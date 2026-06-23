Los precios del petróleo cayeron cerca de un 1% tras la reapertura del estrecho de Ormuz

Vista aérea del petrolero HELGA atracado en una de las terminales petroleras marinas del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo. Se convierte en el segundo buque en llegar desde el cierre del estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Mohammed Aty

Los precios del petróleo cayeron cerca de un 1% este martes, impulsados por señales de recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz tras la desescalada bélica entre Estados Unidos e Irán, aunque los mercados mantienen cautela ante la fragilidad del acuerdo provisional alcanzado entre ambas partes.

El crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto retrocedió un 1,05%, hasta los USD 77,08 por barril al cierre de la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. Su referente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para la misma entrega, perdió un 0,9%, hasta los USD 73,21 por barril.

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Al menos 36 buques de materias primas cruzaron el lunes por ese paso estratégico, una cifra que la plataforma Kpler calificó como tráfico marítimo récord desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. No obstante, ese volumen representa apenas el 40% de los cruces registrados en tiempos de paz, cuando transitan unos 120 buques diarios.

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Ali Bahreini, aseguró este martes que el estrecho estaba “totalmente abierto” para el comercio y que los barcos no deberán efectuar ningún pago para utilizarlo. En paralelo, la Organización Marítima Internacional (OMI) anunció la activación de su plan de evacuación para 11.000 marineros varados en el paso, en el marco de una “operación a gran escala” coordinada con Irán, Omán, Estados Unidos y el resto de países del golfo Pérsico.

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El estrecho de Ormuz estuvo cerrado durante tres meses como consecuencia de la guerra con Irán, lo que privó al mercado mundial de millones de barriles de crudo y gas natural licuado (GNL). El paso concentra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de ambas materias primas. Tras la firma de un memorando provisional de entendimiento, la administración del presidente Donald Trump autorizó el lunes la venta de crudo iraní hasta el próximo 21 de agosto. Trump señaló además que ese día se extrajeron 19 millones de barriles del estrecho y celebró en redes sociales la caída de los precios.

Omán e Irán acordaron este martes continuar las conversaciones sobre la futura gestión de la navegación en el estrecho. El secretario de Estado Marco Rubio descartó que Irán pueda cobrar peajes como parte de un acuerdo definitivo, al argumentar que tal arreglo contravendría el derecho internacional.

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A pesar del optimismo inicial, los analistas advierten que la recuperación plena del flujo energético no será inmediata. “Los armadores y operadores de buques exigirán garantías de que las amenazas que representan las minas han sido eliminadas por completo. Los puertos dañados, los escombros en el agua y la congestión son más obstáculos para un aumento incondicional del tráfico”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.

Buques en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos e Irán, Irán, 18 de junio de 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/vía WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research, coincidió en que la flexibilización de las sanciones no afectaría de forma sustancial a los precios a corto plazo, dado que el memorando de entendimiento entre Washington y Teherán “aún es reciente y frágil”. Abdelaziz Albogdady, gerente de investigación de mercado y estrategia en FXEM, señaló en un análisis remitido a EFE que “un progreso continuo podría mantener la presión a la baja sobre los precios, mientras que cualquier retroceso podría desencadenar una nueva volatilidad”.

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David Morrison, analista de Trade Nation, subrayó que “todo apunta a que el estrecho de Ormuz está ahora abierto y que los buques vuelven a transitar por él”. Gregory Daco, economista de EY-Parthenon, proyectó que la normalización de las condiciones de suministro energético “debería ser progresiva” y que, en consecuencia, los precios del petróleo se mantendrán “hasta finales de año, por encima de los niveles registrados antes del conflicto”.

Los inversores siguen atentos a la rapidez con que los productores de Oriente Medio puedan reanudar su producción y exportaciones tras los daños sufridos durante la guerra, así como a las condiciones de acceso de nuevos buques a la región. Una fuente militar iraní indicó a la agencia de noticias Fars que por el momento se permite el paso de un número limitado de embarcaciones por día, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní.

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(Con información de AFP, EFE y Reuters)