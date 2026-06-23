Estados Unidos

Uno de cada tres jóvenes en EE. UU. vive con sus padres por el precio de la vivienda: cuánto cuesta alquilar según el estado

La escena se repite en miles de hogares, empleo y títulos no alcanzan cuando el mercado deja afuera a los primeros compradores y la demanda latente crece sin salida clara

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Tres personas sentadas en un sofá beige: una mujer con teléfono, otra con portátil y un hombre con teléfono. En la sala hay una mesa auxiliar, lámpara, estantería y televisor.
Realtor.com sostuvo que la permanencia de los jóvenes en el hogar familiar responde a la falta de viviendas asequibles y no a la falta de empleo o educación (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, 25,2 millones de adultos menores de 35 años vivían con sus padres en Estados Unidos, una proporción de uno de cada tres que refleja hasta qué punto el costo de la vivienda está retrasando la salida del hogar familiar y acumulando una demanda que el mercado todavía no absorbió, según Fox Business.

Esa tendencia no se explica solo por el empleo o la educación: de acuerdo con datos de Realtor.com, la mayoría de los adultos jóvenes que permanece en casa de sus padres trabaja y muchos tienen título universitario.

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Hannah Jones, economista sénior de la plataforma, lo planteó así: “Los adultos que hoy viven con sus padres tienen en gran medida empleo, y muchos poseen títulos universitarios”, dijo en una declaración citada por la publicación.

“Lo que los frena no es la falta de cualificaciones, sino, al menos en parte, la falta de viviendas que realmente puedan pagar. Esta es una historia de oferta, no una historia de empleo”.

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La presión podría intensificarse en los próximos años. En proyecciones citadas por el medio, el economista jefe de la National Association of Realtors (NAR), Lawrence Yun, estimó que el precio medio nacional de una vivienda podría llegar a USD 1 millón en 2050, cuando los millennials alcancen la edad de retiro que tradicionalmente se considera estándar.

Un hombre de 35 años con camiseta gris sentado en un sofá entre su madre, una mujer rubia de mediana edad, y su padre, un hombre mayor, todos mirando al frente.
En 2025, 25,2 millones de adultos menores de 35 años vivían con sus padres en Estados Unidos por el costo de la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajo y formación, pero sin acceso a vivienda

Cerca del 70% de las personas de 25 a 34 años que viven con sus padres tiene empleo. La comparación histórica refuerza el cambio: en 2000, alrededor de uno de cada nueve adultos ocupados de finales de sus 20 vivía en el hogar familiar; en 2025, esa proporción había subido a casi uno de cada siete.

Para Realtor.com, ese patrón expone un acceso cada vez más restringido a la vida independiente, incluso entre jóvenes con trabajo y educación superior.

El medio señaló que el mercado inmobiliario sigue siendo difícil de atravesar para ese segmento, aun cuando cuenta con ingresos laborales.

El trasfondo es un desajuste persistente entre oferta y demanda. Estados Unidos tiene un déficit aproximado de 4 millones de viviendas, con una escasez especialmente marcada en las propiedades de entrada al mercado: el segmento que suele absorber a los compradores primerizos y a quienes dejan por primera vez la casa de sus padres.

Ese faltante se amplió después de que la construcción se desacelerara tras la crisis financiera de 2008, dejando un inventario insuficiente justo donde la movilidad residencial suele empezar.

Un joven de espaldas sentado frente a una laptop en un escritorio, con una cama, estantería con libros y posters en las paredes de un dormitorio.
Cerca del 70% de las personas de 25 a 34 años que viven con sus padres tiene empleo en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprar o alquilar: los costos subieron y achicaron el margen

Mudarse por cuenta propia se volvió más costoso tanto para comprar como para alquilar. Según Realtor.com, el precio medio nacional de publicación de una vivienda alcanzó los USD 430.000, un alza del 34,4% frente a 2019.

En el mismo período, la renta media pedida llegó a USD 1.673, con un aumento del 17,9%. Esa combinación redujo el margen de maniobra de los hogares jóvenes, incluso cuando cuentan con ingresos laborales.

Jones describió ese fenómeno como una demanda latente de gran escala. “Veinticinco millones de adultos que viven con sus padres representan una generación de demanda latente que el mercado no ha absorbido”, afirmó.

La economista agregó: “Cada adulto que sigue en un dormitorio de la infancia es un hogar que no se formó, un contrato de alquiler que no se firmó, una primera vivienda que no se compró. El comprador típico de primera vivienda ahora tiene 40 años: eso no es una coincidencia, son las matemáticas de un mercado que no construyó lo suficiente”.

El retraso también arrastra efectos financieros de largo plazo: cada año adicional viviendo en la casa familiar puede postergar la posibilidad de acumular patrimonio a través de la vivienda, señaló Realtor.com.

Casa de juguete, billetes de dólar, monedas, calculadora, mano de persona joven, mesa de madera.
El déficit de 4 millones de viviendas en Estados Unidos golpea sobre todo al segmento de entrada al mercado para compradores primerizos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la asequibilidad mejora o se construyen más casas, millones de jóvenes que pospusieron alquilar o comprar podrían entrar después al mercado en bloque, según Fox Business.

Yun lo resumió con una comparación histórica durante una conferencia en Washington: “Esencialmente, en unos 25 años el precio medio nacional de la vivienda será de un millón de dólares. Puede ser difícil imaginarlo, pero en 1990 el precio medio nacional era de USD 90.000”.

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