Estados Unidos

Estados Unidos aprueba la auto-toma de muestras para detectar cáncer de cuello uterino

Las pruebas y dispositivos cuentan con la aprobación de la FDA. Tienen como objetivo facilitar el diagnóstico temprano y mejorar el acceso a la prevención en todo el país. Cuáles son las autorizadas

Guardar
Estados Unidos aprueba la auto-toma
Estados Unidos aprueba la auto-toma de muestras para detectar VPH y amplía el acceso a pruebas de cáncer de cuello uterino (Crédito: freepik)

El cáncer de cuello uterino aún es una de las principales causas de mortalidad femenina a nivel mundial y afecta de manera desigual a las poblaciones de menores ingresos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), esta enfermedad constituye el cuarto tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres, con aproximadamente 660.000 nuevos casos y 350.000 muertes registradas en 2022, concentradas en países de ingresos bajos y medios, donde persisten dificultades para acceder a programas de vacunación y tamizaje.

Ante este escenario, la American Cancer Society (ACS) actualizó sus directrices —publicadas en la revista científica CA: A Cancer Journal for Clinicians— e incorporó la auto-toma de muestras vaginales como una opción válida para el tamizaje primario del VPH en personas de riesgo promedio entre 25 y 65 años. Esta medida busca ampliar el alcance del diagnóstico, facilitar el acceso a las pruebas y reducir inequidades sin reemplazar la evaluación clínica, sino complementando los métodos tradicionales de control.

La auto-toma de muestras vaginales
La auto-toma de muestras vaginales permite a personas de 25 a 65 años realizar el tamizaje primario del VPH sin consulta clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS identifica la infección por el virus del papiloma humano (VPH) como la principal causa del cáncer cervical y subraya que la combinación de vacunación contra el VPH y detección periódica temprana constituye la estrategia más eficaz para su prevención. Sin embargo, millones de mujeres y personas con cuello uterino permanecen fuera de los sistemas de atención preventiva por barreras económicas, geográficas o culturales, falta de información y dificultades de acceso a la red de salud.

La auto-toma consiste en que la persona recolecta la muestra vaginal por sí misma siguiendo indicaciones profesionales, utilizando pruebas y dispositivos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Entre los sistemas autorizados se encuentran el Roche cobas HPV test con hisopos FLOQSwab o Evalyn Brush, el BD Onclarity HPV test con FLOQSwab, y el Abbott Alinity m con Evalyn Brush o Qvintip swab. En algunos casos también se habilita el uso domiciliario mediante el kit Teal Wand, cuya disponibilidad se realiza a través de proveedores de salud.

Evidencia científica y eficacia de la auto-toma

La evidencia científica respalda la confiabilidad de este método. Estudios internacionales citados por la ACS y publicados en CA: A Cancer Journal for Clinicians indican que las pruebas moleculares realizadas sobre muestras auto-tomadas presentan una sensibilidad del 76 % para detectar lesiones precancerosas, frente al 91 % de la muestra tomada por profesionales, mientras que la concordancia general entre ambos métodos supera el 88 % en la mayoría de los estudios revisados. Estos resultados respaldan el uso de la auto-toma como alternativa eficaz para ampliar la cobertura del tamizaje.

La OMS y la ACS
La OMS y la ACS destacan la vacunación contra el VPH y la detección temprana como estrategias clave para prevenir el cáncer cervical (Crédito: Freepik)

Según las directrices, cuando el resultado de la auto-toma es negativo, el examen debe repetirse cada tres años, un intervalo menor que el recomendado para la toma clínica (cinco años), debido a que aún se requiere mayor seguimiento a largo plazo. En caso de resultado positivo, se indica una confirmación clínica posterior mediante citología u otras pruebas diagnósticas.

La auto-toma no está recomendada para personas de alto riesgo, como quienes viven con VIH, presentan inmunosupresión, antecedentes de cáncer cervical o exposición prenatal al dietilestilbestrol (DES). En estos casos se mantiene como estándar la toma de muestras por profesionales y el seguimiento médico individualizado.

Síntomas, factores de riesgo y diagnóstico

En etapas iniciales, el cáncer de cuello uterino suele ser asintomático, lo que refuerza la importancia del tamizaje periódico. Cuando aparecen signos clínicos, pueden incluir:

  • Sangrado vaginal fuera del período menstrual
  • Sangrado después de las relaciones sexuales
  • Sangrado posmenopáusico
  • Secreción vaginal anormal (acuosa, con mal olor o con sangre)
  • Dolor durante las relaciones sexuales
  • Molestias o dolor pélvico persistente
  • Dolor lumbar o en las piernas (en etapas avanzadas)
  • Pérdida de peso inexplicada y fatiga
El diagnóstico temprano del cáncer
El diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino mejora la supervivencia y permite tratamientos menos invasivos, según expertos en salud (Freepik)

Además del VPH, otros factores que incrementan el riesgo incluyen inmunosupresión, tabaquismo, antecedentes familiares y exposición prenatal al DES.

El proceso diagnóstico comienza con pruebas de citología Papanicolaou o detección de VPH. Ante resultados anormales, se realizan colposcopías, biopsias y estudios por imágenes para confirmar el diagnóstico y evaluar la extensión de la enfermedad. La detección temprana permite aplicar tratamientos menos invasivos y mejora significativamente la supervivencia.

Tratamiento y seguimiento

El tratamiento depende del estadio al momento del diagnóstico. En fases precoces se emplean procedimientos locales como escisión o crioterapia. En estadios avanzados se utilizan cirugía, radioterapia o quimioterapia, de manera individual o combinada según cada caso. Tras completar el tratamiento, el seguimiento periódico es esencial para detectar recaídas o posibles efectos secundarios a largo plazo.

El cáncer de cuello uterino
El cáncer de cuello uterino es la cuarta causa de cáncer en mujeres y afecta principalmente a países de ingresos bajos y medios (Crédito: Freepik)

La OMS reconoce que la vacunación contra el VPH y el tamizaje regular siguen siendo los pilares de la prevención del cáncer cervical, y considera a la auto-toma de muestras como una herramienta confiable complementaria para ampliar el acceso.

Su implementación, integrada a sistemas de seguimiento efectivos, podría contribuir de manera significativa a reducir las brechas de inequidad en salud y acercar la prevención a poblaciones históricamente excluidas.

La combinación de vacunación, tamizaje clínico tradicional y auto-toma de muestras se perfila hoy como el modelo preventivo más sólido para avanzar hacia la disminución sostenida de la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel global.

Temas Relacionados

Auto-toma de muestras vaginalesVirus del papiloma humanoCáncer de cuello uterinoAmerican Cancer SocietyEstados UnidosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Wall Street cerró la semana en verde tras datos de inflación y expectativas de recorte de tasas por la Reserva Federal

Los índices S&P 500, Dow Jones y Nasdaq avanzaron impulsados por datos de consumo que refuerzan la probabilidad de una baja de tipos el 10 de diciembre. El mercado reaccionó también a movimientos en el sector tecnológico y a la millonaria compra de WBD por parte de Netflix

Wall Street cerró la semana

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Los líderes de EEUU, Canadá y México mantuvieron un encuentro privado tras el sorteo del Mundial 2026 y destacaron la “buena relación” entre los tres países, en un contexto marcado por tensiones en torno al T-MEC y a las políticas arancelarias de Washington

Donald Trump, Mark Carney y

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

El secretario de Estado acusó a Bruselas de actuar contra las tecnológicas y los intereses estadounidenses

Marco Rubio calificó la multa

Estas son las ciudades de Estados Unidos donde el alquiler subió más en los últimos cinco años

Un análisis de registros oficiales muestra que el encarecimiento habitacional avanzó a un ritmo superior al de los ingresos, afectando la estabilidad financiera de millones de residentes

Estas son las ciudades de

El Gobierno de EEUU reduce la vigencia de los permisos laborales para refugiados y solicitantes de asilo

La nueva normativa migratoria acorta el tiempo de autorización para desempeñar actividades profesionales, e introduce controles más frecuentes sobre quienes atraviesan procesos humanitarios

El Gobierno de EEUU reduce
DEPORTES
Por qué la FIFA cambió

Por qué la FIFA cambió de grupo a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026: la zona que le hubiera tocado

Jugando de local, Trump ocupó el centro de la cancha y fue figura en el sorteo del Mundial 2026 en Washington

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

TELESHOW
La reflexión de Marixa Balli

La reflexión de Marixa Balli tras la llegada de Yanina Latorre a MasterChef: “Las reglas nunca son iguales para todos”

El descargo de Araceli González tras sus dichos sobre Adrián Suar: “Yo no soy la que tengo que soltar”

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Un nuevo estudio arqueológico revela

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo