 de diciembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball: resultados ganadores del 6

El volcán Kilauea volvió a entrar en erupción en Hawaii: se registraron columnas de lava de hasta 370 metros

El fenómeno inusual generó hebras de vidrio y altos niveles de gases, según autoridades y expertos

El volcán Kilauea volvió a

Un potente terremoto sacudió una zona remota cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá

El sismo, registrado a poca profundidad cerca de la zona limítrofe entre Alaska y Yukón, se sintió en varias comunidades del norte y dejó solo reportes menores de objetos caídos, según autoridades locales

Un potente terremoto sacudió una

Golpe al narco en EEUU: la Guardia Costera decomisó nueve toneladas de cocaína en el mayor operativo antidrogas marítimo desde 2007

La operación realizada en el Pacífico Oriental forma parte de la campaña Pacific Viper, que refuerza la vigilancia contra el narcotráfico desde Centroamérica y Sudamérica

Golpe al narco en EEUU:
DEPORTES
Beckham reveló el deseo de

Beckham reveló el deseo de Messi tras conquistar el título de MLS con el Inter Miami

Impactante accidente en la Fórmula E: un auto impactó a otros dos y dio varias vueltas en el aire

Del divertido cruce con la presentadora de la F1 a la broma con Gasly por el recuerdo del Mundial: el show de Colapinto en Abu Dhabi

Qué necesitan Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri para ser campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto largará desde el último puesto el Gran Premio de Abu Dhabi que definirá al campeón de la F1: todo lo que hay que saber

TELESHOW
Las mil caras de Joaquín

Las mil caras de Joaquín Ferreira: la vida intensa y errante del galán de la China Suárez en Hija del fuego

Camilota expuso el hate que recibió en redes tras ser acusada de usar las donaciones para Thiago Medina: “Me duele en el corazón”

Guillermina Valdés habló de los prejuicios que tuvo que enfrentar en la actuación: “La gente piensa por qué estoy ahí”

María Julia Oliván contó cómo sigue su recuperación tras el accidente doméstico que dejó el 25% de su cuerpo quemado

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

INFOBAE AMÉRICA

A un año de su

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel

Ucrania repelió otro masivo ataque ruso con 250 drones y misiles en una sola noche

El “reinado de terror” de la unidad rusa que reemplazó al grupo Wagner en Malí: violaciones, ejecuciones y saqueos

Entre el mito y la ciencia: así es el monte Terror, la montaña que domina la Antártida con historias de pioneros y hazañas inolvidables

Salvador Nasralla habló sobre la caída del sistema de conteo de votos en Honduras: “No hay que anular las elecciones”