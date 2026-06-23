Estados Unidos

Trump aseguró que el OIEA inspeccionará las instalaciones nucleares de Irán “en el momento oportuno”

El mandatario republicano aseguró que la Casa Blanca dispone de información que respalda su versión sobre los compromisos asumidos por Teherán

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Donald Trump habla ante trabajadores de una planta de camiones en Pensilvania, donde defendió las negociaciones con Irán (REUTERS)
Donald Trump habla ante trabajadores de una planta de camiones en Pensilvania, donde defendió las negociaciones con Irán (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a defender este martes uno de los puntos más sensibles de las negociaciones con Irán al asegurar que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizará inspecciones en el país persa y que esas verificaciones se llevarán a cabo cuando las condiciones sean adecuadas. Sus declaraciones llegan en medio de versiones contrapuestas entre Washington y Teherán sobre los compromisos asumidos tras el memorando de entendimiento firmado la semana pasada.

Durante una visita a Pensilvania, Trump sostuvo que mantiene plena confianza en que el régimen iraní permitirá el regreso de los inspectores internacionales. El mandatario respondió así a las declaraciones de funcionarios iraníes que descartaron reuniones con el director general del OIEA, Rafael Grossi, y negaron la existencia de planes inmediatos para inspeccionar instalaciones afectadas por el conflicto.

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Están equivocados, saben que están equivocados”, afirmó Trump al ser consultado por la posición de Irán. El presidente agregó que Washington dispone de información que respalda su versión de los hechos.

Nos lo dijeron internamente y lo tenemos comprobado al cien por cien”, aseguró.

Las inspecciones nucleares se han convertido en uno de los principales puntos de atención desde que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar destinado a detener las hostilidades y abrir una negociación más amplia sobre seguridad regional y asuntos atómicos. El entendimiento estableció una ventana de 60 días para intentar alcanzar un pacto definitivo.

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Trump participó en un acto en Pensilvania en medio de las discusiones sobre el programa nuclear iraní y el papel del OIEA (REUTERS)
Trump participó en un acto en Pensilvania en medio de las discusiones sobre el programa nuclear iraní y el papel del OIEA (REUTERS)

Trump afirmó que el acceso del OIEA forma parte de los compromisos asumidos durante las conversaciones. Sin embargo, evitó fijar fechas concretas para el inicio de las verificaciones.

“No hay prisa, pero estarán sobre el terreno en el momento oportuno”, señaló al referirse a los inspectores del organismo internacional.

Trump también dejó claro que considera indispensable impedir cualquier avance iraní hacia la obtención de armamento nuclear.

"Lo más importante es que Irán no tendrá un arma nuclear”, afirmó.

El presidente sugirió que la continuidad de las conversaciones depende directamente del cumplimiento de ese objetivo y dio a entender que una negativa iraní a aceptar inspecciones pondría en peligro el proceso diplomático.

Si tuvieran razón, cancelaría las reuniones ahora mismo”, declaró al insistir en que la posición estadounidense sobre este asunto no admite ambigüedades.

La controversia sobre el papel del OIEA surgió después de que el vicepresidente JD Vance, quien participó en los contactos celebrados en Suiza, indicara que Teherán había aceptado el regreso de los inspectores internacionales. Desde entonces, funcionarios iraníes han intentado matizar o desmentir esa interpretación.

Más allá del componente nuclear, Trump aprovechó su intervención para destacar lo que considera resultados positivos del acuerdo alcanzado con Teherán. Según afirmó, la situación en el estrecho de Ormuz se ha estabilizado y el comercio energético ha recuperado niveles elevados de actividad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa en conversaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar en un complejo hotelero de Suiza (EFE)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, participa en conversaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar en un complejo hotelero de Suiza (EFE)

El mandatario también reiteró una afirmación realizada en las últimas horas sobre los fondos iraníes que podrían ser liberados como parte del proceso de distensión. Según dijo, esos recursos terminarán beneficiando a productores agrícolas estadounidenses mediante la compra de alimentos. Teherán ha rechazado públicamente esa interpretación y sostiene que conserva libertad para decidir el destino de los fondos desbloqueados dentro de los límites establecidos por los acuerdos vigentes.

Mientras continúan las negociaciones, las inspecciones del OIEA aparecen como una de las pruebas más relevantes para medir el alcance real del entendimiento entre Washington y Teherán. Aunque ambas partes mantienen diferencias sobre los detalles, la Casa Blanca insiste en que la supervisión internacional seguirá formando parte central de cualquier acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

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