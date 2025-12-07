Un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado a bordo del tren ligero de Charlotte, Carolina del Norte

Un hombre resultó gravemente herido tras ser apuñalado a bordo del LYNX Blue Line en Charlotte; la víctima se encuentra estable en un hospital local. (AP Foto/Erik Verduzco)

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en el sistema de tren ligero de Charlotte el pasado viernes 5 de diciembre, cuando un hombre fue apuñalado a plena luz del día a bordo del LYNX Blue Line, apenas meses después de la muerte de una refugiada ucraniana en un hecho similar. Las autoridades identificaron al agresor como Oscar Solorzano, ciudadano hondureño de 33 años, quien enfrenta cargos por intento de asesinato en primer grado, asalto con arma mortífera y otros delitos graves.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), los agentes acudieron poco antes de las 17:00 horas al área de North Brevard Street y East 22nd Street, donde la víctima presentaba una herida de arma blanca y fue trasladada al hospital Novant Health Presbyterian. La policía confirmó que el herido permanece en estado crítico pero estable.

“Los oficiales detuvieron rápidamente al sospechoso. Fue entrevistado por detectives y transferido a la custodia de la cárcel del condado de Mecklenburg”, indicaron las autoridades en un comunicado recogido por CNN.

Oscar Solorzano, de 33 años, fue detenido como sospechoso del apuñalamiento en el tren ligero de Charlotte y permanece bajo custodia sin derecho a fianza. (Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg)

La orden de arresto detalla que Solorzano, armado con un cuchillo de gran hoja, se encontraba en aparente estado de embriaguez y retó a la víctima, identificada como Kenyon Kareem-Shemar Dobie, a pelear antes de apuñalarlo. Testigos describen que el atacante gritaba “de forma incoherente” y profería insultos, según los documentos judiciales revisados por USA Today.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmaron que Solorzano es originario de Honduras y había sido deportado en al menos dos ocasiones, la última en 2021. “Este criminal ilegal recibió una orden final de expulsión en 2018 y fue deportado por la administración Trump el 9 de marzo de 2018. Reingresó ilegalmente en 2021 y fue nuevamente removido. Entró por tercera vez en fecha y lugar desconocidos”, señaló Tricia McLaughlin, vocera del DHS, en la red social X.

El mismo DHS reportó que se ha presentado uno “orden de detención” para asegurar que Sooarzano no sea liberado. Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, declaró que “este atroz apuñalamiento cometido por un extranjero ilegal que ya había sido expulsado dos veces nunca debió ocurrir”.

Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, fue apuñalada mortalmente en el Blue Line. (Instagram Iryna Zarutska)

El asesinato de Iryna Zarutska

Las tensiones en torno al crimen y la inmigración aumentaron en Charlotte desde el asesinato de Iryna Zarutska, refugiada ucraniana de 23 años, quien fue apuñalada mortalmente en un episodio en el Blue Line cuatro meses antes. El agresor Decarlos Brown fue acusado de asesinato en primer grado e imputado de cargos federales de violencia contra un sistema de transporte masivo.

La seguridad en el transporte público se convirtió en un eje central del debate político y, tras la muerte de Zarutska, la administración Trump y funcionarios conservadores señalaron a Charlotte como ejemplo de la inseguridad en ciudades gobernadas por demócratas. El presidente Donald Trump cuestionó el incidente en redes sociales, “¿Qué está pasando en Charlotte?”, publicó, mientras que la ciudad se encontraba bajo una amplia operación de control migratorio conocida como “Operation Charlotte’s Web”.

Por su parte, la alcaldesa Vi Lyles defendió los esfuerzos del municipio por reforzar la seguridad, asegurando que “la ciudad ha invertido significativamente en el sistema de tránsito y la policía ha intensificado su presencia”, declaró en X. ”Algunos aspectos de la seguridad pública quedan fuera de nuestra jurisdicción, como la política y aplicación migratoria, pero seguiremos enfocados en garantizar comunidades seguras”.

El incidente se produce apenas cuatro meses después del asesinato de Iryna Zarutska, refugiada ucraniana, en el mismo sistema de trenes. (Sistema de transporte público del área de Charlotte)

Días antes del último apuñalamiento, Charlotte había lanzado la iniciativa “Operation Safe Season” para incrementar la vigilancia policial en las áreas con mayores índices de violencia. La jefa policial Estella Patterson asumió su cargo el mismo viernes del ataque.

El miedo persiste entre los usuarios del tren ligero. Las estadísticas del sistema LYNX Blue Line muestran un descenso de más del 10% en el número de viajeros en septiembre respecto al año anterior, y de 8% en octubre, según datos de la Administración Federal de Tránsito.

Pese a estos incidentes, las cifras oficiales indican que Charlotte registra una disminución de los delitos violentos. Según el CMPD, para octubre de este año la ciudad reportó una reducción del 8% en la criminalidad total y del 20% en delitos violentos como homicidios, asaltos y robos.

La investigación sobre el ataque del viernes continúa activa. Las autoridades pidieron a cualquier persona que haya presenciado los hechos o tenga información relevante comunicarse a los canales de Charlotte Crime Stoppers.