Estados Unidos

La decisión de Shopify que puede cambiar el negocio de los vapes ilegales en Estados Unidos

Tras meses de presión de 25 fiscales generales, la empresa prepara una prohibición amplia en su sistema de tiendas, incluso para dispositivos autorizados por la FDA, en un circuito irregular estimado en 9.000 millones

Guardar
Shopify eliminará todos los vapes de su plataforma tras la presión de fiscales generales de Estados Unidos por la venta de cigarrillos electrónicos ilegales en Internet (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)
Shopify eliminará todos los vapes de su plataforma tras la presión de fiscales generales de Estados Unidos por la venta de cigarrillos electrónicos ilegales en Internet (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

El anuncio de Shopify Inc. de eliminar todos los vapes de su plataforma llegó tras meses de presión de un grupo de fiscales generales estadounidenses, preocupados por el crecimiento de los cigarrillos electrónicos ilegales en Internet.

La medida, que podría implementarse esta semana, según dos fuentes cercanas a la empresa, representó el mayor avance hasta ahora para los funcionarios estatales que buscan frenar la proliferación de estos productos.

PUBLICIDAD

Shopify, con sede en Ottawa, facilita la operación de millones de comercios en línea en todo el mundo. Desde 2023, la compañía sostuvo diálogos con una coalición bipartidista de 25 fiscales generales, que exigían acciones más contundentes ante la venta de vapes sin licencia o que violan otras normativas en Estados Unidos.

El mercado ilegal de vapes en Estados Unidos se estimó en USD 9 mil millones, de acuerdo con la información de British American Tobacco (BAT).

PUBLICIDAD

La expansión de estos productos, en su mayoría fabricados en China, perjudicó a empresas legalmente establecidas y preocupó a las autoridades por los riesgos para la salud pública.

Laptop abierta con logos de Shopify y Mastercard en pantalla, mano sostiene un vape metálico sobre el teclado en un escritorio de madera.
Mastercard endureció los controles sobre la venta de vapes sin licencia y advirtió que investigará a comercios y adquirentes que faciliten transacciones no reguladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión de Shopify afectará tanto a vapes con autorización de la FDA como a aquellos que carecen de ella, según las fuentes consultadas.

Aunque la mayor parte de las ventas autorizadas se realiza en tiendas físicas, el comercio digital es clave para los productos ilegales, por lo que la medida podría desincentivar a vendedores y dificultar la distribución de vapes no regulados.

El portavoz de Shopify señaló: “Siempre prohibimos actividades ilegales y actuamos cuando detectamos infracciones a nuestras políticas”.

La empresa afirmó que sus decisiones de cumplimiento consideran marcos legales internacionales y no se basan exclusivamente en la presión de un solo grupo. Además, aclaró que ajustan su enfoque cuando hay cambios en la legislación.

Consecuencias para el mercado de cigarrillos electrónicos

El bloqueo de los vapes en Shopify podría alterar la dinámica del comercio electrónico, sobre todo para quienes dependen de las ventas en línea de productos no autorizados. Según una fuente vinculada al proceso, esta medida podría generar un “efecto disuasorio” entre los vendedores.

El mercado ilegal de vapes en Estados Unidos alcanzó los USD 9 mil millones, según British American Tobacco, y encendió alertas por salud pública (REUTERS/Daniel Cole)
El mercado ilegal de vapes en Estados Unidos alcanzó los USD 9 mil millones, según British American Tobacco, y encendió alertas por salud pública (REUTERS/Daniel Cole)

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solo aprobó 45 productos de cigarrillo electrónico, en su mayoría con sabor a tabaco. Las grandes tabacaleras, como BAT, consideran que este enfoque limitó el mercado legal y favoreció la oferta irregular.

Por el momento, Shopify no aclaró si la restricción se aplicará a otros países. Las regulaciones varían: India prohíbe la venta de vapes y en Australia solo pueden obtenerse en farmacias. En Estados Unidos, la decisión de Shopify será general, sin importar la autorización de la FDA.

Reacción de los sistemas de pago y el rol de Mastercard

El combate a los vapes ilegales también involucra a las compañías de tarjetas de crédito. Mastercard notificó a sus socios en mayo que la venta de productos sin licencia contraviene sus normas.

Estos socios, conocidos mayormente como adquirentes, funcionan como intermediarios en las transacciones con tarjeta.

Mastercard advirtió que investigará a los comercios y a los adquirentes que faciliten ventas no reguladas, con la posibilidad de imponer sanciones si no cumplen los estándares.

La carta enviada por los fiscales generales en abril instó a Mastercard y otras redes a reforzar los controles para impedir operaciones ilegales.

El bloqueo de vapes en Shopify puede alterar el comercio electrónico y generar un efecto disuasorio entre vendedores de productos no autorizados (REUTERS/Henry Romero)
El bloqueo de vapes en Shopify puede alterar el comercio electrónico y generar un efecto disuasorio entre vendedores de productos no autorizados (REUTERS/Henry Romero)

La compañía recomendó a los adquirentes implementar revisiones y controles sobre los inventarios de productos y el monitoreo de transacciones. “Tenemos tolerancia cero con la actividad ilegal en nuestra red”, expresó Mastercard en el aviso a todos sus socios.

El impacto inmediato recaerá sobre los vendedores en línea, mientras los sistemas de pago endurecen su vigilancia para evitar el uso de sus redes en actividades ilícitas.

Temas Relacionados

Cigarrillos electrónicosVapeoFDAMastercardEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los estados más asequibles de Estados Unidos para quienes compran una vivienda

El estudio analiza diferencias significativas en el costo habitacional según ingresos y precios de mercado en cada región

Estos son los estados más asequibles de Estados Unidos para quienes compran una vivienda

Boston vive una marea de hinchas por el Mundial: bares llenos, récord de visitantes y alerta por posible lluvia antes del Inglaterra-Ghana

Con el duelo entre ingleses y ghaneses como foco, la región registra ocupación alta en locales y traslados hacia el Gillette Stadium, bajo pronóstico de llovizna sostenida y temperaturas templadas, según reportes locales

Boston vive una marea de hinchas por el Mundial: bares llenos, récord de visitantes y alerta por posible lluvia antes del Inglaterra-Ghana

La Corte Suprema establece que residentes con Green Card y cargos penales pueden quedar bajo libertad condicional migratoria

El fallo, por 6 a 3, avaló aplicar esa medida al reingreso a Estados Unidos si hay cargos activos, aun sin condena

La Corte Suprema establece que residentes con Green Card y cargos penales pueden quedar bajo libertad condicional migratoria

El transporte al MetLife Stadium dependerá de trenes con transbordo y autobuses oficiales

La operación para los ocho partidos del Mundial 2026 en East Rutherford se basará en los servicios de NJ TRANSIT, con combinación en Secaucus Junction y unidades dedicadas desde Manhattan y Nueva Jersey

El transporte al MetLife Stadium dependerá de trenes con transbordo y autobuses oficiales

Nueva York verá la final del Mundial en el Central Park

La ciudad prepara una cita gratuita para 50.000 asistentes con pantallas gigantes, música y actividades en el Great Lawn, mientras el duelo decisivo se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Nueva York verá la final del Mundial en el Central Park

TECNO

WhatsAppy la selección Colombia: cómo activar el modo James Rodríguez en Mundial 2026

WhatsAppy la selección Colombia: cómo activar el modo James Rodríguez en Mundial 2026

Adiós a las interferencias al ver partidos del Mundial 2026: la ubicación ideal del router de WiFi en casa

Así planea Nvidia que los robots humanoides compartan espacio con los trabajadores sin ponerlos en riesgo

Con este sencillo truco puedes añadir todos los partidos del Mundial 2026 a tu calendario de Google

Final de Toy Story 5 demuestra que la tecnología no es una amenaza para los niños, pero depende de los padres

ENTRETENIMIENTO

El hermano de Ariana Grande habla de su paso por las adicciones y el punto que cambió su vida para siempre: “Me dejé arrastrar felizmente al abismo”

El hermano de Ariana Grande habla de su paso por las adicciones y el punto que cambió su vida para siempre: “Me dejé arrastrar felizmente al abismo”

Oprah Winfrey revela el accidente de Whitney Houston que ocultó durante casi dos décadas: “Supliqué que no publicaran fotografías”

Romeo Beckham debutará como actor en una película de romance LGBTQ+

El hijo de Liam Payne se convierte en su único heredero: esta es la fortuna que recibirá el pequeño de 9 años

El elenco de “Legalmente rubia” se reúne por primera vez: así se ven Reese Whiterspoon y compañía a 25 años de su estreno

MUNDO

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 1% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 1% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Comenzó la evacuación de 11.000 marinos bloqueados en el Estrecho de Ormuz

Keir Starmer se reunió con Andy Burnham para iniciar la transición en Reino Unido

Los casos de ébola en el Congo alcanzaron el total más alto de cualquier brote en el primer mes

Wall Street y Europa ceden terreno ante el freno de los gigantes tecnológicos