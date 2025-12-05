El Gobierno de EEUU reduce la vigencia de los permisos laborales para refugiados y solicitantes de asilo

Estados Unidos reduce la vigencia de los permisos de trabajo para refugiados y asilados a 18 meses desde diciembre de 2025. (EFE/ Juan Manuel Blanco)

El gobierno de Estados Unidos anunció la reducción de la vigencia máxima de los permisos de trabajo para refugiados, asilados y otras personas bajo protección migratoria. Desde el 5 de diciembre de 2025, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) deben renovarse cada 18 meses, en lugar del período anterior de cinco años. La normativa afecta a solicitantes de asilo, refugiados y quienes buscan residencia legal permanente, marcando un ajuste relevante en los procedimientos migratorios.

Según el comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la nueva política aplica tanto a solicitudes pendientes como a todas las presentadas desde la fecha de entrada en vigor. De acuerdo con la American Immigration Lawyers Association (AILA) y con reportes de The Washington Post, el objetivo principal es reforzar los controles y la evaluación periódica sobre quienes cuentan con permisos laborales temporales.

Este cambio tiene antecedentes en episodios recientes que reactivaron el debate sobre seguridad nacional e inmigración. Un ataque en la capital estadounidense involucró a un solicitante de asilo, lo que impulsó al gobierno federal a revisar las condiciones de control y seguimiento sobre los extranjeros protegidos.

¿Por qué Estados Unidos redujo la duración de los permisos de trabajo a 18 meses?

USCIS justificó la medida exponiendo la necesidad de realizar verificaciones de antecedentes de forma más regular sobre quienes acceden al mercado laboral mediante permisos temporales. Joseph Edlow, director de la agencia, explicó en el comunicado oficial recogido por The Washington Post que la nueva regla permitirá a las autoridades comprobar “de manera constante que quienes reciben autorización laboral cumplen con todos los requisitos legales y de seguridad”. Con ello, el gobierno busca evitar riesgos y mantener estándares más estrictos para la habilitación del empleo en el país.

La reducción de la validez de los permisos laborales busca reforzar los controles de seguridad y la evaluación periódica de inmigrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta la reducción de los permisos de trabajo en 2025?

La nueva vigencia afecta a inmigrantes reconocidos legalmente como:

Refugiados admitidos en Estados Unidos

Asilados y solicitantes de asilo cuya solicitud está en trámite

Solicitantes de ajuste de estatus (“green card” o residencia permanente)

Personas con suspensión de deportación o cancelación de expulsión

Beneficiarios de programas especiales como la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (NACARA)

Cifras proporcionadas por USCIS indican que estos grupos representan una parte sustancial de quienes tramitan permisos laborales temporales en el país.

¿Qué pasa con los permisos emitidos antes del 5 de diciembre de 2025?

De acuerdo con USCIS y declaraciones difundidas por AILA, los Documentos de Autorización de Empleo otorgados antes del 5 de diciembre de 2025 mantendrán su validez máxima de hasta cinco años. La reducción solo afecta a nuevas solicitudes o renovaciones que ya estaban pendientes al momento de la entrada en vigor de la norma. Quienes posean EAD previos pueden continuar trabajando hasta la fecha de expiración que aparece en sus documentos, sin obligación de adaptarse de inmediato al nuevo sistema.

¿Cómo se renueva el permiso de trabajo tras el cambio?

Con la reducción del plazo de validez, los inmigrantes protegidos que antes renovaban cada lustro deberán tramitar nuevos permisos en ciclos de 18 meses. Los pasos básicos incluyen:

Presentar la solicitud ante USCIS utilizando los formularios vigentes. Cumplir con los requisitos de documentación comprobatoria para su estatus migratorio. Someterse a revisiones administrativas, incluidas verificaciones de antecedentes. Esperar la resolución, cuyas fechas pueden variar por acumulación de casos.

AILA advirtió, según The Washington Post, que podría haber una mayor congestión en la gestión de renovaciones y verificaciones, lo que supone la necesidad de contar con mayor previsión a la hora de solicitar extensiones.

La nueva normativa de USCIS exige renovar los Documentos de Autorización de Empleo cada 18 meses en lugar de cinco años. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Cómo afecta la nueva política a la vida y el trabajo de los inmigrantes?

Según expertos legales citados por AILA, la necesidad de renovar los permisos con mayor frecuencia implica mayor organización y seguimiento de trámites para todos los involucrados. Cada solicitud deberá pasar por controles de seguridad y revisión administrativa antes de ser aprobada. La agencia mantiene la posibilidad de renovar indefinidamente el EAD siempre que el estatus legal se conserve.

The Washington Post señala que, si bien la nueva política no bloquea el acceso al trabajo ni elimina la opción de renovación, “eleva la frecuencia con la que las personas en proceso migratorio deben someterse a controles federales y presentar nueva documentación”. Todo esto se traduce en ajustes logísticos y, potencialmente, más costos administrativos para los afectados.

¿Qué argumentos dio el gobierno para justificar la reducción de permisos de trabajo?

El gobierno federal, en palabras de Joseph Edlow, sostuvo: “Reducir la validez máxima de los Documentos de Autorización de Empleo permitirá vetar periódicamente a quienes quieren trabajar en Estados Unidos y garantizar que cumplan con los requisitos de elegibilidad”, según declaraciones recogidas por The Washington Post. Las autoridades vinculaban la revisión de la política migratoria a hechos recientes, como el ataque en Washington D.C., que implicó a un solicitante de asilo.

La medida afecta a refugiados, solicitantes de asilo, beneficiarios de NACARA y quienes buscan residencia permanente en Estados Unidos. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

¿Qué cambios y qué aspectos se mantienen para los permisos de trabajo en Estados Unidos?

La reducción a 18 meses solo altera la periodicidad de renovación. Los inmigrantes bajo protección humanitaria conservan el derecho a trabajar siempre que su estatus esté vigente y cumplan con las renovaciones exigidas. No se modifican las condiciones de elegibilidad ni la posibilidad de tramitar residencia permanente, asilo ni otros beneficios migratorios.

El procedimiento administrativo y el estándar para otorgar el EAD siguen iguales, salvo el nuevo plazo de validez. Los permisos serán renovables tantas veces como el proceso migratorio o humanitario lo requiera.

¿Qué deben hacer los inmigrantes afectados y cuáles son los siguientes pasos?

Quienes hayan recibido su EAD bajo normativa anterior podrán seguir usándolo hasta la fecha original de vencimiento. Para las nuevas solicitudes o renovaciones, las personas deberán atenerse al plazo máximo de 18 meses y presentar sus trámites de renovación con suficiente antelación para evitar interrupciones en su estatus laboral.

El portal de USCIS (uscis.gov) contiene la guía oficial y los requisitos actualizados, mientras que organizaciones como AILA orientan sobre pasos concretos para cumplir la nueva norma. Aquellos en procesos humanitarios deben prever ajustes en su planificación para sostener la autorización laboral al día.