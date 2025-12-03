Estados Unidos

Mercado inmobiliario de Estados Unidos será más favorable para compradores en 2026, según proyecciones

Un análisis ha mostrado que la combinación de mayor inventario y menor demanda podría generar oportunidades inéditas para compradores en ciudades clave de Estados Unidos

Expertos afirman que 2026 será
Expertos afirman que 2026 será un año favorable para el mercado inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario de Estados Unidos podría ofrecer mejores condiciones para los compradores en 2026, de acuerdo con un análisis de Realtor.com. Se prevé que los precios de las viviendas bajen en 22 de las 100 principales ciudades del país y que las tasas hipotecarias disminuyan levemente, lo que marcaría el entorno más equilibrado para compradores y vendedores desde la pandemia.

Panorama general: hacia un mercado más equilibrado

Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com, explicó a CBS News que el próximo año el sector inmobiliario estadounidense avanzará hacia un escenario más favorable para quienes buscan adquirir una vivienda. Krimmel afirmó que 2026 será “el año más equilibrado para el mercado de la vivienda desde la pandemia”, lo que implica que ni vendedores ni compradores tendrán una ventaja clara en las negociaciones. Esta tendencia representa un cambio respecto a los años recientes, caracterizados por precios elevados y tasas hipotecarias altas.

Tasas hipotecarias y su impacto en la demanda

El informe de Realtor.com proyecta que las tasas hipotecarias promedio descenderán a 6,3% en 2026, una ligera baja frente al 6,6% estimado para 2025. Krimmel señaló que esta reducción en los costos de financiamiento, junto con un crecimiento sólido de los salarios, podría incentivar a más personas a ingresar al mercado inmobiliario. Además, se espera que las ventas de viviendas existentes aumenten menos del 2%, alcanzando 4,13 millones de propiedades, una cifra apenas superior a los 4,07 millones proyectados para este año, pero relevante tras un periodo de estancamiento en las transacciones.

Ciudades con mayores caídas de precios: foco en Florida y el sur

Florida será uno de los
Florida será uno de los estados con mayor reducción del precio de viviendas. (Crédito: Google Earth)

La previsión de Realtor.com indica que la mayoría de las 22 ciudades donde se anticipan descensos en los precios de las viviendas se ubican en el sur y el oeste de Estados Unidos, con especial énfasis en Florida. Siete de las ocho principales ciudades de ese estado, con excepción de Miami, registrarían bajas en los valores inmobiliarios. El área metropolitana de Cape Coral-Fort Lauderdale lideraría la caída nacional, con una disminución del 10,2% en los precios, seguida por la región de North Port-Sarasota-Bradenton, que experimentaría un descenso del 8,9%.

Krimmel explicó a CBS News que estas ciudades han visto un aumento en el inventario de viviendas, lo que amplía las opciones para los compradores. Además, la demanda en estos mercados ha disminuido respecto al auge registrado durante la pandemia, cuando las tasas hipotecarias bajas y el trabajo remoto impulsaron la compra de propiedades. “Estos lugares, entre otros, vivieron una auténtica fiebre durante la pandemia, así que parte de lo que proyectamos es que la demanda siga normalizándose”, detalló el economista.

Causas de la tendencia: inventario y menor demanda post-pandemia

El análisis de Realtor.com atribuye la baja de precios en estas ciudades al incremento del inventario disponible y a una demanda que se ha moderado tras el auge inmobiliario de la pandemia. Durante ese periodo, la combinación de tasas de interés históricamente bajas y la adopción masiva del trabajo remoto disparó la demanda de viviendas, especialmente en el sur y el oeste del país. Ahora, con una oferta más amplia y una demanda menos intensa, los precios tienden a ajustarse a la baja en esos mercados.

Será el año con mejores
Será el año con mejores oportunidades para adquirir una vivienda desde la pandemia.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Comportamiento de precios en el resto de las ciudades

En contraste, en las otras 78 principales ciudades de Estados Unidos, Realtor.com prevé que los precios de las viviendas aumentarán, aunque de forma moderada. El informe estima que la mediana del incremento será del 4% en estos mercados, lo que sugiere un crecimiento contenido en comparación con los años anteriores.

Metodología de las proyecciones

Para elaborar estas proyecciones, Realtor.com analizó variables como el inventario de viviendas, la construcción de nuevas propiedades, el crecimiento de precios, los salarios, el empleo y el desempleo en las 100 ciudades más grandes del país. El escenario previsto para 2026 apunta a un mercado inmobiliario estadounidense más estable, donde los compradores podrían encontrar mejores oportunidades y los precios reflejarían una mayor normalización tras los cambios experimentados durante la pandemia.

