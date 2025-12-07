Estados Unidos

Por primera vez en 30 años, descubren con IA un yacimiento geotérmico oculto en Nevada

La innovación tecnológica permitió identificar recursos subterráneos antes inaccesibles. Cómo este avance abre la puerta a un cambio en la manera de registrar fuentes capaces de abastecer proyectos sustentables a gran escala

La inteligencia artificial redefine los
La inteligencia artificial redefine los límites de la exploración geotérmica al revelar recursos energéticos antes inalcanzables bajo la superficie terrestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial impulsó a la startup Zanskar a identificar y confirmar un yacimiento geotérmico oculto en el desierto del oeste de Nevada, denominado Big Blind.

Este hallazgo representa el primer descubrimiento de este tipo con viabilidad comercial en más de 30 años, según informó MIT Technology Review.

Se trata de un avance que podría transformar la búsqueda de energía limpia al permitir el acceso a una nueva generación de yacimientos geotérmicos, invisibles para los métodos tradicionales.

Big Blind: un ejemplo de innovación

El caso de Big Blind es especialmente llamativo porque, a diferencia de los yacimientos superficiales —como géiseres o fuentes termales—, este reservorio no presenta manifestaciones visibles. Zanskar, fundada por Carl Hoiland y Joel Edwards, logró superar las limitaciones de la exploración geotérmica tradicional, basada en perforaciones costosas y poco precisas a gran profundidad.

La empresa emergente apuesta por
La empresa emergente apuesta por modelos predictivos únicos para identificar sitios energéticos con precisión y menor riesgo (Zanskar)

Hoiland, cofundador y director ejecutivo, explicó a MIT Technology Review que la inteligencia artificial posibilitó resolver “un problema irresoluble durante décadas” y evidenciar que los recursos geotérmicos “son mucho mayores de lo que se pensaba”.

El método de Zanskar utiliza modelos de inteligencia artificial entrenados con datos de puntos calientes conocidos y simulaciones propias, capaces de procesar información geológica, satelital y sobre fallas tectónicas para predecir dónde se podrían ubicar reservorios subterráneos. Hoiland resaltó: “Si existe algo que se pueda aprender en el subsuelo, aunque resulte complejo, las redes neuronales pueden aprenderlo siempre que reciban la suficiente información”.

El proceso comienza con el análisis extensivo de zonas mediante modelos de IA. Si el sistema detecta un área prometedora —como Big Blind, localizado a unos 823 metros de profundidad y con temperaturas de 121℃—, un equipo realiza estudios adicionales, incluyendo perforaciones superficiales para medir la temperatura del subsuelo.

Los datos obtenidos permitieron a Zanskar conseguir una concesión federal para el desarrollo del sitio y, tras perforaciones profundas realizadas en julio y agosto, confirmar la presencia de roca caliente y permeable, condiciones fundamentales para una planta geotérmica eficiente.

El descubrimiento de este yacimiento
El descubrimiento de este yacimiento subterráneo marca el inicio de una nueva etapa para la energía geotérmica sin señales superficiales (Zanskar)

Replicabilidad y nuevos proyectos

Con la validación obtenida en Big Blind, Zanskar se prepara para los próximos pasos: gestionar permisos para la construcción y conexión eléctrica, asegurar inversiones y continuar el monitoreo a largo plazo del flujo de calor y agua.

La empresa ya identificó otros reservorios con características parecidas. Edwards, cofundador y director de tecnología, afirmó a MIT Technology Review: “Tenemos decenas de sitios que se ven igual que este”.

La metodología presenta una alta capacidad de extensión. Además de Big Blind, Zanskar utilizó su tecnología para otros proyectos, como la reactivación de una planta geotérmica en Nuevo México o el hallazgo de un sitio antes explorado pero no desarrollado. El sector geotérmico presta atención a estos avances.

John McLennan, responsable técnico de gestión de recursos en Utah FORGE —un laboratorio financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos—, enfatizó a MIT Technology Review la importancia de contar con herramientas que identifiquen grandes estructuras subterráneas y describió el descubrimiento como “prometedor”.

La adquisición de Lightning Dock
La adquisición de Lightning Dock en Nuevo México impulsa la expansión tecnológica de Zanskar y diversifica la matriz renovable del suroeste estadounidense (Zanskar)

Un impulso para la transición energética

La inteligencia artificial aplicada a la exploración geotérmica optimiza la identificación de recursos y acelera la transición hacia una energía limpia, estable y sin emisiones de gases de efecto invernadero.

Con decenas de sitios potenciales localizados, la tecnología de Zanskar podría marcar el comienzo de una etapa inédita para la generación de energía renovable.

El avance logrado en Nevada indica que la industria geotérmica se encuentra al inicio de una fase de expansión, con potencial para que numerosos sistemas ocultos proporcionen el calor necesario para alimentar plantas eléctricas del futuro.

